יום שבת, 28.02.2026 שעה 21:14
יום שבת, 28/02/2026, 19:30אצטדיון סיגנל אידונה פארקליגה גרמנית - מחזור 24
באיירן מינכן
דקה 81
1 2
שופט: סוון יבלונסקי
בורוסיה דורטמונד
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2632-2522המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2049-3323וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18
מערכת ONE | 28/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
הארי קיין משתחרר מוולדמאר אנטון (רויטרס)
הארי קיין משתחרר מוולדמאר אנטון (רויטרס)

הקלאסיקר השני של העונה בבונדסליגה מפגיש שוב את דורטמונד ובאיירן מינכן, לקרב יוקרתי שעשוי להשפיע ישירות על מאבק האליפות. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-24 בבונדסליגה, כאשר דורטמונד מנסה להאריך רצף של 16 משחקי ליגה ללא הפסד ולהשיג ניצחון יוקרתי על היריבה המושבעת.

באיירן מגיעה להתמודדות כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לתואר. החבורה של וינסנט קומפני היא קבוצת החוץ הטובה בליגה, ועדיין לא הפסידה מחוץ לביתה העונה עם מאזן של 9 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, 29 נקודות והפרש שערים מרשים של 28+. למעשה, הבווארים לא הפסידו ב-20 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה, הרצף השלישי באורכו בתולדות המועדון. בנוסף, באיירן כבשה בכל משחקי הבונדסליגה שלה ב-2025/26 ומציגה ממוצע של 3.56 שערים בתשעת משחקי החוץ התחרותיים האחרונים.

מנגד, דורטמונד מגיעה לאחר הדחה דרמטית מליגת האלופות, אך בזירה המקומית היא בלתי מנוצחת ב-16 המחזורים האחרונים עם 11 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו, הרצף הארוך ביותר כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. בבית, בסיגנל אידונה פארק, הצהובים שחורים ניצחו ב-13 מ-15 משחקי הליגה האחרונים שלהם, כבשו לפחות 3 שערים ב-10 מהם והבקיעו בכל 23 מחזורי הליגה העונה. ההגנה הביתית שלהם ספגה רק 8 שערים בליגה, הנתון הנמוך ביותר בגרמניה.

זהו המפגש ה-139 בין השתיים בבונדסליגה, המשחק הנפוץ ביותר בתולדות הכדורגל המקצועני בגרמניה. באיירן הפסידה יותר משחקים מקצועניים לדורטמונד, 33 במספר, מאשר לכל יריבה אחרת, אך היא בלתי מנוצחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים מולה עם 5 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. מבחינת שחקני מפתח, פאביו סילבה מעורב בשער כל 79 דקות בממוצע העונה, נתון שמציב אותו שני רק להארי קיין ומייקל אוליסה מבאיירן מבין שחקנים עם לפחות 450 דקות. אוליסה עצמו רשם 10 אסיסטים ב-10 הופעות תחרותיות אחרונות וגם כבש במשחק הקודם בין הקבוצות.

