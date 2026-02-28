יום שבת, 28.02.2026 שעה 16:53
כדורגל ישראלי

כוח נוסף ל-VAR: חוקים חדשים בכדורגל אושרו

מועצת החוקה אישרה הרחבת סמכויות למערכת הווידאו כולל בדיקה לקרנות וכרטיס צהוב שני, בנוסף לעוד צעדים נגד בזבוזי הזמן. וגם: חוק הנבדל של ונגר

|
מערכת ה-VAR באנגליה (רויטרס)
מערכת ה-VAR באנגליה (רויטרס)

מועצת החוקה של הכדורגל (IFAB) אישרה הרחבה משמעותית של סמכויות מערכת ה-VAR, שתכלול בדיקות למצבים של קרנות וכרטיס צהוב שני, כאשר המהלך צפוי להיות מיושם כבר בגביע העולם הקרוב. בנוסף, אושרו צעדים חדשים שמטרתם לצמצם בזבוזי זמן ולשמור על קצב המשחק, כולל ספירות לאחור במצבים נייחים. ההחלטות התקבלו באסיפה השנתית והחוקים החדשים ייכנסו לתוקף ב-1 ביוני, ויחולו מהמונדיאל הקרוב ומעונת 2026/27.

פיפ"א תמכה באופן נרחב בהרחבת סמכויות ה-VAR, במיוחד במצבים בהם ניתן לתקן טעויות ברורות במהירות, כולל קרנות שנפסקו בטעות. עם זאת, ליגות רבות הביעו חשש מעיכובים נוספים במשחקים, ולכן הוחלט כי אימוץ הבדיקות בקרנות יהיה אופציונלי. הפרמייר ליג לא צפויה לאמץ את המהלך, אופ"א גם מסתייגת, בעוד שבסרייה א’ האיטלקית צפויים כן להשתמש באפשרות הזו.

לעומת זאת, הייתה תמיכה רחבה יותר בכך שה-VAR יוכל להתערב במקרים של כרטיס צהוב שני שניתן בטעות, מצב שבעבר לא ניתן היה לתקן. בנוסף, המערכת תוכל לתקן מצבים בהם כרטיס צהוב ניתן לשחקן מהקבוצה הלא נכונה, למשל במקרה של נגיעת יד שזוהתה באופן שגוי.

כרטיס צהוב בקלאסיקו (רויטרס)כרטיס צהוב בקלאסיקו (רויטרס)

חוקים חדשים נגד בזבוזי הזמן

במקביל, אושרו צעדים חדשים להתמודדות עם בזבוזי זמן, כולל ספירה לאחור של 5 שניות לבעיטות שוער, 5 שניות לזריקות חוץ ו-10 שניות לחילופים. שחקן שיתעכב יותר מדי עלול לגרום לכך שהכדור יעבור ליריבה, כך שבעיטת שוער יכולה להפוך לקרן, וזריקת חוץ תועבר לקבוצה השנייה. המהלך מגיע לאחר הצלחת הגבלת שמונה השניות לשוערים המחזיקים בכדור בידיהם.

שינוי נוסף קובע כי שחקן שמוחלף חייב לעזוב את המגרש בתוך 10 שניות, אחרת מחליפו לא יורשה להיכנס מיד והקבוצה תשחק בחיסרון של שחקן אחד למשך לפחות 60 שניות ועד לעצירת המשחק הבאה. גם שחקנים שיוצאים בעקבות פציעה ייאלצו להישאר מחוץ למגרש למשך דקה, כפול מהזמן הנהוג בפרמייר ליג. עם זאת, החוק לא יחול על שוערים ויכלול מספר חריגים, כמו במקרה של בעיטת עונשין.

כמו כן, אושר שינוי בהגדרת מניעת הזדמנות הבקעה ודאית, כך שכרטיס אדום יוכל להישלף גם אם לשחקן שבוצעה עליו עבירה לא הייתה לו הזדמנות ישירה לכבוש, אך הייתה לו אפשרות למסור לשחקן לקבוצה בעמדה מסוכנת. במקביל, שחקן שביצע עבירה כזו אך השער נכבש בכל זאת לאחר יתרון, לא יספוג עוד כרטיס צהוב.

כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

מהפכת הנבדל של ונגר תתקבל?

במקביל לשינויים הללו, תאושר גם סדרת ניסויים בחוק הנבדל החדש שהציע ארסן ונגר, לפיו שחקן ייחשב בנבדל רק אם יש רווח ברור בינו לבין המגן האחרון. הניסוי יתקיים בליגה הקנדית וייתכן שיוביל לשינוי עולמי החל מעונת 2027/28. IFAB תמשיך גם לבחון צעדים נוספים, כולל טיפול במקרים בהם שחקנים מכסים את פיהם במהלך עימותים, לאור מקרה ויניסיוס מול בנפיקה, וניסויים נוספים שמטרתם לשפר את המשחק ולהפחית הפרעות לקצבו.

