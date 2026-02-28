יום שבת, 28.02.2026 שעה 06:33
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

בגלל איראן: נבחרת ישראל תחזור בשיט ארצה?

בנבחרת ישראל עוקבים אחרי הגזרה האיראנית, כאשר אם תהיה תקיפה האיגוד יבצע הערכת מצב. שביעות רצון מה-54:94 על קפריסין: "באנו מוכנים ורציניים"

|
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

נבחרת ישראל ניצחה אתמול בלילה (שישי) 54:94 את נבחרת קפריסין במסגרת משחק הפתיחה של חלון הנבחרות השני בטורניר ההעפלה האירופי של אליפות העולם בכדורסל שתיערך בקיץ 2027 בקטאר. אריאל בית הלחמי וחניכיו הגיעו לחלון הנוכחי עם לא מעט אילוצים שדרשו התאמות, וכל זאת כאשר הם עדיין מחפשים את ניצחון הבכורה שלהם בשלב הבתים הנוכחי.

המטרה לחלון הייתה ברורה, שני ניצחונות, הראשון הושג אתמול והמשחק השני מול הקפריסאים ישוחק ביום ראשון הקרוב בשעה 19:00. תחילה צריך להבהיר כי הסיבה שהשיח נוגע לשני ניצחונות שבגדר חובה נובע מכך שמדובר בנבחרת שנמצאת במוקדמות מהסיבה הפשוטה שהיא נמתנה על 24 הנבחרות שהעפילו לאליפות אירופה, ולשם היא הגיעה בעקבות כך שאירחה את אחד הבתים.

בנבחרת הודו כי מדובר בחלון שפשוט צריכים לעבור, כלומר לנצח, לסמן 'וי' ולחזור חזרה ארצה. "אם לא ננצח אז זה לא משנה", הסבירו בנבחרת לקראת החלון הבא, הרי על פי חוקי הפורמט שלוש הנבחרות שתסיימנה בשלושת המקומות הראשונים ממשיכות לשלב הבא עם המאזן שלהן, והבית של נבחרת ישראל מצטלב עם זה של נבחרת פולין שניצחה את לטביה הודות לשלשה של ג'ורדן לויד, כך שאצל הכחולים לבנים עוקבים באדיקות אחרי הבית המדובר.

נועם יעקב (איגוד הכדורסל)נועם יעקב (איגוד הכדורסל)

אגב שיטת החלונות של פיב"א מביאה לכך שאין לדעת באמת אילו שחקנים יגיעו לאיזה חלון ובאיזה מצב. מעבר לתוצאות בבית של פולין בו משחקות גם לטביה, הולנד ואוסטריה, התוצאה אתמול בין גרמניה לקרואטיה לא הייתה טובה עבור חניכיו של אריאל בית הלחמי שבחלון האחרון יפגשו את השתיים. כזכור, גרמניה הביסה את ישראל בחלון הקודם וקרואטיה ניצחה בדו ספרתי גם כן, כך שהמשימה לא פשוטה בלשון המעטה.

הנבחרת תחזור בשיט ארצה?

בתוך כך, בנבחרת גם עוקבים אחרי הגזרה האיראנית ואם המצב יגיע לכדי תקיפה, באיגוד יבצעו הערכת מצב. בינתיים אחת האופציות שעלו לסיטואציה כזו היא להחזיר את כולם בשיט ארצה.

כמו כן, מי שנכחו במשחק היו שחקני מכבי תל אביב רומן סורקין, גור לביא ותמיר בלאט, כאשר כבר היום ים מדר ובר טימור יחזרו ארצה בשעות הבוקר ולקראת המשחק השני מול קפריסין, בישראל יצטרכו לקבל את ההחלטה מי לא יירשם למשחק השני. 

ים מדר (IMAGO)ים מדר (IMAGO)

יותם חנוכי אמר לאחר המשחק: "באנו מוכנים ורציניים כמו שדיברנו בימים האחרונים ואני שמח שגמרנו את זה כבר במחצית הראשונה. הרגשתי מצוין ואני שמח להיות פה ולהיות עם החבר'ה, יש לנו פה אווירה טובה אנחנו חברים מאוד טובים וזה כיף לשחק פה עם כולם תענוג באמת".

מה עושים כדי לנצח גם ביום ראשון? 
"מתאוששים ומגיעים ביום ראשון עם אותה רמת דריכות מוכנות ורצינות ואני מאמין שנעשה את העבודה".   

