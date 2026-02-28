דירוג השווי שבו חלאילי במקום הראשון בעולם

הכדורגל הישראלי ממשיך לייצר כותרות באירופה, והפעם מדובר בהכרה כלכלית משמעותית במיוחד. על פי נתוני מרכז המחקר CIES, הקשר הישראלי ענאן חלאילי מדורג במקום הראשון בעולם בשווי ההעברה המשוער מבין קשרים מחוץ לחמש הליגות הבכירות, עם תג מחיר של 33.78 מיליון אירו. מדובר בנתון שמציב אותו מעל שמות מבטיחים מכל רחבי אירופה.

חלאילי, המשחק בשורות אוניון סן ז'ילואז הבלגית, ממשיך לבסס את מעמדו ועכשיו קיבל חותמת נוספת גם בפן הכלכלי. ההתקדמות שלו מאז המעבר לאירופה הייתה עקבית, כאשר הוא מציג יכולת שמושכת תשומת לב ממועדונים גדולים יותר. רק לאחרונה דווח ב’דיילי מייל’ כי ניוקאסל עוקבת אחרי הישראלי.

בדירוג עצמו הקדים חלאילי את איבן פרסנדה מספורטינג ליסבון, שמוערך ב-30.34 מיליון אירו, ואת חואקין סייס מקלאב ברוז' שמוערך ב-30.31 מיליון אירו. הדירוג כולל גם שמות ממועדונים מובילים כמו בנפיקה, פיינורד ופורטו, מה שממחיש את איכות הרשימה. עבור הכדורגל הישראלי, מדובר בעוד איתות לכך ששחקנים מקומיים יכולים להפוך למצרך מבוקש בשוק ההעברות.

ענאן חלאילי (IMAGO)

המשמעות הרחבה

מעבר למספרים, המשמעות רחבה יותר: שווי העברה גבוה מגדיל את הסיכוי למעבר למועדון בכיר באחת הליגות הגדולות, שם כאמור הקיצוני כבר הספיק לעורר עניין. אם חלאילי ימשיך במסלול ההתפתחות הנוכחי, מעבר לליגה בכירה עשוי להיות אולי רק עניין של זמן.

מרכז המחקר CIES, שממוקם בשווייץ, נחשב לאחד הגופים המובילים בעולם בניתוח נתונים בכדורגל. הארגון מתמחה בהערכת שווי שחקנים באמצעות מודלים סטטיסטיים מורכבים, הכוללים גיל, ביצועים, חוזה ופוטנציאל עתידי. הדירוגים שלו נמצאים בשימוש נרחב בקרב מועדונים, סוכנים ואנשי מקצוע, ולכן ההצבה של חלאילי בפסגה מהווה אינדיקציה משמעותית למעמדו העולה.