בית הנשיא ועמותת ערכים בספורט ערכו סיור בערד

בית הנשיא ועמותת ״ערכים בספורט״, בשיתוף מרכזי הטניס והחינוך בישראל, קיימו השבוע סיור במרכז הטניס בעיר ערד, במסגרת תוכנית ״משחק קבוצתי״ תוכנית בית הנשיא לקידום כוחו של הספורט לחיזוק החוסן החברתי. הסיור התקיים בשיתוף עיריית ערד ומרכז הטניס והחינוך בישראל, במטרה להיחשף לפעילות החינוכית-קהילתית הפועלת במרכז הטניס בעיר לילדים ובני נוער באמצעות ספורט.

מנכ״ל בית הנשיא, אייל שויקי, שיתף בסיפורו האישי ואמר: ״גדלתי כאן בערד. כילד הייתי מגיע לכאן, מפקיד שעון פיקדון, מקבל מחבט וכדור וחובט על הקיר. לכן להיות כאן היום איתכם זו סגירת מעגל אמיתית עבורי. צמחתי כאן ואני לא שוכח את זה לרגע. יש מי שחושב שלא טריוויאלי שמי שגדל בפריפריה, בלי קשרים ובלי קיצורי דרך, יגיע לתפקיד מנכ״ל בית הנשיא. אבל בסופו של דבר האמנתי בעצמי, עבדתי קשה והצבתי יעד אחר יעד. כמו בספורט, עוד ניצחון ועוד ניצחון, עד שהגעתי למקום שבו אני נמצא היום״.

את הסיור ערכה עמותת ״ערכים בספורט״ המובילה את יוזמות בית הנשיא בספורט, וליווה ראש עיריית ערד, יאיר מעיין. במהלך הסיור הוצגו הפעילויות החינוכיות הפועלות בעיר, ובהן תוכנית הטניס והחינוך ״הד סטארט״, המשלבת מצוינות ספורטיבית עם פיתוח מנהיגות, חיזוק תחושת השייכות, אחריות חברתית וערבות הדדית בקרב המשתתפים.

הביקור במרכז הטניס בערד (דוברות בית הנשיא)

התוכנית היא יוזמה של הטניסאי הבינלאומי לשעבר אנדי רם, שהוקמה להנצחת אביו עמי רם ז״ל, במטרה להעניק לילדים וילדות בפריפריה החברתית והגאוגרפית הזדמנות להתפתח במרכזי הטניס, הן מבחינה מקצועית והן באמצעות רכישת כישורי חיים, ערכים ופיתוח מנהיגות צעירה.

השנה פועלות בערד שתי קבוצות של התוכנית, קבוצה בשנתה השלישית וקבוצה נוספת בשנתה הראשונה.תוכניות ערכים בספורט פועלות זו השנה הרביעית בעיר ומופעלות על ידי מרכזי הטניס בשיתוף עמותת ״ערכים בספורט״, עם קבוצות ספורט חברתיות לקידום ערכים, חיזוק תחושת השייכות והובלת המשתתפים למצוינות אישית וקהילתית. בכל שנה עוברים המשתתפים אימוני טניס שבועיים לצד מפגשי העשרה בנושאי מנהיגות, עבודת צוות ותרומה לקהילה.

בנוסף פועלת בעיר גם תוכנית כדוריד במסגרת עמותת ״ערכים בספורט״, מתוך מועדון הכדוריד העירוני, וכן תוכנית ״כל אחת יכולה חזקות ביחד״, בשותפות אתנה ומשרד התרבות והספורט, המיועדת לנערות וכוללת פעילות ספורטיבית לצד סדנאות לחיזוק החוסן האישי, מנהיגות נשית ופיתוח תחושת מסוגלות. בעיר מתקיימת גם פעילות של אקדמיית עדן הפתוחה, המשלבת ספורטאים עם ובלי צרכים מיוחדים מתוך תפיסה של הכלה ושוויון הזדמנויות באמצעות ספורט.

“אתם יכולים להגיע הכי רחוק שיש, אין תקרה”

אייל שויקי במסר על הקשר שבין ספורט למנהיגות: ״שמעתי שכמעט כולכם הזכרתם את המילה מנהיגות, ואני מאחל למדינת ישראל שיצמחו מנהיגים טובים מהעיר הזו, מערד. אני כאן כדי לומר לכל אחד ואחת מכם: אתם יכולים להגיע הכי רחוק שתרצו. אין תקרת זכוכית. גם מי מכם שחולם להיות טניסאי, בהחלט יכול לצמוח ולהצליח. הערכים שאתם סופגים כאן אינם פחות חשובים מהספורט עצמו. ספורט ואורח חיים ספורטיבי הם חשובים מאוד, אך החברות, המנהיגות והערבות ההדדית שאתם מפתחים זה כלפי זה הם אולי הדבר החשוב ביותר. בזכות הערכים הללו, אני מאמין שתצמח כאן חברה טובה יותר, מגובשת ובריאה יותר. עבורי, הדבר המרגש והמשמח ביותר הוא להיות כאן אתכם, עם הדור הצעיר, ולהמשיך להשפיע ככל שניתן על החברה הישראלית. תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה״.

בתאל גרבי, מנכ״לית עמותת ערכים בספורט, הוסיפה: ״החיבור בין בית הנשיא, הרשות המקומית והקהילה הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו ספורט יכול להפוך לכלי חינוכי עמוק ומשמעותי. המטרה שלנו אינה רק לפתח ספורטאים טובים, אלא להצמיח בני אדם עם ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, מנהיגות וערבות הדדית. דווקא בפריפריה טמון פוטנציאל אדיר, וכאשר נותנים לילדים את ההזדמנות, הליווי והערכים הנכונים, הם יכולים להגיע רחוק מאוד. השותפות הזו היא השקעה בחוסן החברתי של מדינת ישראל כולה״.