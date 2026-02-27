דוד מרטן: לא מתחבאים, רוצים להתמודד עד הסוף

הפועל ראשון לציון השלימה היום (שישי) ניצחון שלישי ברציפות בליגה הלאומית ורביעי בחמשת המשחקים האחרונים, כשהפכה פיגור לניצחון 1:2 על הפועל רת גן ועלתה לפחות זמנית, למקום השני בטבלת הליגה הלאומית.

"המון אופי. זו כבר הפעם השנייה בשלושת המשחקים האחרונים שאנחנו הופכים פיגור ומנצחים את המשחק וזה לא קרה לנו בתחילת העונה. שמתי על זה דגש עם השחקנים וזה מראה על הקבוצה כמה היא בריאה ושהשחקנים שנכנסים מהספסל ועושים את השינוי", סיכם המאמן המאושר, דוד מרטן.

"הניצחון? עוד יהיו לנו בדרך, אנחנו בחמשת המשחקים האחרונים בדרך חדשה וטובה אחרי תקופה פחות טובה לפני כן. הגיע לנו לנצח, היינו הקבוצה העדיפה וגם הפנדל שהם קיבלו היה טיפה מתנה. ידענו לחזור מזה וכמו שאמרתי זה מעיד על אופי".

שחקני ראשון לציון חוגגים (שחר גרוס)

“יהיה קרב עד הסוף”

על התקופה הטובה: "תמיד האמנתי שאנחנו קבוצה מספיק חזקה וחלון ההעברות שעשינו היה מדהים. פגענו בכל שחקן שרצינו וכולם השתלבו בצורה טובה. הגענו לחלון עם מכת פציעות וקצת היינו בלי אוויר, עם סגל קצר. ניצחנו קבוצות שמתמודדות איתנו בצמרת וזה סימן טוב להמשך".

על האפשרות לעליית ליגה: "אנחנו במקום השני, אבל מכבי הרצליה עוד צריכה לשחק והיא שם מתחילת העונה. אנחנו לא מתחבאים: אנחנו רוצים להתמודד עד הסוף. אני לא חושב שאנחנו המועמדת מספר אחת: יש את מכבי פ"ת שכנראה תעלה ליגה ויש עוד שלוש או ארבע קבוצות שמתמודדות איתנו".

שחקני ראשון לציון (שחר גרוס)

"יהיה קרב עד הסוף, עד המחזור ה-37. פגשנו היום קבוצה טובה ולפני זה את הרצליה, כפ"ס וכפר שלם שאלו קבוצות טובות שיכולות להתחרות עד הסוף. אני מאמין שאנחנו גם נהיה שם: הדרך עוד ארוכה, אנחנו צריכים קודם כל להגיע לפתיחת הפלייאוף בצורה הכי טובה שיש ואנחנו צריכים להמשיך במומנטום הזה", סיכם.

מנגד, מסאי דגו, ראה את קבוצתו מובילה אך מאבדת את היתרון: "האדום שיבש לנו את המשחק, זה משחק שאני שאנחנו מקבלים כרטיס אדום וזה לא פשוט, במיוחד נגד קבוצה איכותית כמו ראשל"צ. עד האדום, אני חושב שהחזקנו אותם מאוד יפה והיינו קומפקטיים ואגרסיביים. הגענו בחצי הראשון לשני מצבים שהיינו חייבים לתת את הגול ולא כבשנו. אחרי זה כבשנו ראשונים והייתי בטוח שהמשחק הזה הולך לכיוון טוב".

מסאי דגו (שחר גרוס)

"פתאום הגיע האדום הזה של מוטי (ברשצקי), שאני מאוד מתבאס בשבילו כי הוא מאוד רוצה ונותן את ה-200% שלו. יש תקופות שכנראה זה הגורל, נצטרך להמשיך לעבוד קשה כי יש עוד משחקים".

על תופעת הכרטיסים האדומים: "אני לא יודע מה היה לפניי, לי זה קורה פעמיים ברצף בתקופה האחרונה וזה מאוד מבאס אותי כי אלו שני משחקים נגד הקבוצות שקרובות אלינו בטבלה, הרצליה וראשל"צ. אין מה לעשות יותר מדי. הפסדנו היום לקבוצה איכותית וטובה, היינו במשחק טוב".

על איך קמים מנטלית: "אמרתי לשחקנים שאם אנחנו נמשיך, נראה ככה ונהיה חזקים, אני בטוח שנעשה עוד ניצחונות. אנחנו קבוצה טובה וחזקה שהוכיחה את זה היום ברוב הדקות. האדום הקשה עלינו, אבל יש פה קבוצה טובה, אני מאוד סומך על השחקנים ועל כולם ואני בטוח שנבוא מוכנים בשישי הבא נגד כפר שלם".