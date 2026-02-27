יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:52
ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

חזרה לחייך: יבנה רשמה 0:1 על הפועל הרצליה

המחזור ה-22 בליגה א' דרום: ניב מזרי נתן שלוש נקודות יקרות. מ.כ ירושלים דרסה 1:4 את מ.ס דימונה, רמה"ש הובילה 1:2 והפסידה 4:2 לשמשון תל אביב

|
שחקני בית
שחקני בית"ר יבנה חוגגים (יונתן גינזבורג)

במזג האוויר נוח יצא לו לדרך המחזור ה-22 בליגה א' דרום. כבר אתמול (חמישי), התקיימו להם צמד משחקים, כאשר הפועל אזור ניצחה 1:2 את בית"ר נורדיה ירושלים ושמשון תל אביב הפכה 2:1 לרמת השרון לכדי 2:4 מטורף ומשוגע בדקות הסיום. היום (שישי) התקיימו חמישה משחקים נוספים ומחר (שבת) מ.כ צעירי טירה תארח בביתה את מכבי קריית גת, המוליכה.

בין היתר, בית"ר יבנה חזרה לחייך לאחר שלושה הפסדים רצופים, כשניב מזרחי הצליח להשתלט על כדור מול הגנת הרצליה ולגלגל כדור פנימה לכדי 0:1 יקר ערך. היריבה העירונית, מכבי יבנה, ניצחה אף היא, 1:2 את מ.כ כפר סבא. מ.כ ירושלים ודייויד ברמן חגגו בבית מול מ.ס דימונה. מכבי עירוני אשדוד חזרה ממרמורק עם נקודה (1:1). גם חולון וקריית מלאכי נפרדו בתיקו (0:0).

בית"ר יבנה – הפועל הרצליה 0:1

שמעון אלקבץ וכלל אנשי בית"ר יבנה, בייחוד משפחת שטרית, חזרו הביתה עם חיוך מאוזן לאוזן. לאחר שלושה משחקים רצופים בהם הקבוצה לא השיגה ולו נקודה אחת, בעוד שמונה שחקני סגל בחוץ (צהובים ופציעות) נאלצה בית"ר יבנה להתמודד עם מה שיש, כולל חצי פציעה של דניאל שניאור שראה 91 דקות. בסיום? ניצחון ביתי מתוק, בדמות 0:1.

ניב מזרחי (יונתן גינזבורג)ניב מזרחי (יונתן גינזבורג)

הפועל הרצליה ודור לוי הגיעו ליבנה דרוכים מחלקו התחתון של הטבלה, כשבסופו של דבר נשארו שם בקלחת. במשפחת שטרית לא התרגשו משלושת ההפסדים שקדמו למשחק הזה ואמרו כי הכל בידי השם. מה שצריך להיות, יהיה. הניצחון של בית"ר יבנה מגיע ברקע החיזוקים שעשתה הפועל הרצליה, אלא שכנראה זה לא מספיק לה לעתה עתה.

עדי בר זיו (יונתן גינזבורג)עדי בר זיו (יונתן גינזבורג)

הפתיחה הייתה דווקא שייכת לצד האדום. הרצליה לחצה את הגנת בית"ר יבנה, כשבשערה אפשר היה למצוא את עדי בן זיו, ששיחק בנוער של הפועל רמת גן והפועל כפר שלם והעונה היה מאחוריו משחק אחד בלבד. יובל קרצו ישב בצד וצפה בו, נוכח חמישה כרטיסים צהובים שהופנו לעברו. להגיד את האמת? עדי שיחק אותה. הרפקתן, חצוף, מקצוען וראוי לאפודת השוער הראשון.

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-63 התקפה של בית"ר יבנה הסתיימה בטעם מתוק, עם שער של ניב מזרחי, כשמי שבישל לו הוא שליו אלמקייס, כשמדובר בשני יבנאים אסליים, כך שלא רק מדובר בשער ניצחון, אלא בשער יבנאי לכל דבר, שהעניק לקבוצה את הנקודה ה-30. טעות קשה בהגנת הרצליה הביאה לשער של ניב, כשגלגל את הכדור על יד הקורה הימנית של רוי בייגל וקבע 0:1 דרמטי.

