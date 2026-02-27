לבאנטה ניצחה 0:2 בדקות הסיום, עבד לא שותף

המחזור ה-26 של הליגה הספרדית התחיל היום (שישי), כאשר קבוצתו של תאי עבד, לבאנטה, אירחה את דפורטיבו אלאבס. הקבוצה מוולנסיה ידעה שכדי לשמור על סיכוי טוב להישארות בליגה היא חייבת שלוש נקודות נגד הקבוצה מהמקום ה-14. הישראלי פתח את ההתמודדות על הספסל.

המחצית הראשונה לא התעלתה לרמה גבוהה והסתיימה ללא שערים. החצי השני התחיל בשליטה של המארחת, בדקה ה-60 ויקטור פאראדה ספג צהוב שני והשאיר את אלאבס ב-10 שחקנים להמשך המשחק. לבאנטה ניצלה את היתרון המספרי ולחצה על הגז, ובדקה ה-88 הצליחה לעלות ליתרון משער של קרלוס אספי, שהשלים צמד בדקה ה-97 וקבע את תוצאת הסיום.

בגזרה הישראלית, למרות שלבאנטה הייתה זקוקה נואשות לשער ושלטה לגמר במשחק, מאמן הקבוצה, לואיס קסטרו, לא הכניס את תאי עבד להתמודדות. לבסוף קבוצתו של עבד הצליחה לנצח באופן דרמטי, אך השחקן סופר כבר משחק חמישי אשר הוא לא משותף כלל. בפן היותר חיובי, בזכות הניצחון, הקבוצה מוולנסיה מתקרבת אל המקום אשר מבטיח הישארות בליגה ורחוקה ממנו מרחק של 4 נקודות זמנית.