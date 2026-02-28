יום שבת, 28.02.2026 שעה 17:38
יום שבת, 28/02/2026, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 26
ויאריאל
דקה 21
0 0
שופט: איסידרו דיאס דה מרה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3536-3026אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20
מערכת ONE | 28/02/2026 17:15
לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)
לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)

ברצלונה מארחת בשעה זו את ויאריאל לקרב מסקרן בצמרת, כאשר השתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-26 בלה ליגה. המוליכה יודעת שכל איבוד נקודות עלול לעלות לה ביוקר במאבק הצמוד מול ריאל מדריד, בעוד האורחת מהמקום ה-3 מנסה לבסס את מעמדה בטופ 4 ולחולל הפתעה דווקא במשחק החוץ הקשה ביותר שיש לליגה הספרדית להציע. מעבר לכך, זהו גם משחקו ה-100 של האנזי פליק על הקווים במסגרת תחרותית.

ברצלונה התאוששה במהירות מההפסד המפתיע 2:1 לג’ירונה עם 0:3 משכנע על לבאנטה ושבה לפסגה. היתרון על פני ריאל מדריד עומד על נקודה אחת בלבד, ולכן הקטלונים רוצים לשמור על מאזן הבית המושלם שלהם העונה, 12 ניצחונות מ-12 משחקי ליגה. הקבוצה כבשה 14 שערים רצופים ללא מענה במשחקי הבית האחרונים בליגה, ובאופן כללי 13 הניצחונות האחרונים שלה בלה ליגה הגיעו בהפרש של 2 שערים לפחות.

ויאריאל מצידה חזרה למסלול לאחר תקופה פחות יציבה בחורף, עם 3 ניצחונות ב-4 המחזורים האחרונים, כולל 1:2 בדרבי מול ולנסיה. לצוללת הצהובה יש יתרון של 9 נקודות בתוך הטופ 4, אך מול קבוצות שמדורגות בטופ 5 הנוכחי היא מתקשה מאוד, ללא ניצחון ליגה אחד, תיקו אחד ו-5 הפסדים, כאשר בכל 3 משחקי החוץ מול יריבות כאלה הפסידה בהפרש של 2 שערים.

במאזן הישיר יש נתון מפתיע במיוחד, 9 מ-10 המפגשים האחרונים הוכרעו לטובת הקבוצה האורחת באותו יום. ויאריאל יכולה להפוך לראשונה מאז ריאל מדריד בשנות ה-60 שמנצחת 3 משחקי חוץ רצופים אצל ברצלונה. בנוסף, 7 מ-10 משחקי החוץ האחרונים של ויאריאל בכל המסגרות הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים, מה שמרמז על פוטנציאל למשחק פתוח.

מחצית ראשונה
  • '14
  • החמצה
  • קונדה נתן, אבל לקח. המגן נשלח ובדיוק מאותו מצב שבו מנע מקרדונה נשאר באחד על אחד בצד השני, אבל הבעיטה שלו איכשהו הלכה שמאלה מידי
  • '11
  • החמצה
  • רק דיברנו והנה חצי מצב ראשון ומסוכן. מסירה גדולה חשפה את החולשה הרגילה של בארסה עם קו הנבדל ושלחה את איוסה פרס לעומק, הוא שלח רוחב למוליירו, קרדונה הצטרף, קיבל וקונדה עם גליץ' גדול מנע גול
ראפיניה מול סנטיאגו מוריניו (רויטרס)ראפיניה מול סנטיאגו מוריניו (רויטרס)
לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)
  • '10
  • אחר
  • 10 דקות בלי מצבים, אבל עם קצב נפלא בקאמפ נואו. הצהובים בזמן הזה לא חששו לרגע לצאת קדימה ושני הצדדים הגיעו לא מעט לרחבה של היריבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק איסידרו דיאס דה מרה שרק! המפגש בקאמפ נואו יצא לדרך
לאמין ימאל בחימום (רויטרס)לאמין ימאל בחימום (רויטרס)
ז'ואן גארסיה בהכנות אחרונות (IMAGO)ז'ואן גארסיה בהכנות אחרונות (IMAGO)
שחקני ברצלונה מתחממים (רויטרס)שחקני ברצלונה מתחממים (רויטרס)
הקאמפ נואו מוכן (רויטרס)הקאמפ נואו מוכן (רויטרס)
