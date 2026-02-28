מערכת ONE
28/02/2026 19:30
הארי קיין משתחרר מוולדמאר אנטון (רויטרס)
הקלאסיקר השני של העונה בבונדסליגה מפגיש שוב את דורטמונד ובאיירן מינכן, לקרב יוקרתי שעשוי להשפיע ישירות על מאבק האליפות. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-24 בבונדסליגה, כאשר דורטמונד מנסה להאריך רצף של 16 משחקי ליגה ללא הפסד ולהשיג ניצחון יוקרתי על היריבה המושבעת.
באיירן מגיעה להתמודדות כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לתואר. החבורה של וינסנט קומפני היא קבוצת החוץ הטובה בליגה, ועדיין לא הפסידה מחוץ לביתה העונה עם מאזן של 9 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, 29 נקודות והפרש שערים מרשים של 28+. למעשה, הבווארים לא הפסידו ב-20 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה, הרצף השלישי באורכו בתולדות המועדון. בנוסף, באיירן כבשה בכל משחקי הבונדסליגה שלה ב-2025/26 ומציגה ממוצע של 3.56 שערים בתשעת משחקי החוץ התחרותיים האחרונים.
מנגד, דורטמונד מגיעה לאחר הדחה דרמטית מליגת האלופות, אך בזירה המקומית היא בלתי מנוצחת ב-16 המחזורים האחרונים עם 11 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו, הרצף הארוך ביותר כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. בבית, בסיגנל אידונה פארק, הצהובים שחורים ניצחו ב-13 מ-15 משחקי הליגה האחרונים שלהם, כבשו לפחות 3 שערים ב-10 מהם והבקיעו בכל 23 מחזורי הליגה העונה. ההגנה הביתית שלהם ספגה רק 8 שערים בליגה, הנתון הנמוך ביותר בגרמניה.
זהו המפגש ה-139 בין השתיים בבונדסליגה, המשחק הנפוץ ביותר בתולדות הכדורגל המקצועני בגרמניה. באיירן הפסידה יותר משחקים מקצועניים לדורטמונד, 33 במספר, מאשר לכל יריבה אחרת, אך היא בלתי מנוצחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים מולה עם 5 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. מבחינת שחקני מפתח, פאביו סילבה מעורב בשער כל 79 דקות בממוצע העונה, נתון שמציב אותו שני רק להארי קיין ומייקל אוליסה מבאיירן מבין שחקנים עם לפחות 450 דקות. אוליסה עצמו רשם 10 אסיסטים ב-10 הופעות תחרותיות אחרונות וגם כבש במשחק הקודם בין הקבוצות.
מחצית שניה
'70
- שער! באיירן מינכן לקחה את ההובלה ועלתה ל-1:2: הנה המהפך הגיע! הארי קיין שלח בעיטה חזקה אל עבר השער מהנקודה הלבנה. קובל הצליח לגעת בכדור, אבל לא לעצור אותו כשנכנע והעביר את היתרון לאלופה המכהנת
'69
- פנדל לבאיירן מינכן! שוב פעם אירוע התרחש בין סטאניסיץ' לשלוטרבק, כשהאחרון הכשיל את מגן הבווארים ברחבה. בלי הרבה התלבטויות, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
'67
- פאביו סילבה סיים את חלקו בהתמודדות כשמלך שערי דורטמונד, סרהו גיראסי, עלה לכר הדשא
'61
- חילוף ראשון בבאיירן מינכן. ג'מאל מוסיאלה נכנס למגרש על חשבונו של מבשל שער השוויון, סרג' גנאברי
'55
- באייר כמעט הצליח להשיב את ההובלה לדורטמונד. החלוץ הצליח להשתלט על מסירה של פליקס אנמצ'ה ומול שלושה שחקני הגנה בעט כדור שהלך מעט מעל השער של אורביג
