בעקבות המתקפה באיראן: אימון מכבי חיפה בוטל

בעקבות המתקפה באיראן, שחקני מכבי חיפה שכבר התכוננו להגיע לאימון הבוקר (שבת) בכפר גלים להמשך ההכנות מול הפועל ת"א קיבלו הודעה בוואסטאפ הקבוצתי שהאימון בוטלה ומועד חדש יימסר בהמשך.

במכבי חיפה היו ערוכים לתרחיש של מלחמה, כמו שאר אזרחי המדינה, אבל מרגע שזה לא קרה בלילה היה נדמה שניתן יהיה להגיע בבוקר לאימון, אולם פתיחת המלחמה לא הותירה ספק לגבי ההמשך.

בעקבות ביטול המחזור עליו החליטה המנהלת, יוכלו ללא קשר להתאושש עוד מספר שחקנים שהיו בספק, בראשם יילה בטאיי שהיה אמור לחזור היום להתאמן כדי לנסות ולהיות כשיר לסגל ליום שני.