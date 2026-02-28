מערכת ONE
28/02/2026 19:30
עומאר מרמוש מנסה לשמור על הכדור (IMAGO)
המחזור ה-28 בפרמייר ליג מפגיש בשעה זו את לידס יונייטד ומנצ’סטר סיטי באלנד רואד, כשהתכולים ממשיכים במרדף אחרי הפסגה והמארחת מצידה מנסה להתרחק מהתחתית.
מנצ’סטר סיטי שומרת על לחץ כבד על ארסנל שבפסגה, עם 4 ניצחונות ב-5 המחזורים האחרונים וכיבוש של לפחות 2 שערים בכל אחד מהם. הקבוצה של פפ גווארדיולה יכולה לצמצם זמנית את הפער מהמוליכה ל-5 נקודות בלבד, ובנתון מעודד מבחינתה היא ניצחה ב-10 מ-14 משחקי ליגה שנערכו יום לפני משחק של ארסנל. עם זאת, בחוץ התמונה מעט פחות יציבה, עם ניצחון אחד בלבד ב-4 משחקי החוץ האחרונים בליגה.
המארחת מנגד מגיעה בכושר מעודד יחסית, עם הפסד אחד בלבד ב-6 המשחקים האחרונים, כולל תוצאות תיקו מרשימות בחוץ מול צ’לסי ואסטון וילה. בבית, לידס ניצחה ב-4 מ-7 המשחקים האחרונים שלה בליגה, אך ממשיכה לשלם מחיר על חוסר ריכוז בדקות הסיום, לאחר שספגה כבר 12 שערים אחרי הדקה ה-85, הנתון הגבוה בליגה.
במאזן הישיר, סיטי שלטה לחלוטין בשנים האחרונות עם 5 ניצחונות רצופים בפרמייר ליג על לידס, ולאחר שניצחה בשני ביקוריה האחרונים באלנד רואד, היא יכולה להשלים רצף של 3 ניצחונות חוץ רצופים מול אותה יריבה לראשונה מאז שנות ה-20. סטטיסטית, לידס סיימה ב-8 תוצאות תיקו מאז תחילת דצמבר, יותר מכל קבוצה אחרת, בעוד 6 מ-8 משחקי החוץ האחרונים של סיטי בליגה הסתיימו עם מעל 2.5 שערים. בנוסף, סיטי טרם ספגה ב-15 הדקות הראשונות של משחק חוץ העונה.
מחצית שניה
'75
- אילייה גורייב פינה את מקומו לווילפריד גנונטו
'75
- חילוף כפול בלידס. ג'יידן בוגל ירד, דניאל ג'יימס נכנס
'70
- ניקו אוריילי לא היה יכול להמשיך והוחלף על ידי טיג'אני ריינדרס
'68
- גם פפ גווארדיולה ביצע חילוף. סאביניו עלה במקום עומאר מרמוש
'65
- חילוף ראשון של המארחת. ארונסון יצא, לוקאס נאמצ'ה נכנס
מחצית ראשונה
'45+2
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: מהלך גדול. ראיין צ’רקי הכניס כדור עומק לתנועה נהדרת של ראין נורי, שהמשיך עם כדור רוחב בנגיעה לכיוונו של אנטואן סמניו, שסיים מול שער חשוף
'40
- סוף סוף מצב לסיטי. הרמה שעלתה מצד ימין מצאה את ניקו אוריילי, שנגח לא רע, אך קארל דרלו הצליח להדוף
'39
- שוב ברנדן ארונסון נשלח קדימה כשהוא מצא את עצמו ב-1 על 1 מול ג'נלואיג'י דונארומה, אך השוער ניצח
'21
- המארחת חמה. כדור רוחב מצא את ברנדן ארונסון שכמעט וכבש, אך מארק גואהי הצליח לשים את הרגל בשנייה האחרונה
'17
- שוב קלברט-לווין. החלוץ הפעם נשלח לעומק, כשהוא התגבר על שחקן הגנה ושלח בעיטה טובה מקרוב, אך היא חלפה ליד הקורה הרחוקה
'4
- כדור רוחב מצא את דומיניק קלברט-לווין לבד ברחבה, אך החלוץ בעט החוצה
'1
- השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת באלנד רואד לדרך!