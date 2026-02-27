יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
732508-310637עירוני ר"ג
572541-265237הפועל ראשל"צ
562199-250134מכבי בנות אשדוד
492586-251235מכבי חיפה
472410-240631אליצור רמלה
 בית תחתון 
542646-267637 מכבי כרמיאל בית הכרם
532887-280737אליצור חולון
522736-251236בנות פ"ת
512568-256337הפועל לב י-ם
393141-248737הפועל ב"ש/דימונה

משחק האולסטאר היה ניצחון לכדורסל הנשים

היסטוריה נרשמה ברעננה למול אולם מלא, כשהפעם הראשונה בה נפגשו קבוצת הדרום והצפון של ליגת העל לנשים הסתיימה בחגיגה בלתי נשכחת של ספורט וערכים

|
הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)
הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

היסטוריה נרשמה היום (שישי) ברעננה, כאשר משחק האולסטאר הראשון של ליגת העל לנשים סיפק צהריים בלתי נשכחים של ספורט, קהילה וערכים. על הפרקט נפגשו נבחרות הדרום והצפון לקרב קצבי, סוחף ומלא מהלכים מרהיבים – בסיומו גברה קבוצת הדרום 50:60 והניפה בגאווה את תואר האלופה הראשונה.

את הדרום הובילו המאמנים עדן ענבר ודניאלה ראובן, עם משחק קבוצתי מרשים וחלוקת נקודות מאוזנת: דור סער (9 נקודות), מאיה זילברשלג (9), הדר חדד (9), תמר כהן (7), אופיר טלקר (6), עדן רוטברג (5), הדר מור יוסף (5), נטע מישר (5), מיקה ביתן (4), טל לב (2) ומאי רווח (2).

הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

בצפון בלטה אופיר קסטן רז עם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-10 ריבאונדים. לצידה קלעו אליס חתוקאי (9), מעיין כהן (9), גילי אייזנר (6), יעל טוויטו (5), ניצן עמאר (4) ואופיר לביא (2).

הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

בתחרות השלשות, שהוסיפה צבע ואדרנלין לאירוע, זכתה מאיה זילברשלג לאחר שהפגינה דיוק מרשים והתמודדה בהצלחה עם מכונת הכדורים – בדרך לתואר אלופת השלשות של האירוע.

הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

האולם היה מלא מפה לפה והאווירה – חגיגה של שמחה, הנאה וביחד. השחקניות הזרות הגיעו בהרכב מלא לעודד מהיציעים והוסיפו תחושת גיבוש ואחדות לענף כולו. מופע להטוטי כדור מתואם ומלא התלהבות של שחקניות בית הספר לכדורסל עוספיה של סמיח כיוף סחף את הקהל והעצים את תחושת החגיגיות.

ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא, בירך על קיום האירוע בעיר: “שמח לארח את האירוע היפה והמרגש. תודה למנהלת שבחרה ברעננה. זה כבוד בשבילנו”.

הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

לצד המהלכים על הפרקט, נרשם גם רגע מרגש במיוחד מחוץ לשורת הסטטיסטיקה: השחקנית צליל וטורי (אליצור חולון) גזרה את שיערה ביוזמה משותפת עם מנהלת ליגת אתנה ווינר, למען הכנת פאה לחולות סרטן. המהלך התקיים במסגרת קמפיין “צמה של עוצמה” של מותג השיער פנטן ובשיתוף עמותת זכרון מנחם, המסייעת לחולי סרטן ומשפחותיהם – רגע שהמחיש כי הספורט הוא הרבה מעבר לנקודות על הלוח.

הבנות באולסטאר הנשים (יעל אמסילי באדיבות המנהלת)

דנה סנדר, יו”ר מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים, סיכמה בהתרגשות: “משחק האולסטאריות הישראליות היה חגיגת כדורסל אמיתית בסימן השחקנית הישראלית. נפלא לשחק באולם מלא, בהתלהבות גדולה ולא פחות עם ערכיות ותרומה לקהילה. זהו צעד ראשון למסורת שתוסיף עניין, יוקרה ואטרקטיביות לכדורסל הנשים בישראל”.

