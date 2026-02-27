יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:51
ליגה סעודית 25-26
5915-4624אל אהלי1
5818-6223אל נאסר2
5520-5723אל הילאל3
5321-5423אל קאדיסיה4
4028-4123אל טאאוון5
3928-3823אל איתיחאד6
3839-3423אל אטיפאק7
3231-2823ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2737-4223אל חאליג'10
2738-2723אל פייחה11
2533-2723אל שבאב12
2543-2323אל חאזם13
2241-3023אל חולוד14
1645-2224אל ריאד15
1641-1824דאמאק16
1049-1923אל אחדוד17
851-2123אל נג'מה18

מאמן אלמריה: יהיה נהדר אם רונאלדו יבוא כשחקן

לאחר ש-CR7 רכש 25% מהמניות באלמריה שמועמדת לעלות לליגה הבכירה בספרד, מאמנה רובי בטוח: "יתקבל כאן בזרועות פתוחות". גם נשיא הקבוצה החמיא בגדול

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך להרחיב את פעילותו מחוץ למגרש, אך באלמריה כבר חולמים לראות אותו גם על הדשא. הפורטוגלי בן ה-41, חלוצה של אל נאסר, הודיע כי רכש 25 אחוזים ממניות המועדון הספרדי באמצעות CR7 Sports Investments, וכעת הוא נכנס רשמית לעולם הבעלות על קבוצות כדורגל.

רונאלדו מצטרף לשורה של כוכבי עבר והווה של ריאל מדריד שנכנסו לתחום הבעלות, בהם לוקה מודריץ', ויניסיוס ג'וניור, טיבו קורטואה וקיליאן אמבפה. אלמריה, המשחקת בליגה הספרדית השנייה, מדורגת במקום ה-3 ונמצאת 2 נקודות בלבד מהמקום הראשון, במאבק ישיר על העלייה ללה ליגה.

"אם ירצה לשחק כאן, יקבלו אותו בזרועות פתוחות"

בהודעה רשמית הסביר רונאלדו את המהלך: "זה היה חלום ארוך שנים שלי לתרום לכדורגל מעבר למגרש. אלמריה הוא מועדון ספרדי עם יסודות חזקים ופוטנציאל צמיחה ברור. אני מצפה לעבוד לצד ההנהלה כדי לתמוך בשלב הצמיחה הבא של המועדון".

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

מאמן הקבוצה, רובי, לא בזבז זמן ופנה ישירות לכוכב: "אנחנו מאוד שמחים. ברור שאנחנו מקבלים אותו בברכה. אני חושב שאלה חדשות מצוינות כי מישהו כמוהו, עם הידע המלא שלו בספורט ובכדורגל, יכול לעזור למועדון כמו שלנו. זה מרגש מאוד עבור כל המועדון והעיר".

רובי אף פתח דלת לחזרה אפשרית של רונאלדו כשחקן: "זה יהיה יוצא דופן ונפלא אם הוא יוכל לשחק כאן, אבל זו שאלה עבורו. זה המועדון שלו ואם ירצה להמשיך לשחק, מי שלא יהיה המאמן, הוא יתקבל בזרועות פתוחות. אין לי ספק בזה".

גם נשיא המועדון, מוחמד אל חראייג'י, החמיא לפורטוגלי ואמר: "רונאלדו נחשב לגדול ביותר שאי פעם שיחק את המשחק. הוא מכיר היטב את הליגות בספרד ומבין את הפוטנציאל של מה שאנחנו בונים כאן, גם בקבוצה הבוגרת וגם במחלקת הנוער".

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

במקביל, רונאלדו ממשיך להיות מחויב לאל נאסר, עמה הוא חתום עד יוני 2027 ומשתכר כ-177 מיליון ליש"ט לעונה, סכום שמחוץ להישג ידה של אלמריה. לאחרונה אף עבר תקופה מתוחה במועדון הסעודי, כשהביע מחאה על חוסר השקעה בחלון ההעברות, אך מאז יישר את ההדורים עם קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית.

בראיון לערוץ הסעודי Thmanyah אמר: "אני מאוד שמח. כמו שאני אומר הרבה פעמים, אני שייך לערב הסעודית. זו מדינה שקיבלה אותי מצוין, ואת המשפחה והחברים שלי. אני שמח כאן, אני רוצה להמשיך כאן". הוא הוסיף: "הדבר החשוב ביותר הוא שנמשיך לדחוף לאליפות, אנחנו בצמרת. אנחנו עושים את העבודה שלנו, מנצחים ומפעילים לחץ, ונראה מה יקרה בסוף העונה".

כך או כך, באלמריה כבר מפנטזים. רונאלדו אולי הפך לבעל מניות, אך הדלת לשובו כשחקן, לפחות לפי אנשי המועדון, פתוחה לרווחה.

