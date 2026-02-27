יום שישי, 27.02.2026 שעה 20:34
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3239-2826אודינזה11
3231-1926פארמה12
2935-2826קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2433-1726לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1546-1926ורונה20

באיטליה מסמנים: מועד החזרה של מנור סולומון

לאחר הפציעה בשריר, בארץ המגף מעריכים שהישראלי יפספס משחק אחד ויחזור מול פארמה ב-8.3. במדינה משבחים ומדגישים: "סביר מאוד שיירכש בסיום העונה"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

בזמן שמנור סולומון ממשיך לנסות לבסס את מעמדו בפיורנטינה בחודשים המכריעים של העונה, בתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה להופעתו האחרונה ולהשפעה האפשרית שלו על הקבוצה, לצד הדאגה מהפציעה שספג.

בתקשורת בפירנצה סיכמו את הופעתו באצטדיון ארטמיו פרנקי והדגישו כי למרות התקופה המורכבת שעוברת על הקבוצה, הקיצוני הישראלי הצליח לבלוט לטובה ולהשאיר רושם חיובי.

"סולומון היה בין השחקנים הבודדים ששכנעו, גם ברגעים הקשים ביותר בארטמיו פרנקי", נכתב בתקשורת האיטלקית. "הישראלי פרץ באגף שמאל, עבר את המגן שלו ויצר כמה מצבים מסוכנים".

שבחים לצד דאגה מהפציעה

עוד צוין כי "הכושר הגופני שלו עדיין דורש שיפור, כפי שהדגיש שוב ושוב המאמן פאולו ואנולי, אך התחושה היא שמנור יכול להעניק דחיפה משמעותית לפיורנטינה בשלושת החודשים האחרונים של העונה".

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

בנוסף נכתב: "גם משום שהוא אחד השחקנים הטכניים ביותר בסגל. אתמול הוא אישר זאת כשכמעט לא איבד כדור, בניגוד לרוב חבריו לקבוצה". על יכולתו להיכנס לנעליו של אלברט גודמונדסון צוין: "שחקן טוטנהאם לשעבר הראה שהוא יכול להחליף את אלברט גודמונדסון ללא בעיות מיוחדות, ואף לעלות עליו". עוד הוזכר מהלך מפתח: "הוא גם סידר מצב למויסה קין שיכול היה להכריע את ההתמודדות בסיום המחצית השנייה, אלמלא הכוונת הרעועה של החלוץ".

עם זאת, לצד המחמאות, עלתה גם אכזבה מהפציעה: "נותר צער על הפציעה שאילצה אותו לעזוב את המגרש מוקדם". לפי הדיווח, "סולומון סובל ממתיחה בשריר הירך הקדמי ברגל ימין". לפי ואנולי סביר להניח שלא יהיה זמין למשחק ביום שני מול אודינזה.

עוד נכתב כי "המשחק מול פארמה (ראשון, 8.3) נמצא כעת על הכוונת, אלא אם הפציעה חמורה יותר מהצפוי". לסיכום הודגש: "בינתיים, פיורנטינה יכולה להיות מרוצה מההחלטה לצרף שחקן שסביר כי יישאר תמורת 10 מיליון אירו".

