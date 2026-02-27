יום שבת, 28.02.2026 שעה 01:17
ספורט אחר  >> טניס

אינדיאן וולס: מי יפרוץ קדימה בעונת הטניס?

טורניר המאסטרס היוקרתי בקליפורניה יוצא לדרך. אנדרייבה תנסה להגן על תוארה, סבלנקה וסינר יחפשו קאמבק. כל מה שצריך לדעת.

|
יאניק סינר בפעולה במהלך המשחק. (רויטרס)
יאניק סינר בפעולה במהלך המשחק. (רויטרס)

המדבר הקליפורני שוב מתכונן לארח את אחד מאירועי הטניס המרכזיים של השנה – טורניר אינדיאן וולס, הידוע גם כ-BNP פריבאס אופן. הטורניר, שמכונה לעיתים "הגרנד סלאם החמישי" ופותח את "צמד השמש" (Sunshine Double) היוקרתי, מסמן את המעבר להילוך גבוה בעונת הטניס. מה-4 ועד ה-15 במרץ, יתמודדו טובי השחקנים והשחקניות בעולם על תואר יוקרתי, 1000 נקודות דירוג ופרסים כספיים בסך כולל של מעל 9.4 מיליון דולר.

בצד הנשים, כל עשר המדורגות הבכירות בעולם יתייצבו לקו הזינוק. במרכז תשומת הלב עומדת מירה אנדרייבה, המדורגת 8 בעולם והאלופה המכהנת. אנדרייבה, שזכתה בתואר ב-2025 לאחר ניצחון דרמטי על ארינה סבלנקה, הפכה לשחקנית הצעירה ביותר מזה 40 שנה שמנצחת את המדורגת 1 וה-2 בעולם באותו טורניר. עם ארבעה תארי WTA כבר ברשותה, כולל זכייה באדלייד בתחילת 2026, היא ללא ספק אחת המועמדות החזקות.

יאניק סינר מגיב במהלך משחקו. (רויטרס)יאניק סינר מגיב במהלך משחקו. (רויטרס)

ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, תגיע לאינדיאן וולס כשהיא מחפשת להתאושש. לאחר שהפסידה לאנדרייבה בגמר 2025, היא נכנעה גם לאלנה ריבאקינה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה 2026. סבלנקה בחרה לדלג על טורנירי המזרח התיכון בדוחא ובדובאי, ומאמנה, פול אנאקון, הביע עניין לראות כיצד היא תתמודד מבחינה רגשית וטניסאית. יחד איתה, יתחרו גם איגה שוויונטק ואלנה ריבאקינה, אלופות עבר בטורניר והמדורגות 2 ו-3 בהתאמה, שינסו ללכת עד הסוף.

כוכבת עולה נוספת שכדאי לעקוב אחריה היא ויקטוריה מבוקו הקנדית. מבוקו, שתערוך את הופעת הבכורה שלה באינדיאן וולס ותדורג עשירית, פרצה לעשירייה הראשונה בעולם לאחר עונה מרשימה ב-2025 שכללה זכייה בטורניר קנדה הפתוח (כ"וויילד קארד") וטיפוס מחוץ ל-300 הראשונות אל תוך ה-20 המובילות. ב-2026 היא כבר הגיעה לגמר באדלייד ובדוחא, ויוג'יני בושארד, פיינליסטית ווימבלדון לשעבר, מאמינה כי "השמיים הם הגבול" עבורה. גם ונוס וויליאמס האגדית קיבלה כרטיס חופשי ליחידות ולזוגות, ותחפש את ניצחון היחידות הראשון שלה לעונת 2026.

בצד הגברים, מספר שחקנים זקוקים לתוצאה טובה במיוחד כדי להזניק את עונתם. יאניק סינר, המדורג שני בעולם, יקווה לשים מאחוריו את העבר הפחות מוצלח באינדיאן וולס, שם הפסיד לקרלוס אלקראס בחצאי הגמר ב-2023 וב-2024, ונעדר מהטורניר ב-2025. לאחר שאלקראס זכה בתארים במלבורן ובדוחא השנה, סינר ירצה להוכיח שהוא יכול להתמודד עם הספרדי על התארים הגדולים.

שחקן נוסף שיתחרה ב"טורניר הבית" שלו הוא טיילור פריץ, המדורג שביעי בעולם ואלוף אינדיאן וולס מ-2022. פריץ, יליד דרום קליפורניה, הגיע לגמר אליפות ארה"ב הפתוחה לפני שנתיים אך לא זכה בתואר מאסטרס 1000 נוסף מאז אינדיאן וולס. הוא הבהיר כי הוא רוצה יותר מאשר רק לשמור על מקומו בעשירייה הראשונה. קרלוס אלקראס, מצדו, נהנה מפתיחת עונה חזקה במיוחד, ואנליסטים רבים מאמינים כי הוא יכול להישאר בלתי מנוצח גם באינדיאן וולס.

הטורניר מבטיח שבועיים של טניס איכותי ודרמטי, כאשר שחקנים ותיקים וכישרונות עולים ייאבקו על כל נקודה במטרה להטביע את חותמם על העונה.

