"תהיה אבטחה משמעותית למשחק מול ישראל"

משטרת אירלנד נערכה לתוכנית אבטחה חסרת תקדים לקראת משחק ליגת האומות בין אירלנד לישראל שייערך בדבלין ב-4 באוקטובר, כאשר ברקע נשיאות אירלנד באיחוד האירופי וביקור אפשרי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שילוב שמציב אתגרי ביטחון משמעותיים.

נציב המשטרה, ג'סטין קלי, הבהיר כי היערכות מיוחדת כבר נמצאת בשלבי גיבוש מתקדמים, במטרה למנוע כל הידרדרות לאלימות.

"לא נאפשר שהאירוע ייצא משליטה"

לדברי קלי, "למשחק הזה יהיו הרבה אתגרים ייחודיים, בוודאות". הוא הוסיף: "תהיה לנו תוכנית אבטחה משמעותית מאוד. נציב מפקד אסטרטגי ומפקד טקטי, קצינים בכירים ומאומנים היטב שיובילו את התכנון. נעמיד משאבים וציוד בכמות גדולה סביב כל האירוע הזה".

מחאה פרו פלסטינית באירלנד (IMAGO)

במשטרה מעריכים כי צפויות מחאות נרחבות, שעשויות לכלול פוטנציאל לאלימות. קלי הדגיש כי זכות המחאה תישמר, אך קבע גבולות ברורים: "אם אנשים רוצים ללכת לצפות במשחק, או אם אנשים רוצים ללכת ולהפגין בצורה שלווה, זה בהחלט בסדר. אבל אם אנשים יגיעו לאירוע ויבצעו עבירות פליליות, נטפל בכך, נעצור אנשים, נעשה כל מה שצריך".

לדבריו, למשטרה ניסיון רב בהתמודדות עם אירועים מורכבים: "יש לנו הרבה ניסיון בטיפול באירועים מאתגרים, וטיפלנו במשחקים מאוד מאתגרים בעבר". הנציב התייחס גם לאיומי רחפנים, במיוחד לאחר שבשנה שעברה רחפנים טסו סמוך לנתיב הטיסה של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בדרכו לדבלין. "אני בטוח לחלוטין שמה שיש לנו במקום סביב נשיאות האיחוד האירופי יהיה ברמה של כל עמיתינו לאכיפת החוק", אמר קלי.

הוא הוסיף כי נשקלת האפשרות להזמין שוטרים ממדינות אחרות כדי לחזק את היכולות נגד רחפנים: "האם יהיו לנו שוטרים מכוחות משטרה אחרים? היה לנו את זה בעבר, ייתכן שיהיה לנו שוב, עדיין לא קיבלנו החלטה סופית. אבל בוודאות תהיה לנו היכולת והכשירות להתמודד עם רחפנים ברמה של אכיפת חוק".

"תהיה היכולת והכשירות להתמודד עם רחפנים". מחאה פרו פלסטינית באירלנד (IMAGO)

לדברי המשטרה, בשנים האחרונות הושקעו משאבים משמעותיים בפיתוח טכנולוגיות נגד רחפנים, והן ייפרסו לא רק בנמל התעופה של דבלין בעת הגעת אישים בכירים, אלא גם בכל מקום שבו יתקיימו פגישות מרכזיות במהלך נשיאות האיחוד האירופי.

במשטרת אירלנד מבקשים להעביר מסר ברור: האירוע יתנהל תחת שליטה מלאה, וכל ניסיון להסלים את המצב יטופל במהירות ובנחישות.