"מותג כמו בקהאם": האם קיין יעזוב את באיירן?

העונה האדירה שמציג הארי קיין בבאיירן מינכן הובילה לשמועות ולידיעות המתפרסמות בתקשורת לגבי עתידו. הכוכב האנגלי כבש עד כה 30 שערים ב-24 משחקים בבונדסליגה יחד עם חמישה בישולים ולכל אלה יש להוסיף 8 שערים ב-8 משחקים בליגת האלופות, 6 שערים בארבעה משחקים בגביע הגרמני ושער נוסף בסופר קאפ.

יחד עם קיין דוהרת באיירן מינכן לאליפות נוספת, אבל בתקשורת כבר היו מי שרמזו לכך שהקבוצה צריכה להיערך לעידן הבא בלעדיו. האמנם? האם הוא באמת יעזוב בסיום העונה?

על פי הדיווחים האחרונים נמצא קיין על הכוונת של ברצלונה, בה הבטיח המועמד לנשיאות צ’אבי וילז’ואנה לצרפו. יחד עם זאת, הנשיא האחרון ז'ואן לאפורטה נחשב נכון לעכשיו למועמד המוביל להיבחר לכהונה נוספת בבחירות שיתקיימו ב-15 במרץ וישנם מועמדים נוספים כמו ויקטור פונט, אשר מבקר בחריפות את ההנהלה הנוכחית ומבטיח לבצע שינויים.

הארי קיין (IMAGO)

קיין: “ההחלטה להצטרף לבאיירן – מהטובות שקיבלתי”

קיין חתום בבאיירן על חוזה עד יוני 2027 עם סעיף שחרור העומד עד 60 מיליון אירו. הקבוצה טרם נפגשה עם השחקן במטרה להאריך לו את החוזה, מה שהוביל לספקולציות. המנהל הספורטיבי של באיירן כריסטוף פרוינד אמר: "יש להארי עוד שנה וחצי בחוזה. הוא מרגיש בנוח ואנחנו לא בלחץ". למרות הדברים האלה היו שטענו כי סביר להניח שעבור השחקן שיחגוג בחודש יולי יום הולדת 33 הקבוצה הגרמנית תעדיף להרוויח כסף ולא לחכות שנה נוספת בה תיאלץ להיפרד ממנו ללא תמורה.

בסוף 2025 אמר קיין שאין לו כוונה לעזוב: "ההחלטה להצטרף למועדון הייתה אחת הטובות ביותר שקיבלתי בקריירה, אני פתוח לשיחות על המשך דרכי ובחודשים הקרובים נדבר על כך".

הדברים האלה נאמרו בחודש דצמבר ובאותה תקופה הכחיש קיין את המגעים עם ברצלונה, אבל לאחרונה אישר שאביו ואחיו מנהלים את המו"מ עבורו. הכל עשוי להתבהר סופית אחרי ה-15 במרץ, אבל גם אם וילז’ואנה ינצח בבחירות ויקיים את ההבטחה שאמורה להביא לו ניצחון בקלפי - קיין לא אמור במקרה כזה לשתף פעולה עם מרקוס רשפורד בבארסה.

"פתוח לשיחות על המשך דרכי". הארי קיין (רויטרס)

הסיבה לכך היא שווילז’ואנה אינו מתכוון לרכוש את כרטיסו של רשפורד המושאל ממנצ'סטר יונייטד תמורת הסכום אותו אמורה ברצלונה לשלם (30 מיליון אירו) ומעדיף לצרף במקומו את שחקן הכנף הצעיר (19) של מיורקה ז’אן וירג'ילי.

עד שיתבהר עתידו ממשיך קיין בכושרו הנפלא ושובר שיאים. במהלך העונה הפך לכובש האנגלי הגדול בהיסטוריה עם יותר מ-500 שערים בקריירה והוא גם השחקן הראשון בחמשת הליגות הבכירות של אירופה שהגיע ליותר מ-40 שערים העונה בכל המסגרות.

אחרי הצמד האחרון שכבש מול בורוסיה דורטמונד, ועם 30 כיבושים בבונדסליגה, מוליך קיין את טבלת המועמדים לנעל הזהב של אירופה לפני קיליאן אמבפה (23) וארלינג הולאנד (22).

