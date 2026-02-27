התוכנית של מכבי תל אביב למלחמה עם איראן

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (חמישי) 86:91 את מונאקו במסגרת המחזור ה-29 ואצל מחזיקת הגביע כבר חושבים קדימה, והמחשבה המדוברת נוגעת לכל התרחישים האפשריים בעקבות הגזרה הפוטנציאלית מול האיראנים בתקופה הקרובה.

תחילה, כך או כך התכנון המקורי באשר לשחקני הקבוצה היה בהתאם לפגרת הנבחרות וכשם שקורה בכל חלון, שחקני הקבוצה שלא משתתפים בחלונות יוצאים לחופשה עד לסיום המשימה בנבחרות הלאומיות.

מבחינתם של הצהובים ישנם ארבעה שחקנים שהמשיכו ישירות אתמול מהמשחק לנבחרות, תחילה הישראלים, תמיר בלאט, גור לביא ורומן סורקין המשיכו לקפריסין, ומרסיו סאנטוס שהמשיך לברזיל.

רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

כרגע: אף זר לא נמצא בישראל

מעבר לארבעה, כלל שחקני הקבוצה ישהו בחופשה עד ליום שני הקרוב בו הם אמורים לחזור, זאת כאשר נכון לעכשיו אף זר של הקבוצה לא נמצא בישראל.

בתוך כך, לצד העובדה כי במועדון ערוכים ומוכנים היה ותיפתח החזית האיראנית, הרי שכולם אמורים להגיע לקפריסין כשהמשחקים צפויים להיות משוחקים בבלגרד.

במועדון ערוכים לכל התרחישים האפשריים ויפעלו בהתאם למצב. כך או כך, החבירה המחודשת אמורה להיות ביום שני כאשר תהיה חזרה לאימונים לקראת מחזור היורוליג הקרוב נגד הפועל תל אביב, אליו עודד קטש וחניכיו מגיעים במאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים.