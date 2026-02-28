גמר אקפולקו: טיאפו מול קובולי על התואר

הדרמה בטורניר אקפולקו (ATP 500) במקסיקו הגיעה לשיאה, כאשר נקבעו העולים לגמר הגדול שייערך הלילה. פרנסס טיאפו האמריקאי יפגוש את פלאביו קובולי האיטלקי בקרב על התואר, לאחר ששני השחקנים שרדו חצאי גמר מותחים במיוחד והוכיחו אופי אדיר בדרך למעמד המכריע.

טיאפו, המדורג 28 בעולם, רשם קאמבק מרשים בחצי הגמר מול בן ארצו ברנדון נקשימה. לאחר שהפסיד במערכה הראשונה, טיאפו מצא את עצמו עם הגב לקיר כאשר נקשימה הגיש לניצחון במשחק במצב של 5:6 במערכה השנייה. למרות זאת, טיאפו הצליח לשבור חזרה, לכפות שובר שוויון ולנצח בסופו של דבר בתוצאה 3:6, 7:6(6), 6:4 לאחר קרב שנמשך כמעט שלוש שעות.

פרנסס טיאפו חובט בכדור במהלך משחק (רויטרס)

עבור טיאפו, זו לא הייתה הפעם הראשונה השבוע בה הוא נחלץ מסיטואציה בלתי אפשרית. כבר בשמינית הגמר הוא הציל שתי נקודות משחק מול אלכסנדר קובצ'ביץ'. "הכוכבים ללא ספק הסתדרו בשבילי השבוע", הודה האמריקאי בסיום המשחק. "הדברים התחילו להסתדר כשהייתי בפיגור, השגתי כמה נקודות מזליקיות ליד הרשת ופשוט נלחמתי". טיאפו יחפש הלילה את התואר הרביעי בקריירה שלו, אך החשוב מכולם – זהו גמר ה-ATP 500 הראשון שהוא מקווה לנצח בו, לאחר שהפסיד בשלושה גמרים קודמים בקטגוריות הגבוהות (וינה, טוקיו וסינסינטי).

מן העבר השני, פלאביו קובולי האיטלקי (20 בעולם) מגיע לגמר לאחר שגבר על מיומיר קצמנוביץ' הסרבי, מי שהדיח מוקדם יותר בטורניר את המדורג ראשון אלכסנדר זברב. גם קובולי נאלץ לעבוד קשה בחצי הגמר; לאחר שניצח במערכה הראשונה והפסיד בשנייה, הוא נקלע לפיגור 3:1 במערכה המכרעת. למרות זאת, האיטלקי בן ה-23 גילה נחישות, הפך את התוצאה וניצח 7:6(5), 3:6, 6:4.

עבור קובולי, ההגעה לגמר מהווה תיקון לפתיחת עונה קשה שכללה הפסדים מוקדמים באליפות אוסטרליה, מונפלייה ודאלאס. הדרך שלו לגמר באקפולקו נחשבה לנוחה יחסית על הנייר, כאשר הוא ניצל הגרלה שכללה יריבים המדורגים מחוץ לטופ-100 בשלבים המוקדמים. כעת, הוא ינסה לזכות בתואר השלישי בקריירה שלו והראשון אי פעם על משטח קשה, לאחר שזכה בעבר בטורנירי בוקרשט והמבורג.

ההיסטוריה נוטה לטובתו של טיאפו, שמוביל 0:2 במאזן הפנימי מול קובולי, כאשר שני הניצחונות הושגו על משטחים קשים. עם זאת, לאור היכולת של שני השחקנים לחזור מבורות עמוקים השבוע, הגמר במקסיקו צפוי להיות פתוח ומותח עד הרגע האחרון.