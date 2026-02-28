בשל המצב: מד״א פותח מוקדי חירום לתרומות דם

על רקע התקיפות שביצעו הבוקר ישראל וארה״ב באיראן וההיערכות הביטחונית המוגברת ברחבי הארץ, מגן דוד אדום הודיע כי שירותי הדם ערוכים לפתיחת התרמות דם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. במד״א מדגישים כי קיים צורך מיידי במיוחד בבעלי דם מסוג O וקוראים לציבור להגיע ולתרום.

מוקדי התרמה ברחבי הארץ

ירושלים:

תחנת מד"א, המג 7 מהשעה 10:00

מרכז:

בית חולים איכלוב, במרכז השיקום מהשעה 11:00.

מודיעין, רח' צאלון 1 דיור מוגן פלאס מהשעה 11:00

רעננה, תיכון מטרו ווסט רח' הפלמח 2, מהשעה 11:00

חיפה:

רמב"ם בקניון הסגול - מהשעה 11:00

בנימינה, בית ספר בראשית רח' הארז 7, מהשעה 11:30.

חריש - בית הספר כנפי רוח, רח' שקד 8 מהשעה 11:30

צפון:

נוף הגליל, שד' מנחם אריאב 1 חניון תת קרקעי, מהשעה 11:30

כרמיאל, שד' נשיאי ישראל 33, מהשעה 11:30

דרום:

תחנת מד"א, רח' סוקולוב 4, מהשעה 10:30

באר שבע, רח' דרך המשחררים 10, מהשעה 11:00

במד"א קוראים לציבור להתעדכן על מיקומי התרמות דם ברחבי הארץ באתר מד"א ולהגיע ולתרום דם. מומלץ לקבוע תור לתרומה באתר מד"א ולמלא את שאלון התורם שמתקבל לטלפון הסלולרי בטרם ההגעה.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, אמר: "שירותי הדם של מד"א נערכו מבעוד מועד לקראת פתיחת התרמות דם בחירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. לדם אין תחליף ולא ניתן לייצר אותו במעבדה והוא קריטי לטיפול בפצועים ונפגעים. אני קורא לציבור להירתם למשימה הלאומית הזו, לבדוק באתר מד"א את מיקומי ההתרמה הקרובים אליהם, להירשם ולמלא את השאלון באינטרנט להגיע ולתרום דם על מנת שנוכל לספק דם לכלל בתי החולים ולצה"ל".