16 נקודות לוולף ו-7 לשרף בתבוסה של ברוקלין

בוסטון (20:39) - ברוקלין (44:15) 111:148

ברוקלין המשיכה את התקופה הרעה שלה והובסה מול בוסטון, בהפסד שביעי ברציפות. בתוך הערב החד צדדי הזה, דני וולף סיפק הופעה אישית מעודדת עם 16 נקודות, שני ריבאונדים ואסיסט אחד ב-23 דקות על הפרקט. הסנטר האמריקאי-יהודי קיבל קרדיט משמעותי והראה נוכחות התקפית טובה, גם אם קבוצתו התקשתה לעמוד בקצב הגבוה של היריבה.

בן שרף שותף ל-10 דקות ותרם 7 נקודות ואסיסט. הגארד הצעיר ניצל את הדקות שקיבל כדי לייצר נקודות מהירות ולהוסיף אנרגיה מהספסל, אך כמו יתר חבריו לקבוצה התקשה להשפיע על המומנטום כשהסלטיקס ברחו. עבור שרף מדובר בעוד צעד בתהליך ההשתלבות, כשהוא ממשיך לצבור ניסיון ברמות הגבוהות.

מעבר לתרומה של הישראלים, המשחק עצמו היה חד צדדי לחלוטין. ג’יילן בראון הוביל את בוסטון עם 28 נקודות, 9 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, כשגם ניקולה ווצ’ביץ’ בלט עם 28 נקודות ו-11 ריבאונדים בדאבל-דאבל שלישי שלו מאז שהצטרף. פייטון פריצ’רד הוסיף 22 נקודות מהספסל, והסלטיקס קיבלו לא פחות מ-77 נקודות מהמחליפים בדרך לניצחון חמישי ב-6 משחקים מאז פגרת האולסטאר.

ג'יילן בראון (רויטרס)

ההכרעה הגיעה ברבע השלישי, בו בוסטון התפוצצה עם 26:43 וצלפה ב-15 מ-19 מהשדה, כולל 5 מ-7 מחוץ לקשת, תוך שהיא מחלקת 12 אסיסטים באותו פרק זמן והיתרון עמד בשיאו על 41 נקודות. הסלטיקס סיימו את הערב עם 66.7% מהשדה ו-22 שלשות, בעוד ברוקלין, שקיבלה 18 נקודות ממייקל פורטר ג’וניור, הצליחה להישאר קרובה רק במחצית הראשונה בזכות איבודי כדור של היריבה. במחצית השנייה זה כבר היה סיפור אחר לגמרי, כשהנטס נכנעו לקצב ולאיכות של בוסטון.

דטרויט (14:44) - קליבלנד (24:37) 119:122 בהארכה

הפיסטונס גברו על האורחת בתום דרמה גדולה והארכה, במשחק שנמשך 3 שעות ו-22 דקות וכלל עיכוב חריג של 18 דקות ברבע השלישי בשל תקלה בלוח התוצאות שגרמה לצופר להיתקע. ג’יילן דורן הצטיין עם 33 נקודות ו-16 ריבאונדים, בעוד קייד קנינגהאם הוסיף 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים לפני שיצא בעבירות לקראת הסיום. למרות פיגור של 9 נקודות כ-2:44 דקות לסיום הזמן החוקי ואיבודו של קנינגהאם, הפיסטונס רצו 7:16 וכפו הארכה.

לקליבלנד, שחסרה משחק שני ברציפות את ג’יימס הארדן ודונובן מיטשל הפצועים, היו הזדמנויות להכריע. ג’ארט אלן קלע 25 נקודות והוריד 9 ריבאונדים, אוון מובלי תרם 23 נקודות ו-12 ריבאונדים וסם מריל הוסיף 20 נקודות. בשניות הסיום של הזמן החוקי, במצב של 111:114 לקאבס, דניס ג’נקינס סחט 3 זריקות עונשין מחצי מגרש ודייק בכולן כדי להשוות, ובהארכה החטיא מובלי שלשה עם הבאזר שהייתה יכולה לשלוח את המשחק להארכה נוספת.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

מילווקי (32:26) - ניו יורק (22:38) 127:98

הניקס הביסו את הבאקס עם תצוגה התקפית מרשימה, כשג’יילן ברונסון הוביל עם 27 נקודות, מהן 22 כבר ברבע הראשון, בו קלע 9 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 מחוץ לקשת. או.ג’י אנונובי הוסיף 24 נקודות, קארל אנתוני טאונס תרם 17 נקודות ו-13 ריבאונדים, ולנדרי שאמט קלע 15. הניקס צלפו 21 מ-42 לשלוש, הובילו 57:77 במחצית אחרי 60% מהשדה, ובהמשך הגדילו את הפער עד ל-32 נקודות ברבע הרביעי.

מילווקי, שהגיעה אחרי 8 ניצחונות ב-10 משחקים ושיחקה את משחקה החמישי ב-8 ימים, התקשתה לעמוד בקצב. מיילס טרנר קלע 18 מ-19 נקודותיו כבר במחצית הראשונה, קייל קוזמה הוסיף 17, בובי פורטיס 14 וריאן רולינס 13, בעוד קווין פורטר ג’וניור רשם 11 נקודות ו-10 אסיסטים. הבאקס איבדו 16 כדורים שהובילו ל-19 נקודות של הניקס, כשיאניס אנטטוקומפו החמיץ משחק 14 ברציפות בשל מתיחה בשוק ימין.