ב-3 תשלומים שווים: מתווה עסקת רשפורד נסגר

מרקוס רשפורד צפוי להמשיך בברצלונה גם בעונה הבאה, כאשר כל הסיכומים כבר הושגו והעסקה תלויה כעת אך ורק בעמידה בכללי הפייר פליי הפיננסי של לה ליגה. החלוץ האנגלי בן ה-28, שמושאל ממנצ'סטר יונייטד עד 30 ביוני, הרשים מאוד במדי הקטלונים והגדיל משמעותית את סיכוייו להישאר בקאמפ נואו גם מעבר לתקופת ההשאלה.

רשפורד רשם עד כה 10 שערים ו-11 בישולים העונה, נתונים שחיזקו את שביעות הרצון ממנו בצוות המקצועי ובמועדון. כבר ב-19 בדצמבר דווח כי מעמדו התחזק משמעותית בעקבות הופעותיו, וכעת נראה שהכיוון ברור. כדי להעביר את זכויותיו באופן מלא, ברצלונה צריכה לממש את אופציית הרכישה בסך 30 מיליון אירו.

סכום זה ישולם למנצ'סטר יונייטד ב-3 תשלומים שנתיים שווים של 10 מיליון אירו כל אחד, כאשר גם מתווה התשלום כבר סוכם בין המועדונים. מבחינת ברצלונה, לא נותרו מכשולים משפטיים או חוזיים מול המועדון האנגלי, והשלב הבא תלוי בשיקולים כלכליים פנימיים.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

הכול סוכם, ממתינים לאישור הפיננסי

במועדון הקטלוני כבר סיכמו עם רשפורד עצמו על תנאי שכרו מאז סוכמה ההשאלה ביולי האחרון, כך שלא יהיה צורך לפתוח במשא ומתן חדש עם נציגיו. למעשה, התנאים הכספיים העתידיים כבר הוגדרו מראש, מתוך מחשבה על אפשרות שיישאר לטווח בינוני. כעת הנהלת הספורט תבחן את ההשפעה הכלכלית של החוזה, שאמור להיות ל-3 או לכל היותר 4 שנים, בהתחשב בכך שהשחקן מתקרב לגיל 30.

אם ברצלונה תצליח להתאים את העסקה למסגרת הפייר פליי של לה ליגה, היא תיתן אור ירוק סופי להחתמה. רשפורד עצמו מרוצה מאוד מחייו המקצועיים בקאמפ נואו, מאמין שיש לו עוד מקום לצמוח ולחזור לרמה הגבוהה שהציג בשיאו במנצ'סטר יונייטד. כל הסימנים מצביעים על כך שהוא ימשיך ללבוש את החולצה הקטלונית גם מעבר למונדיאל 2026.