ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2734-2326אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

מוניר אל חדאדי תקוע בשדה התעופה בטהראן

אקס בארסה שמשחק באיסתיכלל האיראנית, פונה ממטוס בתחילת התקיפות ויעדו הוא טורקיה במרחק כ-2,400 ק"מ. חברו לקבוצה ואקס ריאל, אדאן, הספיק לצאת

|
מוניר אל חדאדי (רויטרס)
מוניר אל חדאדי (רויטרס)

במקביל לעצירת המשחקים שתוכננו להתקיים היום במדינה בעקבות התקיפות של ישראל וארה"ב באיראן, גם הספורט באיראן נעצר. משחקים בליגה המקומית בוטלו עקב פתיחת מבצע “שאגת הארי” מצד ישראל ו“זעם אדיר” מצד ארה״ב, כשהמרחב האווירי במדינה נסגר לחלוטין והמציאות השתנתה בן רגע.

מי שמושפעים מההתפתחויות, בין היתר, הם מספר ספורטאים שנמצאים באיראן. אקס ברצלונה, מוניר אל חדאדי, המשחק באיסתיכלל האיראנית, פונה ממטוס שבו ישב בטהראן ברגע שבו החלו התקיפות, וכעת הוא ממתין בשדה התעופה כשהמועדון מנסה לארגן את יציאתו מהמדינה, כך לפי דיווח בעיתון ‘אס’ הספרדי. היעד המסתמן: מעבר יבשתי לטורקיה, מרחק של כ-2,100–2,400 ק״מ עד מעבר הגבול המרכזי בבזארגאן.

כך אדאן הספיק לצאת מאיראן

מי שהספיק לצאת בזמן הוא חברו לקבוצה של מוניר, אנטוניו אדאן, לשעבר בריאל מדריד. הסיבה היא שאיסתיכלל העניקה לשחקנים מספר ימי חופש, והשוער היה בין הראשונים שהצליחו לעלות על טיסה לפני סגירת המרחב האווירי.

עשן בטהראן אחרי התקיפות הבוקר (IMAGO)עשן בטהראן אחרי התקיפות הבוקר (IMAGO)
גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

השגרירות הספרדית בטהראן כבר יצרה קשר עם כ-150 אזרחים ספרדים השוהים במדינה והנחתה אותם לשמור על תקשורת רציפה. ככל הידוע, מבצע פינוי לא צפוי לצאת לפועל לפני שיעברו שלושה או ארבעה ימים מתחילת התקיפות, ובהתאם להתפתחויות בשטח.

