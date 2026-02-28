השחקנים הזרים ייצאו מישראל דרך מעבר לירדן

בהמשך למלחמה מול איראן וההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, מנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעה היום לקבוצות כי תפעל להוצאת השחקנים הזרים מהמדינה בהקדם האפשרי. כרגע ההערכה בישראל היא שישנם 88 שחקנים זרים, כולל בני משפחה.

הזרים יוצאים דרך ירדן

בהודעה שנשלחה למועדונים נמסר כי בשעה 14:00 ייצאו אוטובוסים מאצטדיון טדי בירושלים, במטרה להסיע את השחקנים הזרים אל מעבר הגבול לירדן. המהלך נועד לאפשר יציאה מהירה ומסודרת של הזרים המשחקים בליגה, על רקע המצב הביטחוני.

במנהלת הבהירו כי הכוונה היא להוציא מכאן כמה שיותר מהר את השחקנים שאינם אזרחי ישראל, זאת מתוך רצון להבטיח את ביטחונם בתקופה הרגישה.

עוד נמסר כי בהתאם להתפתחויות בשטח ולהערכת המצב בהמשך, תתקבל החלטה לגבי המשך פעילות הליגה והצעדים הבאים.