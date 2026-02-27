יום שישי, 27.02.2026 שעה 18:06
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

היערכות לאפשרות לשעת חירום בספורט הישראלי

לפני כניסת השבת, השר מיקי זוהר הנחה את משרדו לחדד נהלים בישיבת היערכות שהתקיימה עם גופי הספורט, וזאת בצל רוחות המלחמה בין ארצות הברית לאיראן

|
שחקני מכבי תל אביב ובית
שחקני מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

היערכות לחירום בספורט הישראלי. רגע לפני כניסת השבת ובצל רוחות המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, בספורט הישראלי קיימו היום (שישי) דיון היערכות לשעת חירום עם ראשי משרד התרבות והספורט ליתר ביטחון ולכל מקרה שלא יהיה בימים הקרובים.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הנחה את ראשי משרדו לקיים את הישיבה, בעקבות החששות בקרב ראשי הספורט הישראלי ממלחמה עם איראן. זו הייתה ישיבת היערכות לכל תרחיש שלא יבוא, במהלכה חידדו נהלים, הסבירו כיצד ניתן לעבוד באשר לוועדות חריגים למקרה של הטסת ספורטאים פנימה והחוצה מהארץ, וחיזקו את הקשר מול פיקוד העורף והרשויות על מנת לשמור על תפקוד רציף של עולם הספורט.

את השיחה הוביל  מנכ״ל משרד משרד התרבות והספורט כפיר כהן, בה נכחו גם השר מיקי זוהר, ראשת מינהל הספורט, מורן מסיקה, וראש מטה השר, חן אביטן. בדיון השתתפו בין היתר נציגי הוועד האולימפי יעל ארד וגילי לוסטיג, ראשי מכון וינגייט ובהם גיא אטיאס וסהר אלוני, מהענפים שאינם אולימפיים אריק קפלן ומהספורט הפראלימפי משה מוץ-מטלון.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

“ישיבת היערכות הכרחית”

בישיבה דנו בין היתר בקיום המשחקים בישראל, במצב המשלחות והספורטאים שמייצגים את המדינה בחו"ל, בשיתוף הפעולה עם רשות שדות התעופה ומערכת הביטחון, ובהוצאת משלחות ספורט נוספות. גורמים בספורט הישראלי אמרו: "אין שום מידע מקדים אבל זו הייתה ישיבת היערכות הכרחית, לכל תרחיש שלא יבוא רצוי שנהיה מוכנים לו. אנו ערוכים ונשתף פעולה עם בדיוק כפי שהיה במבצע עם כלביא, אותו עברנו באופן המיטבי. בכל התפתחות המשרד יעדכן כיצד לפעול".

