המשחקים שתוכננו להיום ומחר בליגת העל נדחו

המתקפה באיראן וההסלמה הביטחונית הובילו להחלטה רשמית לעצור את הכדורגל בישראל. מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הודיעו הבוקר כי כלל המשחקים שתוכננו להיום מבוטלים, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף והערכת המצב הביטחונית.

המשמעות היא שהמשחקים בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה, מ.ס אשדוד ומכבי נתניה, הפועל חיפה ומכבי תל אביב, מכבי בני ריינה והפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה ובני סכנין, יידחו למועד אחר. לפי משרד הספורט, המדיניות בתוקף עד ליום שני, 2 במרץ 2026, בשעה 20:00. המשמעות היא שגם המשחק שתוכנן למחר בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה, נדחה. כרגע המשחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב אמור להתקיים, אבל זה עלול כמובן להשתנות בהתאם להתפתחויות.

בהודעת מנהלת הליגות לכדורגל נמסר: "שבת שלום, בשל הנחיות פיקוד העורף משחקי היום בליגת העל לא יתקיימו. בהמשך ובהתאם להתפתחויות ככל שיהיו נמשיך ונעדכן". זמן קצר לאחר מכן פרסמה גם ההתאחדות לכדורגל הודעה רשמית: "ההתאחדות לכדורגל מודיעה על ביטול כלל המשחקים בניהולה שהיו אמורים להיערך היום, זאת בהתאם למצב הביטחוני ולהנחיות פיקוד העורף".

זוארץ: “למדנו להגיב באופן מיטבי”

יו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הוסיף: "השנים האחרונות לימדו אותנו להיערך ולהגיב באופן מיטבי בזמנים קצרים, לעצור את הענף ולהחזיר אותו לפעילות. כולנו נתרום את חלקנו לחוסן הלאומי לטובת עתיד בטוח. אני קורא לכולכם להישמע להנחיות ולשמור על עצמם כדי שנחזור בטוחים וחזקים יותר למגרשים".

שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

בשלב זה לא נמסר מועד חלופי לקיום המשחקים שנדחו, וההערכה היא כי ההחלטות הבאות יתקבלו בהתאם להתפתחויות בשטח ולהנחיות הביטחוניות בימים הקרובים.