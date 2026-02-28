השחקן סירב להתחלף, סטנוייביץ' לא עשה דבר

אירוע חריג נרשם בליגה הטורקית במהלך המשחק בין טרבזונספור לפאתיח קראגומרוק, כאשר מתיאס קראנביטר סירב לרדת מהמגרש למרות שהוחלף. התקרית התרחשה בדקה ה-35, אחרי שהקשר הארגנטינאי ספג מכה והתלונן על בעיה פיזית.

מאמן פאתיח, אלכסנדר סטנוייביץ’, שאימן בעבר את מכבי חיפה, סימן לצוות לבצע חילוף ושלח את ברקאי אוזג’אן להתחמם. לוח החילופים כבר הונף והשופט הרביעי סימן שקראנביטר אמור לצאת, אך השחקן בחר שלא להיענות להוראה. לאחר שהתאושש, הוא סימן לעבר הספסל שהוא נשאר על הדשא ואף הורה למחליפו לשוב לספסל.

אוזג’אן חזר במבוכה לאזור המחליפים, בעוד קראנביטר המשיך לשחק עד לסיום המחצית הראשונה. רק בהפסקה הושלם החילוף בפועל, כאשר ההערכה היא שבחדר ההלבשה חיכה לו בירור נוקב מצד הצוות המקצועי.

מתיאס קראנביטר (beIN sport)

דרמה על הדשא והסתבכות בתחתית

גם מבחינה מקצועית המשחק לא האיר פנים לפאתיח קראגומרוק, שנכנעה 3:1 בפאפארה פארק במסגרת המחזור ה-24. פול אונואצ’ו העלה את המארחת ליתרון, דניאלה ורדה האיטלקי השווה זמנית, אך צ’יבויקי נוואיוו הניגרי הכריע עם צמד במחצית השנייה והעניק לטרבזונספור ניצחון חשוב.

בעקבות התוצאה, טרבזונספור מדורגת שלישית עם 51 נקודות, 4 פחות מהמוליכה גלאטסראיי, אם כי עם משחק עודף. מנגד, פאתיח קראגומרוק נועלת את הטבלה עם 13 נקודות בלבד ונמצאת בסכנת ירידה ממשית, כשפרשת הסירוב של קראנביטר רק מוסיפה שמן למדורה במועדון הלחוץ.

ברשתות החברתיות האוהדים מיהרו להגיב לאירוע החריג. חלקם כתבו כי "הוא רתח מזעם, איך הוא חשב שזה ייגמר?", ואחרים עקצו עם ההשוואה המפורסמת לשוער קפה שסירב להתחלף במדי צ’לסי בגביע לפני דו קרב פנדלים, כשציינו כי "קפה היה גאה". היו גם מי שסיכמו בציניות: "הליגה הטורקית, לעולם אל תשתני".