בראש דירוג נעל הזהב. הארי קיין (IMAGO)

בסך הכל הגיע קיין ל-130 שערים במדי באיירן מאז הצטרף אליה ב-2023. הוא צריך לכבוש 11 שערים נוספים ב-11 המחזורים שנותרו עד לסיום העונה כדי לשבור את שיאו של רוברט לבנדובסקי. הפולני הבקיע כזכור 41 שערים בעונת 2020/21 בה שבר את שיאו של גרד מילר והפך לכובש בעל כמות השערים הגדולה ביותר בעונה אחת. זוהי גם העונה השישית ברציפות בה מבקיע קיין 25 שערים ומעלה, כולל שלוש העונות האחרונות שלו בטוטנהאם.

ההצלחה העצומה של קיין בבאיירן הושגה גם בזכות ההחלטה של וינסנט קומפני להעביר אותו למרכז השדה, תפקיד ממנו הוא מפגין לא רק את כישורי ההבקעה שלו, אלא גם את בניית המשחק ויצירת המצבים.

המאמן הסביר באחת ממסיבות העיתונאים האחרונות: "אני תמיד לוקח בחשבון את האופי של השחקנים שלי. הארי שחקן חכם בצורה שלא תיאמן ויש לו גם תפקיד ספציפי במשחק ההגנה שלנו. כשמדובר בהחזקת כדור זה 50 אחוז המאמן ו-50 אחוז הביטחון שאתה נותן לשחקן לעשות את הדבר הנכון. מהבחינה ההתקפית אני דורש ממנו כיום רק דבר אחד - שיהיה למעלה אם אנחנו מגיעים להזדמנות. בשבילי זה מספיק".

וינסנט קומפני (IMAGO)

קומפני הוסיף בחיוך: "הייתי שחקן הגנה והתמודדתי נגד הארי (במדי מנצ'סטר סיטי מול טוטנהאם בפרמייר ליג), אבל אף פעם לא ראיתי אותו מפגין את האיכויות האלה, מכיוון שהוא תמיד שיחק בקו הקדמי. היה לי אז יותר קל להתגונן נגדו, אבל אל תגידו לו את זה".

"הגדול ביותר בכל הדורות"

ב'סאן' נכתב על החלוץ שגם כבש 78 שערים במדי הנבחרת (ב-112 הופעות) ו-280 בטוטנהאם (ב-435 משחקים): "הוא לא רק הכובש האנגלי הגדול בדור הנוכחי, אלא הגדול ביותר בכל הדורות". באנגליה מצפים גם להופעה הקרובה של קיין על הבמה הגדולה ביותר במונדיאל הקרוב, בו יפגוש עם חבריו בשלב הבתים את קרואטיה (17 ביוני), גאנה (23 ביוני) ופנמה (28 ביוני).

אז האם קיין יאריך את החוזה שלו בבאיירן או שיעדיף להחליף אווירה ולצאת להרפתקה חדשה ולהחליף את רוברט לבנדובסקי שצפוי לעזוב את בארסה בקיץ? לותר מתאוס בטוח שהוא יישאר.

קיין לא צפוי להחליף אותו גם בברצלונה. לבנדובסקי (IMAGO)

כוכב העבר של באיירן אמר בטלוויזיה הגרמנית: "הארי משיג במועדון תואר אחרי תואר, מה שלא עשה לפני כן בליגה האנגלית, כך שאני לא רואה שום סיבה שיעזוב. אני בטוח שבאיירן תאריך את החוזה שלו. המאמן נותן לו ביטחון והוא משיב לו תוך כדי כך שהתאקלם היטב בצורת המשחק של הקבוצה. מי יודע בכלל אם הוא יכול לזרוח בצורה שכזו במקום אחר ואם הוא יכול לשחק ככה במקום אחר כמו שהוא עושה בהדרכת קומפני? גם השחקנם האחרים מרוצים, כי טוב שיש לנו אותו. הוא מותג כמו דייויד בקהאם, כולם מכירים אותו".