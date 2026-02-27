נווה שאנן חגגה, בא.א פאחם התנפלו על איש צוות

המחזור ה-22 במחוז הצפוני בליגה א' יצא לו לדרך. כבר אתמול (חמישי) החל, כאשר מכבי אתא ביאליק והפועל אום אל פאחם נפרדו ב-0:0, כשבתוצאה דומה נפרדו הפועל בית שאן ומ.ס טירה. היום (שישי) התקיימו להם ארבעה משחקים נוספים ובמוצאי השבת יינעל המחזור כשבני מוסמוס תתמודד מול טירת הכרמל ומכבי אחי נצרת, המוליכה, תארח את נוג'ידאת.

בין היתר, מגדל העמק ועמרי שחם רשמו 0:2 בחוץ מול טמרה, על אף הבשורה המרה מאתמול, בדבר הפחתת 14 נקודות בפועל. מכבי נווה שאנן ניצחה באום אל פאחם 1:2, אלא שבסיום המשחק ארוע מכוער בו התנפלו על מאמן הכושר של נווה שאנן, שקיבל מכות יבשות. נשר ובאקה אל גרבייה נפרדו ב-0:0. עראבה גברה 1:2 על כרמיאל.

צעירי אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:1

הקבוצה של עומרי ביטון יצאה לאום אל פאחם בתקווה לצאת מהתקופה הרעה שעוטפת את המועדון מזה שישה משחקים רפוצים. בסופו של דבר, זה צלח. שערים של יאסר אבו נאסר ובאסל עותמאן קבעו את תוצאת המשחק, כשמנגד שער עצמי אומלל של אותו יאסר אבו נאסר שהבקיע גם לקבוצתו הוא, צימק התוצאה.

באמצע המשחק, השופט שרק להפסקת ההתמודדות ועמידה בעיגול האמצע ל-60 שניות לעצירת האלימות בחברה הערבית. להתאחדות היה חשוב כי משחקי ליגה א' ייעצרו לדקה, אלא שברקע הסולידריות, בתום ההתמודדות קומץ אוהדי אום אל פאחם או מי מטעמם פרץ לכר הדשא והחל לנוע לעברו של דוד מומברם, מאמן הכושר של נווה שאנן.

המשטרה במגרש בא.א פאחם (באדיבות נווה שאנן)

אלו פגעו בו פיזית, כשתוך כדי מנסים שני הצדדים להפריד את המהומה שהתרחשה דקות ספורות בודדות. למקום הגיע כוח שיטור ואבטחה על מנת שהאירוע לא יתפתח לדבר מה חמור עוד יותר. בנווה שאנן מציינים כי שלומו של דוד בסדר גמור וכי קיבל מכות יבשות ומקווים הם שיתאושש מהאירוע במהרה.

מ.כ צעירי טמרה – הפועל מגדל העמק 2:0

מגדל העמק הגיעה להתמודדות לאחר שבהתאחדות לכדורגל הפחיתו ממאזנה 14 נקודות והשיתו כנגדה קנס של 100 אש"ח, כשאם לא די בזאת, משה ויצמן, מאמנה הקודם, תובע אותה במעל ל-205 אש"ח. למרות זאת, ידעה לקחת את מלוא הנקודות מול טמרה, בזכות שערים של נהוראי בורה ועוז פרץ. שחקניו של עמרי שחם לא יוותרו על העונה הזו ולו לרגע אחד.

שחקני הפועל מגדל העמק חוגגים (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל אום אל פאחם 0:0

הפועל בית שאן – מ.ס טירה 0:0

עירוני נשר – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:0

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל עירוני עראבה 2:1 (הבקיע לכרמיאל: מחמוד חסאן; הבקיעו לעראבה: מוחמד חסן מוחמד והיתם דיב)