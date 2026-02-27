התגובות של פפ גווארדיולה וריאל מדריד להגרלה

הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות זימנה שוב מפגש ענק בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, במה שהפך בשנים האחרונות לקלאסיקה אירופית לכל דבר. זו תהיה הפעם ה-10 וה-11 בתוך 5 עונות שהשתיים נפגשות בזירה האירופית, כאשר המשחק הראשון ייערך בברנבאו ב-10 או 11 במרץ, והגומלין באיתיחאד ב-17 או 18 במרץ.

"כשאתה משחק מול הטובים בהיסטוריה – אתה לומד ומשתפר"

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, הגיב להגרלה והתמקד בעיקר ביריבה ממדריד: "עבור המועדון שלנו, בכל פעם שאתה משחק נגד אחת הקבוצות הטובות ביותר בהיסטוריה של המפעל הזה, אתה לומד, אתה משתפר ואתה הופך לטוב יותר בעתיד".

הקטלוני מכיר היטב את היריבה, לאחר רצף עונות שבהן סיטי וריאל מדריד נפגשו בשלבי ההכרעה. המפגשים ביניהן השפיעו באופן ישיר על המסע של האנגלים בליגת האלופות מאז 2021, וגווארדיולה יודע שהדרך לבודפשט ולשלבים המתקדמים עוברת שוב דרך הבלאנקוס.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

מן העבר השני, מנהל ריאל מדריד אמיליו בוטרגניו התייחס אף הוא להגרלה ואמר: "מוזר שאנחנו משחקים נגד מנצ'סטר סיטי בכל עונה". הוא הוסיף כי הפציעות מדאיגות, אך הביע תקווה: "יש לנו כמה שחקנים חשובים מאוד פצועים כרגע, ואנחנו מאוד מקווים שהם יחזרו לשחק מול סיטי, כי נצטרך את כולם. לא יודע אם אמבפה יהיה כשיר".

לדבריו, ההתמודדות תחייב היערכות מדויקת: "זו תהיה התמודדות קשה, ונצטרך להכין אותה היטב. אנחנו חייבים להשיג תוצאה טובה בברנבאו". יחד עם זאת הדגיש את האמונה בסגל: "אנחנו מאמינים לחלוטין בשחקנים שלנו, שהם יעמדו באתגר הזה".

בוטרגניו אף תיאר את האופי ההתקפי של המפגשים: "בכל פעם שאנחנו משחקים מולם, זה תמיד כדורגל התקפי, שתי קבוצות שרוצות לשלוט במשחק, הרבה שערים נכבשים. זה אחד המפגשים הטובים ביותר שאפשר לראות בעולם".

אמיליאנו בוטרגניו וצ'יקי בגיריסטאין (רויטרס)

עוד הוסיף: "אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו משחקים אחד מול השני, אני חושב שאנחנו ומנצ'סטר סיטי כבר מכירים היטב זה את זה. יש להם קבוצה נהדרת, ולא רק הרכב חזק אלא גם סגל עמוק שנותן למאמן שלהם הרבה אפשרויות".

לסיכום אמר: "אני חושב שזו העונה החמישית ברציפות שאנחנו משחקים נגד מנצ'סטר סיטי, אז אנחנו מכירים אחד את השני היטב. המשחק הראשון בברנבאו מחייב אותנו להשיג תוצאה טובה כדי שנוכל להגן עליה במנצ'סטר".