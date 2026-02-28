טילים מעל האצטדיון: מסי נגד לאמין ימאל יבוטל?

האם המלחמה תשפיע גם על המשחק בין ליאו מסי ללאמין ימאל? קטאר אמורה לארח ב-27 במרץ את משחק הפינליסימה בין נבחרות ארגנטינה וספרד, אך במסגרת ההסלמה הבוקר (שבת), איראן תקפה גם את קטאר. לפי דיווחים ועדויות של תושבים זרים בדוחא, נצפו טילים חולפים מעל אזור אצטדיון לוסייל, שם אמור להתקיים המשחק.

נכון לעכשיו, אין כל הודעה רשמית על שינוי במועד או במיקום המשחק, ובקטאר מדגישים כי אין אינדיקציה לכך שהאירועים ישפיעו ישירות על קיום הפיינליסימה. עם זאת, עצם העובדה שטילים נצפו במרחב האווירי מעלה חשש ומגבירה את תחושת הדריכות במדינה.

ההסלמה בעקבות התקיפות

הטילים, כך על פי הדיווחים, כוונו בעיקר לעבר הבסיס הצבאי האמריקאי המוצב בקטאר ויורטו בהצלחה, מבלי שנגרם נזק לאוכלוסייה האזרחית. המצב בדוחא מוגדר כמתוח, אך רחוק מהיקף האירועים במדינות אחרות באזור. כידוע, הבוקר ישראל וארה"ב תקפו באיראן, שהגיבה בירי לישראל וגם לבסיסים בקטאר.

לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)

הממשלה הקטארית פרסמה הודעת הרגעה לאזרחים ולזרים השוהים במדינה, אך במקביל סגרה את המרחב האווירי - אין המראות או נחיתות של טיסות מסחריות – והנחתה את הציבור להישאר בבתים עד להודעה חדשה.

קטאר, בדומה לסעודיה ולאיחוד האמירויות, נחשבת לבעלת ברית של ארצות הברית בעימות האזורי הנוכחי מול איראן. ימים יגידו אם המשחק בין אלופת העולם לאלופת אירופה ייערך כמתוכנן.