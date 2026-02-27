יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:52
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

התגובות של פפ גווארדיולה וריאל מדריד להגרלה

מאמן מנצ'סטר סיטי: "בכל פעם שאתה משחק נגד אחת הקבוצות הטובות אי פעם אתה לומד ומשתפר". בוטרגניו הביע חשד: "מוזר שבכל שנה אנחנו מקבלים אותם"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות זימנה שוב מפגש ענק בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, במה שהפך בשנים האחרונות לקלאסיקה אירופית לכל דבר. זו תהיה הפעם ה-10 וה-11 בתוך 5 עונות שהשתיים נפגשות בזירה האירופית, כאשר המשחק הראשון ייערך בברנבאו ב-10 או 11 במרץ, והגומלין באיתיחאד ב-17 או 18 במרץ.

"כשאתה משחק מול הטובים בהיסטוריה – אתה לומד ומשתפר"

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, הגיב להגרלה והתמקד בעיקר ביריבה ממדריד: "עבור המועדון שלנו, בכל פעם שאתה משחק נגד אחת הקבוצות הטובות ביותר בהיסטוריה של המפעל הזה, אתה לומד, אתה משתפר ואתה הופך לטוב יותר בעתיד".

הקטלוני מכיר היטב את היריבה, לאחר רצף עונות שבהן סיטי וריאל מדריד נפגשו בשלבי ההכרעה. המפגשים ביניהן השפיעו באופן ישיר על המסע של האנגלים בליגת האלופות מאז 2021, וגווארדיולה יודע שהדרך לבודפשט ולשלבים המתקדמים עוברת שוב דרך הבלאנקוס.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

מן העבר השני, מנהל ריאל מדריד אמיליו בוטרגניו התייחס אף הוא להגרלה ואמר: "מוזר שאנחנו משחקים נגד מנצ'סטר סיטי בכל עונה". הוא הוסיף כי הפציעות מדאיגות, אך הביע תקווה: "יש לנו כמה שחקנים חשובים מאוד פצועים כרגע, ואנחנו מאוד מקווים שהם יחזרו לשחק מול סיטי, כי נצטרך את כולם. לא יודע אם אמבפה יהיה כשיר".

לדבריו, ההתמודדות תחייב היערכות מדויקת: "זו תהיה התמודדות קשה, ונצטרך להכין אותה היטב. אנחנו חייבים להשיג תוצאה טובה בברנבאו". יחד עם זאת הדגיש את האמונה בסגל: "אנחנו מאמינים לחלוטין בשחקנים שלנו, שהם יעמדו באתגר הזה".

בוטרגניו אף תיאר את האופי ההתקפי של המפגשים: "בכל פעם שאנחנו משחקים מולם, זה תמיד כדורגל התקפי, שתי קבוצות שרוצות לשלוט במשחק, הרבה שערים נכבשים. זה אחד המפגשים הטובים ביותר שאפשר לראות בעולם".

אמיליאנו בוטרגניו וצאמיליאנו בוטרגניו וצ'יקי בגיריסטאין (רויטרס)

עוד הוסיף: "אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו משחקים אחד מול השני, אני חושב שאנחנו ומנצ'סטר סיטי כבר מכירים היטב זה את זה. יש להם קבוצה נהדרת, ולא רק הרכב חזק אלא גם סגל עמוק שנותן למאמן שלהם הרבה אפשרויות".

לסיכום אמר: "אני חושב שזו העונה החמישית ברציפות שאנחנו משחקים נגד מנצ'סטר סיטי, אז אנחנו מכירים אחד את השני היטב. המשחק הראשון בברנבאו מחייב אותנו להשיג תוצאה טובה כדי שנוכל להגן עליה במנצ'סטר".

