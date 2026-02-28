הולאנד מחוץ לסגל, סמניו יפתח במנצ'סטר סיטי

מנצ’סטר סיטי תמשיך היום (שבת) ב-17:00 במרדף שלה אחרי ארסנל במאבק האליפות בפרמייר ליג כשתתארח אצל לידס במסגרת המחזור ה-28 בפרמייר ליג. לקראת המשחק, הרכב הקבוצה פורסם.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, מתאוס נונס, רובן דיאש, מארק גואהי, ראיין איט נורי, רודרי, ניקו אוריילי, ברנרדו סילבה, אנטואן סמניו, ראיין שרקי ועומאר מרמוש.

ההפתעה הגדולה ביותר ב-11 של פפ גווארדיולה היא היעדרותו של הכוכב הגדול, ארלינג הולאנד. מלך השערים של הפרמייר ליג העונה נותר מחוץ לסגל, כשמרמוש יפתח במקומו בחוד ההתקפה.