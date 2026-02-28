יום שבת, 28.02.2026 שעה 06:32
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
63%6587-690260ניו יורק ניקס
59%7036-724861קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
49%7189-714261אטלנטה הוקס
49%6886-710761שארלוט הורנטס
47%6678-647658מילווקי באקס
46%7177-724561מיאמי היט
43%7310-707761שיקגו בולס
28%6938-638057וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6816-636559ברוקלין נטס
 מערב 
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
73%6498-705960אוקלהומה ת'אנדר
67%6363-671558יוסטון רוקטס
63%6907-717260דנבר נאגטס
59%7050-725661מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6818-670459לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
47%7111-698460פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
31%7428-701759יוטה ג'אז
31%6987-668558ניו אורלינס פליקנס
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

16 נקודות לוולף ו-7 לשרף בתבוסה של ברוקלין

הנטס ספגו הפסד שביעי ברציפות, 148:111 לבוסטון, למרות הופעה מעודדת של צמד הישראלים. דטרויט ניצחה את קליבלנד בהארה, ניו יורק גברה על מילווקי

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

בוסטון (20:39) - ברוקלין (44:15) 111:148

ברוקלין המשיכה את התקופה הרעה שלה והובסה מול בוסטון, בהפסד שביעי ברציפות. בתוך הערב החד צדדי הזה, דני וולף סיפק הופעה אישית מעודדת עם 16 נקודות, שני ריבאונדים ואסיסט אחד ב-23 דקות על הפרקט. הסנטר האמריקאי-יהודי קיבל קרדיט משמעותי והראה נוכחות התקפית טובה, גם אם קבוצתו התקשתה לעמוד בקצב הגבוה של היריבה.

בן שרף שותף ל-10 דקות ותרם 7 נקודות ואסיסט. הגארד הצעיר ניצל את הדקות שקיבל כדי לייצר נקודות מהירות ולהוסיף אנרגיה מהספסל, אך כמו יתר חבריו לקבוצה התקשה להשפיע על המומנטום כשהסלטיקס ברחו. עבור שרף מדובר בעוד צעד בתהליך ההשתלבות, כשהוא ממשיך לצבור ניסיון ברמות הגבוהות.

מעבר לתרומה של הישראלים, המשחק עצמו היה חד צדדי לחלוטין. ג’יילן בראון הוביל את בוסטון עם 28 נקודות, 9 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, כשגם ניקולה ווצ’ביץ’ בלט עם 28 נקודות ו-11 ריבאונדים בדאבל-דאבל שלישי שלו מאז שהצטרף. פייטון פריצ’רד הוסיף 22 נקודות מהספסל, והסלטיקס קיבלו לא פחות מ-77 נקודות מהמחליפים בדרך לניצחון חמישי ב-6 משחקים מאז פגרת האולסטאר.

גג'יילן בראון (רויטרס)

ההכרעה הגיעה ברבע השלישי, בו בוסטון התפוצצה עם 26:43 וצלפה ב-15 מ-19 מהשדה, כולל 5 מ-7 מחוץ לקשת, תוך שהיא מחלקת 12 אסיסטים באותו פרק זמן והיתרון עמד בשיאו על 41 נקודות. הסלטיקס סיימו את הערב עם 66.7% מהשדה ו-22 שלשות, בעוד ברוקלין, שקיבלה 18 נקודות ממייקל פורטר ג’וניור, הצליחה להישאר קרובה רק במחצית הראשונה בזכות איבודי כדור של היריבה. במחצית השנייה זה כבר היה סיפור אחר לגמרי, כשהנטס נכנעו לקצב ולאיכות של בוסטון.

דטרויט (14:44) - קליבלנד (24:37) 119:122 בהארכה

הפיסטונס גברו על האורחת בתום דרמה גדולה והארכה, במשחק שנמשך 3 שעות ו-22 דקות וכלל עיכוב חריג של 18 דקות ברבע השלישי בשל תקלה בלוח התוצאות שגרמה לצופר להיתקע. ג’יילן דורן הצטיין עם 33 נקודות ו-16 ריבאונדים, בעוד קייד קנינגהאם הוסיף 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים לפני שיצא בעבירות לקראת הסיום. למרות פיגור של 9 נקודות כ-2:44 דקות לסיום הזמן החוקי ואיבודו של קנינגהאם, הפיסטונס רצו 7:16 וכפו הארכה.

לקליבלנד, שחסרה משחק שני ברציפות את ג’יימס הארדן ודונובן מיטשל הפצועים, היו הזדמנויות להכריע. ג’ארט אלן קלע 25 נקודות והוריד 9 ריבאונדים, אוון מובלי תרם 23 נקודות ו-12 ריבאונדים וסם מריל הוסיף 20 נקודות. בשניות הסיום של הזמן החוקי, במצב של 111:114 לקאבס, דניס ג’נקינס סחט 3 זריקות עונשין מחצי מגרש ודייק בכולן כדי להשוות, ובהארכה החטיא מובלי שלשה עם הבאזר שהייתה יכולה לשלוח את המשחק להארכה נוספת.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

מילווקי (32:26) - ניו יורק (22:38) 127:98

הניקס הביסו את הבאקס עם תצוגה התקפית מרשימה, כשג’יילן ברונסון הוביל עם 27 נקודות, מהן 22 כבר ברבע הראשון, בו קלע 9 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 מחוץ לקשת. או.ג’י אנונובי הוסיף 24 נקודות, קארל אנתוני טאונס תרם 17 נקודות ו-13 ריבאונדים, ולנדרי שאמט קלע 15. הניקס צלפו 21 מ-42 לשלוש, הובילו 57:77 במחצית אחרי 60% מהשדה, ובהמשך הגדילו את הפער עד ל-32 נקודות ברבע הרביעי.

מילווקי, שהגיעה אחרי 8 ניצחונות ב-10 משחקים ושיחקה את משחקה החמישי ב-8 ימים, התקשתה לעמוד בקצב. מיילס טרנר קלע 18 מ-19 נקודותיו כבר במחצית הראשונה, קייל קוזמה הוסיף 17, בובי פורטיס 14 וריאן רולינס 13, בעוד קווין פורטר ג’וניור רשם 11 נקודות ו-10 אסיסטים. הבאקס איבדו 16 כדורים שהובילו ל-19 נקודות של הניקס, כשיאניס אנטטוקומפו החמיץ משחק 14 ברציפות בשל מתיחה בשוק ימין.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)
