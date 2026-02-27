היערכות לאפשרות לשעת חירום בספורט הישראלי

היערכות לחירום בספורט הישראלי. רגע לפני כניסת השבת ובצל רוחות המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, בספורט הישראלי קיימו היום (שישי) דיון היערכות לשעת חירום עם ראשי משרד התרבות והספורט ליתר ביטחון ולכל מקרה שלא יהיה בימים הקרובים.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הנחה את ראשי משרדו לקיים את הישיבה, בעקבות החששות בקרב ראשי הספורט הישראלי ממלחמה עם איראן. זו הייתה ישיבת היערכות לכל תרחיש שלא יבוא, במהלכה חידדו נהלים, הסבירו כיצד ניתן לעבוד באשר לוועדות חריגים למקרה של הטסת ספורטאים פנימה והחוצה מהארץ, וחיזקו את הקשר מול פיקוד העורף והרשויות על מנת לשמור על תפקוד רציף של עולם הספורט.

את השיחה הוביל מנכ״ל משרד משרד התרבות והספורט כפיר כהן, בה נכחו גם השר מיקי זוהר, ראשת מינהל הספורט, מורן מסיקה, וראש מטה השר, חן אביטן. בדיון השתתפו בין היתר נציגי הוועד האולימפי יעל ארד וגילי לוסטיג, ראשי מכון וינגייט ובהם גיא אטיאס וסהר אלוני, מהענפים שאינם אולימפיים אריק קפלן ומהספורט הפראלימפי משה מוץ-מטלון.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

“ישיבת היערכות הכרחית”

בישיבה דנו בין היתר בקיום המשחקים בישראל, במצב המשלחות והספורטאים שמייצגים את המדינה בחו"ל, בשיתוף הפעולה עם רשות שדות התעופה ומערכת הביטחון, ובהוצאת משלחות ספורט נוספות. גורמים בספורט הישראלי אמרו: "אין שום מידע מקדים אבל זו הייתה ישיבת היערכות הכרחית, לכל תרחיש שלא יבוא רצוי שנהיה מוכנים לו. אנו ערוכים ונשתף פעולה עם בדיוק כפי שהיה במבצע עם כלביא, אותו עברנו באופן המיטבי. בכל התפתחות המשרד יעדכן כיצד לפעול".