כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

ב-3 תשלומים שווים: מתווה עסקת רשפורד נסגר

ברצלונה החליטה להפעיל את האופציה שלה על החלוץ האנגלי של מנצ'סטר יונייטד ותרכוש אותו במחיר מציאה של 30 מיליון אירו ב-3 תשלומים שנתיים שווים

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

מרקוס רשפורד צפוי להמשיך בברצלונה גם בעונה הבאה, כאשר כל הסיכומים כבר הושגו והעסקה תלויה כעת אך ורק בעמידה בכללי הפייר פליי הפיננסי של לה ליגה. החלוץ האנגלי בן ה-28, שמושאל ממנצ'סטר יונייטד עד 30 ביוני, הרשים מאוד במדי הקטלונים והגדיל משמעותית את סיכוייו להישאר בקאמפ נואו גם מעבר לתקופת ההשאלה.

רשפורד רשם עד כה 10 שערים ו-11 בישולים העונה, נתונים שחיזקו את שביעות הרצון ממנו בצוות המקצועי ובמועדון. כבר ב-19 בדצמבר דווח כי מעמדו התחזק משמעותית בעקבות הופעותיו, וכעת נראה שהכיוון ברור. כדי להעביר את זכויותיו באופן מלא, ברצלונה צריכה לממש את אופציית הרכישה בסך 30 מיליון אירו.

סכום זה ישולם למנצ'סטר יונייטד ב-3 תשלומים שנתיים שווים של 10 מיליון אירו כל אחד, כאשר גם מתווה התשלום כבר סוכם בין המועדונים. מבחינת ברצלונה, לא נותרו מכשולים משפטיים או חוזיים מול המועדון האנגלי, והשלב הבא תלוי בשיקולים כלכליים פנימיים.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

הכול סוכם, ממתינים לאישור הפיננסי

במועדון הקטלוני כבר סיכמו עם רשפורד עצמו על תנאי שכרו מאז סוכמה ההשאלה ביולי האחרון, כך שלא יהיה צורך לפתוח במשא ומתן חדש עם נציגיו. למעשה, התנאים הכספיים העתידיים כבר הוגדרו מראש, מתוך מחשבה על אפשרות שיישאר לטווח בינוני. כעת הנהלת הספורט תבחן את ההשפעה הכלכלית של החוזה, שאמור להיות ל-3 או לכל היותר 4 שנים, בהתחשב בכך שהשחקן מתקרב לגיל 30.

אם ברצלונה תצליח להתאים את העסקה למסגרת הפייר פליי של לה ליגה, היא תיתן אור ירוק סופי להחתמה. רשפורד עצמו מרוצה מאוד מחייו המקצועיים בקאמפ נואו, מאמין שיש לו עוד מקום לצמוח ולחזור לרמה הגבוהה שהציג בשיאו במנצ'סטר יונייטד. כל הסימנים מצביעים על כך שהוא ימשיך ללבוש את החולצה הקטלונית גם מעבר למונדיאל 2026.

