ריאל רק תשיעית: סיכויי הזכייה בליגת האלופות

לאחר הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות שמיפתה את הדרך עד לגמר בבודפשט ב-30 במאי, מחשב העל של אופטה הריץ 10,000 סימולציות כדי להעריך מי תניף את הגביע בסיום עונת 2025/26. התוצאות מספקות תמונה ברורה לגבי הפייבוריטיות, אך גם חושפות לא מעט הפתעות.

ארסנל פייבוריטית, ריאל מדריד רק תשיעית

על פי התחזית העדכנית, ארסנל היא המועמדת הבכירה לזכייה עם 27.4% הצלחה בסימולציות. התותחנים, שמובילים את הפרמייר ליג וסיימו במקום הראשון בשלב הליגה של הצ'מפיונס, נהנים גם מיתרון ביתיות בגומלין בכל שלב עד הגמר. ההגרלה זימנה להם את לברקוזן בשמינית, קבוצה המדורגת רק במקום ה-26 בדירוג העוצמה של אופטה, ובהמשך יוכלו לפגוש את בודו גלימט אם הנורבגים יעברו את ספורטינג.

באיירן מינכן מדורגת שנייה עם 14.3% לזכייה, למרות אפשרות למפגש קשה מול ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי כבר ברבע הגמר. ליברפול, שתפגוש את גלאטסראיי בשמינית, זוכה ל-12.8% לזכייה, כאשר מחשב העל מעניק לה 82.3% סיכוי לעבור את הטורקים בצמד המשחקים.

ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

בקרב הענק בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, האנגלים פייבוריטים להעפיל עם 64.3% סיכוי, ואף מדורגים רביעיים לזכייה עם 10.8%. מנגד, האלופה ההיסטורית עם 15 גביעים, ריאל מדריד, זוכה ל-2.8% בלבד להניף גביע נוסף ומדורגת רק במקום התשיעי בדירוג הכללי.

ברצלונה, שתפגוש את ניוקאסל בשמינית ותוכל להיתקל בהמשך באתלטיקו מדריד או טוטנהאם ואולי בארסנל בחצי הגמר, זוכה ל-7.7% זכייה. באופן מפתיע, ניוקאסל עומדת על 4.7%, יותר מאשר פ.ס.ז' ומריאל מדריד.

האלופה המכהנת פ.ס.ז', שתפגוש את צ'לסי בשמינית ועלולה להיתקל בליברפול, סיטי או באיירן בהמשך, מקבלת רק 4.6% לשמור על התואר. צ'לסי עצמה עומדת על 6.9%.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים עם מרקיניוס (רויטרס)

במפגש בין אתלטיקו מדריד לטוטנהאם, הספרס עוברים ב-46.3% מהסימולציות, אך זוכים בגביע רק ב-1.2%. אתלטיקו עם 2% זכייה כוללת. הסינדרלה של המפעל, בודו גלימט, שמדהימה את אירופה לאחר ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו בשלב הליגה והדחת אינטר בפלייאוף, מקבלת 0.4% בלבד להניף את הגביע. גלאטסראיי סוגרת את הרשימה עם 0.2%.

למרות הוויכוחים על "הגרלה קלה" או "הגרלה קשה", הסימולציות של אופטה מדגישות מסר ברור: כדי לזכות בליגת האלופות, צריך לעבור את הטובות ביותר. הדרך לבודפשט פתוחה, אך על פי מחשב העל, ארסנל מתחילה אותה בעמדת זינוק עדיפה.