דור לוי (יונתן גינזבורג)דור לוי (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה נראתה היום כקבוצה שלמה שמשחקת יחדיו ונלחמת על כל כדור. השוער המחליף, שקיבל הזדמנות חייו ועמד במשימה יפה מאוד, ההגנה, הקישור וההתקפה היו טובים עד מאוד היום וידעו לבטל כמעט לחלוטין את הפועל הרצליה של דור לוי, שיצטרך להמשיך לחפש נקודות במקום אחר, בעונה לא פשוטה בכלל שנפלה על המועדון, שרק בעונה שעברה סיים בפלייאוף העליון.

דניאל שניאור בפעולה (יונתן גינזבורג)דניאל שניאור בפעולה (יונתן גינזבורג)
אביב נגבי וניב בן יוסף (יונתן גינזבורג)אביב נגבי וניב בן יוסף (יונתן גינזבורג)

שמשון פזטל תל אביב – הפועל ניר רמת השרון 2:4

משחק משוגע בספורטק צפון בתל אביב, כאשר בטופס המשחק נכתב במקרה אסי אלימלך כמאמנה של שמשון, על אף שעזב כיממה לפני ההתמודדות לליגה הלאומית, למ.ס כפר קאסם. בפועל, מי שעמד על הקווים וניהל ההתמודדות היה רועי עובדיה. ברמת השרון קיוו לשחזר היכולת מול קריית גת, אלא שחוסר ריכוז בדקות הסיום מנע מהם נקודות.

לאחר 15 דקות משחק, דניאל מיה, שפתח עונה בהפועל כפר שלם מהליגה הלאומית, קבע 0:1 לזכות המארחים. במחצית השנייה, שלומי אזולאי (פנדל) וטוודרוס דמלאש הפכו התוצאה לכדי 1:2 לרמת השרון, בעוד בדקות 87, 90 ו-94, דניאל מיה (סיפק עוד צמד שערים, סה"כ: שלושער) ומישל חורי ביצעו מהפך מהסרטים לכדי 2:4 לשמשון.

נוכח התוצאה, הפועל ניר רמת השרון נשארת לה במקום ה-14, כשספגה ב-22 משחקים 12 הפסדים ו-43 שערים (הכמות הגבוהה בליגה לעת עתה). עם כל כוכביה, לא מצליחה הקבוצה להתאזן ולהתחבר לכדי יחידה שמוציאה הקבוצה מהבוץ אליו נקלעה מתחילת העונה. שמשון תל אביב השיגה את ניצחון הליגה השמיני שלה העונה ולרשותה כבר 30 נקודות.

מ.כ ירושלים – מ.ס דימונה 1:4

ניצחון ענק לחבר'ה של דיוויד ברמן, שחולקים המקום עם דימונה, כשלשתיהן 37 נקודות. מתן שורץ, מלך שערי מ.כ ירושלים וכל הליגה, ממשיך לעשות כרצונו העונה והפעם סיפק צמד נהדר מול השער של גל נבון. אופק אלימלך ומידן כהן הוסיפו לחגיגה. עדי תמיר הישווה התוצאה זמנית. דימונה בהפסד ליגה שביעי העונה ועדיין – בין השלוש הראשונות העונה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל אזור – בית"ר נורדיה ירושלים 1:2 (הבקיעו לאזור: אלמוג פינטו ואור הק; הבקיע לנורדיה ירושלים: שגיא יחזקאל)
מ.כ ירמיהו חולון – מכבי קריית מלאכי 0:0
הפועל מרמורק – מכבי עירוני אשדוד 1:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד; הבקיע לאשדוד: איתי סבן)
מ.כ כפר סבא – מכבי יבנה 4:2 (הבקיע לכפר סבא: עמית תקתוק ואחמד סאבר; הבקיעו ליבנה: הראל בן אבי עם צמד, עומר לקאו וליעד רמות)

