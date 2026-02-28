יום שבת, 28.02.2026 שעה 19:17
כדורגל ישראלי

דירוג השווי שבו חלאילי במקום הראשון בעולם

על פי מכון המחקר CIES, הישראלי של סן ז'ילואז נמצא מעל כולם בשווי ההעברה המשוער מבין קשרים מחוץ לחמש הליגות הבכירות. הסכום בפנים, את מי עקף?

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

הכדורגל הישראלי ממשיך לייצר כותרות באירופה, והפעם מדובר בהכרה כלכלית משמעותית במיוחד. על פי נתוני מרכז המחקר CIES, הקשר הישראלי ענאן חלאילי מדורג במקום הראשון בעולם בשווי ההעברה המשוער מבין קשרים מחוץ לחמש הליגות הבכירות, עם תג מחיר של 33.78 מיליון אירו. מדובר בנתון שמציב אותו מעל שמות מבטיחים מכל רחבי אירופה.

חלאילי, המשחק בשורות אוניון סן ז'ילואז הבלגית, ממשיך לבסס את מעמדו ועכשיו קיבל חותמת נוספת גם בפן הכלכלי. ההתקדמות שלו מאז המעבר לאירופה הייתה עקבית, כאשר הוא מציג יכולת שמושכת תשומת לב ממועדונים גדולים יותר. רק לאחרונה דווח ב’דיילי מייל’ כי ניוקאסל עוקבת אחרי הישראלי.

בדירוג עצמו הקדים חלאילי את איבן פרסנדה מספורטינג ליסבון, שמוערך ב-30.34 מיליון אירו, ואת חואקין סייס מקלאב ברוז' שמוערך ב-30.31 מיליון אירו. הדירוג כולל גם שמות ממועדונים מובילים כמו בנפיקה, פיינורד ופורטו, מה שממחיש את איכות הרשימה. עבור הכדורגל הישראלי, מדובר בעוד איתות לכך ששחקנים מקומיים יכולים להפוך למצרך מבוקש בשוק ההעברות.

ענאן חלאילי (IMAGO)ענאן חלאילי (IMAGO)

המשמעות הרחבה

מעבר למספרים, המשמעות רחבה יותר: שווי העברה גבוה מגדיל את הסיכוי למעבר למועדון בכיר באחת הליגות הגדולות, שם כאמור הקיצוני כבר הספיק לעורר עניין. אם חלאילי ימשיך במסלול ההתפתחות הנוכחי, מעבר לליגה בכירה עשוי להיות אולי רק עניין של זמן.

מרכז המחקר CIES, שממוקם בשווייץ, נחשב לאחד הגופים המובילים בעולם בניתוח נתונים בכדורגל. הארגון מתמחה בהערכת שווי שחקנים באמצעות מודלים סטטיסטיים מורכבים, הכוללים גיל, ביצועים, חוזה ופוטנציאל עתידי. הדירוגים שלו נמצאים בשימוש נרחב בקרב מועדונים, סוכנים ואנשי מקצוע, ולכן ההצבה של חלאילי בפסגה מהווה אינדיקציה משמעותית למעמדו העולה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */