"הרסיטל של לאמין ימאל": בספרד מתמוגגים

בקאמפ נואו התקיים הערב (שבת) המשחק בין ברצלונה לוויאריאל, אך מעבר לעובדה שהיו 22 שחקנים על כר הדשא לצד צוות מקצועי ועשרות אלפי אנשים ביציעים, כולם התכנסו ל”מופע של לאמין ימאל”, שכיכב עם שלושער ב-1:4 הגדול של הקטלונים על הצוללת הצהובה, כשהשער השני היה יוצא מגדר הרגיל.

בספרד התמוגגו מההופעה המופלאה של כוכב המארחת, שגם חגג באופן רשמי מעורבות ב-100 שערים בקריירה ושלושער ראשון בקריירת הבוגרים: “הרסיטל של לאמין ימאל” כתבו ב’מארקה’.

ב’אס’ הכתירו: “הוא הופך את המוליכה לנוצצת”, כשהכתב חואן חימנס הצהיר: “הוא גנב את ההצגה במשחק שהתחיל עם מחמאות קבוצתיות”. גם חוליאן בורגוס, המסקר את ויאריאל ב’אס’ הצטרף ותיאר במדויק את השער השני: “רגע נוסף של גאונות מימאל הוביל להכפלת היתרון”.

מבצע ימאל: שלושער ללאמין ב-1:4 של בארסה!

ההתייחסות למספרים של לאמין ימאל

ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו למספרים של הכישרון בן ה-18: “שלושער שהפך אותו למלך שערי הקבוצה, הוא עקף בדרך למקום הראשון את פראן טורס, עם 13 שערים העונה בליגה”.