ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2433-1726לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1546-1926ורונה20

ימשיך לככב? גאנדלמן בהרכב של לצ'ה נגד קומו

הישראלי שהגיע בינואר וכבר משאיר חותם בקבוצתו ינסה לעשות איתה צעד נוסף להישארות בליגה, כשהוא פעם נוספת מקבל את הקרדיט ב-11 נגד פברגאס ב-16:00

|
עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)
עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)

קומו ולצ’ה ייפגשו היום (שבת, 16:00) לקרב מסקרן עם משמעויות שונות בצמרת ובתחתית במסגרת המחזור ה-27 בליגה האיטלקית. המארחת רוצה להמשיך ללחוץ על מקומות 4 הראשונים ולהתקרב לחלום ליגת האלופות, בעוד האורחת נאבקת על חייה בליגה. עומרי גאנדלמן יפתח בהרכב לצ’ה ויקבל הזדמנות משמעותית במשחק חוץ לא פשוט, בתקופה שבה הקבוצה שלו מחפשת נקודות יקרות במאבקי ההישרדות.

לצ’ה מגיעה אחרי הפסד 2:0 למוליכת הטבלה אינטר, תוצאה שעצרה רצף של 2 ניצחונות והותירה אותה מתחת לקו האדום רק בשל הפרש שערים. הטבלה צפופה במיוחד, כאשר 5 קבוצות מהמקום ה-14 עד ה-18 מופרדות בפער של 3 נקודות בלבד.

קומו, מנגד, מגיעה אחרי ניצחון יוקרתי 0:2 על יובנטוס, שעצר רצף של 3 משחקים ללא ניצחון והעלה אותה למרחק נקודה אחת בלבד מהמקום ה-5. למרות השאיפות הגבוהות והמרדף אחרי ליגת האלופות, הקבוצה של ססק פברגאס סובלת מחוסר יציבות, כאשר רק פעם אחת ב-8 המחזורים האחרונים הצליחה לחבר 2 ניצחונות ליגה רצופים.

במפגשים הישירים המאזן נוטה בבירור לטובת קומו, שניצחה את 3 המפגשים האחרונים מבלי לספוג, כולל 0:3 במשחק הסיבוב הראשון בדצמבר. הניצחון האחרון של לצ’ה על יריבתה באחת מ-2 הליגות הבכירות באיטליה היה אי שם ב-1995. נתון מעניין נוסף: קומו שמרה על 19 שערים נקיים במחצית הראשונה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה עד כה.