מחצית שניה
  • '70
  • שער בפנדל
  • שער! באיירן מינכן לקחה את ההובלה ועלתה ל-1:2: הנה המהפך הגיע! הארי קיין שלח בעיטה חזקה אל עבר השער מהנקודה הלבנה. קובל הצליח לגעת בכדור, אבל לא לעצור אותו כשנכנע והעביר את היתרון לאלופה המכהנת
  • '69
  • החלטת שופט
  • פנדל לבאיירן מינכן! שוב פעם אירוע התרחש בין סטאניסיץ' לשלוטרבק, כשהאחרון הכשיל את מגן הבווארים ברחבה. בלי הרבה התלבטויות, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
  • '67
  • חילוף
  • פאביו סילבה סיים את חלקו בהתמודדות כשמלך שערי דורטמונד, סרהו גיראסי, עלה לכר הדשא
  • '61
  • חילוף
  • חילוף ראשון בבאיירן מינכן. ג'מאל מוסיאלה נכנס למגרש על חשבונו של מבשל שער השוויון, סרג' גנאברי
  • '55
  • החמצה
  • באייר כמעט הצליח להשיב את ההובלה לדורטמונד. החלוץ הצליח להשתלט על מסירה של פליקס אנמצ'ה ומול שלושה שחקני הגנה בעט כדור שהלך מעט מעל השער של אורביג
שחקני באיירן מינכן מקבלים אנרגיה מהשוויון (רויטרס)שחקני באיירן מינכן מקבלים אנרגיה מהשוויון (רויטרס)
הארי קיין מרגיע את הקהל בסיגנל אידונה פארק (IMAGO)הארי קיין מרגיע את הקהל בסיגנל אידונה פארק (IMAGO)
הארי קיין עם החגיגה המוכרת (רויטרס)הארי קיין עם החגיגה המוכרת (רויטרס)
גרגור קובל מאוכזב, הארי קיין חוגג ברקע (IMAGO)גרגור קובל מאוכזב, הארי קיין חוגג ברקע (IMAGO)
הארי קיין מכניע את גרגור קובל מקרוב (רויטרס)הארי קיין מכניע את גרגור קובל מקרוב (רויטרס)
  • '54
  • שער
  • שער! באיירן מינכן חזרה ל-1:1: מי אם לא הארי קיין דאג לשוויון? החלוץ, שנמצא בעונה אדירה על סף ההיסטורית, השתלט על נגיחה שהגיעה מגנאברי, כשהאחרון מצא את עצמו לבד בזכות הגבהה של קימיך. מקרוב, החלוץ האנגלי לא התבלבל והכניע את קובל
  • '52
  • החמצה
  • כמה חוסר מזל לדאיו אופמקאנו! הבלם הצטרף להתקפה של קבוצתו וניסה להגיע לרוחב של סרג' גנאברי שהותיר אותו מול שער חשוף, אבל לא תזמן נכון את הגלישה שלו ופספס את הכדור שהלך החוצה
  • '49
  • החמצה
  • דניאל סוונסון רצה לצרף שער לבישול שלו כשנותר פנוי לבדו בתוך רחבת הבווארים, אבל ברגע האחרון יונתן טאה שלח רגל ומנע שער כמעט וודאי
מחצית ראשונה
אמרה צ'אן יורד מכר הדשא (רויטרס)אמרה צ'אן יורד מכר הדשא (רויטרס)
  • '45+4
  • חילוף
  • הכאבים הכניעו אותו. אמרה צ'אן הוחלף רגע לפני הירידה להפסקה, כשרמי בנסבאיני, שעלה לבורוסיה דורטמונד בהדחה מליגת האלופות עם הפנדל שגרם בתוספת הזמן, נכנס כדי לעזור לחבריו במאמץ ההגנתי והפעם גם להצליח במשימה
  • '38
  • פציעה
  • צ'אן שוב נזקק לטיפול רפואי ברגלו. הקפטן סירב לרדת מהמגרש והתעקש לחזור, כשינסה להחזיק מעמד עד המחצית
  • '34
  • החמצה
  • כמעט השני של דורטמונד! כדור ארוך של מרסל סביצר אל עבר מקסימיליאן באייר מצא דווקא את דאיו אופמקאנו, אלא שהאחרון עזר לבאייר להגיע לכדור כשמסר לו עם החזה. לאחר חילופי מסירות עם פאביו סילבה, החלוץ הגרמני ניסה לכבוש כשהסתובב אל השער אבל נעצר על די יונאס אורביג
שחקני באיירן מינכן מאוכזבים (רויטרס)שחקני באיירן מינכן מאוכזבים (רויטרס)
ניקו שלוטרבק מעורבב עם הקהל אחרי השער שכבש (IMAGO)ניקו שלוטרבק מעורבב עם הקהל אחרי השער שכבש (IMAGO)