'54
- שער! באיירן מינכן חזרה ל-1:1: מי אם לא הארי קיין דאג לשוויון? החלוץ, שנמצא בעונה אדירה על סף ההיסטורית, השתלט על נגיחה שהגיעה מגנאברי, כשהאחרון מצא את עצמו לבד בזכות הגבהה של קימיך. מקרוב, החלוץ האנגלי לא התבלבל והכניע את קובל
'52
- כמה חוסר מזל לדאיו אופמקאנו! הבלם הצטרף להתקפה של קבוצתו וניסה להגיע לרוחב של סרג' גנאברי שהותיר אותו מול שער חשוף, אבל לא תזמן נכון את הגלישה שלו ופספס את הכדור שהלך החוצה
'49
- דניאל סוונסון רצה לצרף שער לבישול שלו כשנותר פנוי לבדו בתוך רחבת הבווארים, אבל ברגע האחרון יונתן טאה שלח רגל ומנע שער כמעט וודאי
מחצית ראשונה
'45+4
- הכאבים הכניעו אותו. אמרה צ'אן הוחלף רגע לפני הירידה להפסקה, כשרמי בנסבאיני, שעלה לבורוסיה דורטמונד בהדחה מליגת האלופות עם הפנדל שגרם בתוספת הזמן, נכנס כדי לעזור לחבריו במאמץ ההגנתי והפעם גם להצליח במשימה
'38
- צ'אן שוב נזקק לטיפול רפואי ברגלו. הקפטן סירב לרדת מהמגרש והתעקש לחזור, כשינסה להחזיק מעמד עד המחצית
'34
- כמעט השני של דורטמונד! כדור ארוך של מרסל סביצר אל עבר מקסימיליאן באייר מצא דווקא את דאיו אופמקאנו, אלא שהאחרון עזר לבאייר להגיע לכדור כשמסר לו עם החזה. לאחר חילופי מסירות עם פאביו סילבה, החלוץ הגרמני ניסה לכבוש כשהסתובב אל השער אבל נעצר על די יונאס אורביג
'26
- שער! בורוסיה דורטמונד עלתה ל-0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, המארחת עלתה ליתרון בהזדמנות הראשונה שלה! דניאל סוונסון הגביה מצב נייח ומצא את ראשו של ניקו שלוטרברק. האחרון, שכמה דקות לפני כן כמעט הורחק, שלח בנגיחה את הכדור אל הרשת ונתן את היתרון לקבוצתו
'25
- הלחץ הבווארי התגבר כשלואיס דיאס שלח כדור לעבר אלכסנדר פבלוביץ'. האחרון הצליח לשמור על ההתקפה ולמסור לג'ושוע קימיך, שניסה לסובב לרשת של קובל, אבל הניסיון שלו הסתובב למרכז השער ונעצר על ידי השוער השווייצרי
'20
- כניסה קשה של ניקו שלוטרבק ביוסיפ סטאניסיץ' הובילה לצהוב הראשון בהתמודדות, אחרי שהשופט גם שוחח עם צוות ה-VAR על מנת לבחון את האפשרות לאדום
'16
- אחרי קצת יותר מרבע שעה, קיבלנו הזדמנות ראשונה לשער כשמייקל אוליסה חתך מהאגף הימני לרחבה ובעט כדור שנהדף על ידי גרגור קובל
'13
- המשחק נעצר כשאמרה צ'אן נזקק לטיפול לאחר ההחלקה. אחרי מספר בדיקות של הצוות הרפואי, הקפטן של השוורצגלבן שב לכר הדשא
'12
- קונראד לאיימר מצא את עצמו באגף השמאלי וניסה להתנער משמירה כפולה של אמרה צ'אן ומקסימיליאן באייר, אך לא הצליח לעבור את הקפטן הצהוב-שחור. לרוע מזלו של צ'אן, הוא החליק מחוץ לקווי המגרש ונתן להארי קיין את הכדור. האחרון ניסה לכבוש מתוך הרחבה אבל נבלם ברגע האחרון על ידי מרסל סביצר
'5
- הכדור נמצא רק ברגליים של שחקני באיירן מינכן בפתיחה, שמצליחים להגיע לרחבת ה-16 של בורוסיה דורטמונד, אבל לא לסכן את השער ואת העומד על הסף גרגור קובל
'1
- השופט סוון יבלונסקי הוציא את הקלאסיקר הענק לדרך! בורוסיה דורטמונד נגד באיירן מינכן. מי תצא כמנצחת הגדולה בקרב בין שתי אימפריות גרמניות?