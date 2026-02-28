מערכת ONE
28/02/2026 17:15
לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)
ברצלונה מארחת בשעה זו את ויאריאל לקרב מסקרן בצמרת, כאשר השתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-26 בלה ליגה. המוליכה יודעת שכל איבוד נקודות עלול לעלות לה ביוקר במאבק הצמוד מול ריאל מדריד, בעוד האורחת מהמקום ה-3 מנסה לבסס את מעמדה בטופ 4 ולחולל הפתעה דווקא במשחק החוץ הקשה ביותר שיש לליגה הספרדית להציע. מעבר לכך, זהו גם משחקו ה-100 של האנזי פליק על הקווים במסגרת תחרותית.
ברצלונה התאוששה במהירות מההפסד המפתיע 2:1 לג’ירונה עם 0:3 משכנע על לבאנטה ושבה לפסגה. היתרון על פני ריאל מדריד עומד על נקודה אחת בלבד, ולכן הקטלונים רוצים לשמור על מאזן הבית המושלם שלהם העונה, 12 ניצחונות מ-12 משחקי ליגה. הקבוצה כבשה 14 שערים רצופים ללא מענה במשחקי הבית האחרונים בליגה, ובאופן כללי 13 הניצחונות האחרונים שלה בלה ליגה הגיעו בהפרש של 2 שערים לפחות.
ויאריאל מצידה חזרה למסלול לאחר תקופה פחות יציבה בחורף, עם 3 ניצחונות ב-4 המחזורים האחרונים, כולל 1:2 בדרבי מול ולנסיה. לצוללת הצהובה יש יתרון של 9 נקודות בתוך הטופ 4, אך מול קבוצות שמדורגות בטופ 5 הנוכחי היא מתקשה מאוד, ללא ניצחון ליגה אחד, תיקו אחד ו-5 הפסדים, כאשר בכל 3 משחקי החוץ מול יריבות כאלה הפסידה בהפרש של 2 שערים.
במאזן הישיר יש נתון מפתיע במיוחד, 9 מ-10 המפגשים האחרונים הוכרעו לטובת הקבוצה האורחת באותו יום. ויאריאל יכולה להפוך לראשונה מאז ריאל מדריד בשנות ה-60 שמנצחת 3 משחקי חוץ רצופים אצל ברצלונה. בנוסף, 7 מ-10 משחקי החוץ האחרונים של ויאריאל בכל המסגרות הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים, מה שמרמז על פוטנציאל למשחק פתוח.