ניקו שלוטרבק מקפיץ את הסיגנל אידונה פארק (רויטרס)ניקו שלוטרבק מקפיץ את הסיגנל אידונה פארק (רויטרס)
הנגיחה של ניקו שלוטרבק מכניעה את יונאס אורביג (IMAGO)הנגיחה של ניקו שלוטרבק מכניעה את יונאס אורביג (IMAGO)
ניקו שלוטרבק נוגח לרשת (רויטרס)ניקו שלוטרבק נוגח לרשת (רויטרס)
  • '26
  • שער
  • שער! בורוסיה דורטמונד עלתה ל-0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, המארחת עלתה ליתרון בהזדמנות הראשונה שלה! דניאל סוונסון הגביה מצב נייח ומצא את ראשו של ניקו שלוטרברק. האחרון, שכמה דקות לפני כן כמעט הורחק, שלח בנגיחה את הכדור אל הרשת ונתן את היתרון לקבוצתו
  • '25
  • החמצה
  • הלחץ הבווארי התגבר כשלואיס דיאס שלח כדור לעבר אלכסנדר פבלוביץ'. האחרון הצליח לשמור על ההתקפה ולמסור לג'ושוע קימיך, שניסה לסובב לרשת של קובל, אבל הניסיון שלו הסתובב למרכז השער ונעצר על ידי השוער השווייצרי
יוסיפ סטאניסיץ' מקבל טיפול אחרי העבירה של ניקו שלוטרבק (IMAGO)יוסיפ סטאניסיץ' מקבל טיפול אחרי העבירה של ניקו שלוטרבק (IMAGO)
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • כניסה קשה של ניקו שלוטרבק ביוסיפ סטאניסיץ' הובילה לצהוב הראשון בהתמודדות, אחרי שהשופט גם שוחח עם צוות ה-VAR על מנת לבחון את האפשרות לאדום
  • '16
  • החמצה
  • אחרי קצת יותר מרבע שעה, קיבלנו הזדמנות ראשונה לשער כשמייקל אוליסה חתך מהאגף הימני לרחבה ובעט כדור שנהדף על ידי גרגור קובל
שחקני בורוסיה דורטמונד קוראים לצוות הרפואי להיכנס למגרש (IMAGO)שחקני בורוסיה דורטמונד קוראים לצוות הרפואי להיכנס למגרש (IMAGO)
  • '13
  • פציעה
  • המשחק נעצר כשאמרה צ'אן נזקק לטיפול לאחר ההחלקה. אחרי מספר בדיקות של הצוות הרפואי, הקפטן של השוורצגלבן שב לכר הדשא
  • '12
  • החמצה
  • קונראד לאיימר מצא את עצמו באגף השמאלי וניסה להתנער משמירה כפולה של אמרה צ'אן ומקסימיליאן באייר, אך לא הצליח לעבור את הקפטן הצהוב-שחור. לרוע מזלו של צ'אן, הוא החליק מחוץ לקווי המגרש ונתן להארי קיין את הכדור. האחרון ניסה לכבוש מתוך הרחבה אבל נבלם ברגע האחרון על ידי מרסל סביצר
לואיס דיאס בורח ליאן קוטו (רויטרס)לואיס דיאס בורח ליאן קוטו (רויטרס)
  • '5
  • אחר
  • הכדור נמצא רק ברגליים של שחקני באיירן מינכן בפתיחה, שמצליחים להגיע לרחבת ה-16 של בורוסיה דורטמונד, אבל לא לסכן את השער ואת העומד על הסף גרגור קובל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סוון יבלונסקי הוציא את הקלאסיקר הענק לדרך! בורוסיה דורטמונד נגד באיירן מינכן. מי תצא כמנצחת הגדולה בקרב בין שתי אימפריות גרמניות?
אי אפשר להוריד את העיניים מהקיר הצהוב (רויטרס)אי אפשר להוריד את העיניים מהקיר הצהוב (רויטרס)
הארי קיין. נקבל אותו במלוא גדולתו? (רויטרס)הארי קיין. נקבל אותו במלוא גדולתו? (רויטרס)
קהל אוהדי בורוסיה דורטמונד בתצוגת עידוד מופלאה (רויטרס)קהל אוהדי בורוסיה דורטמונד בתצוגת עידוד מופלאה (רויטרס)
שחקני באיירן מינכן בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני באיירן מינכן בהכנות אחרונות (רויטרס)
הסיגנל אידונה פארק מתכונן למשחק ענק (רויטרס)הסיגנל אידונה פארק מתכונן למשחק ענק (רויטרס)
