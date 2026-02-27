איומים ותלונות במשטרה על רקע החרם בהפועל

בזמן שהקבוצה של הפועל ת"א בעמדה טובה ביורוליג, הסערה ביציעים מחריפה: אוהדים הממשיכים להגיע למשחקים וסירבו ליישר קו עם החרם טוענים למסכת איומים וקללות קשות מצד גורמים בקהל, המשטרה עודכנה בפרטים.

מתחת לפני השטח היציע האדום רותח ולא מהסיבות הנכונות. קרע עמוק הולך ומתפתח בין פלגי האוהדים, כאשר במרכזו עומדת ההחלטה של חלק מהקהל להחרים את משחקי הקבוצה.

המתח, שקיים כבר תקופה ארוכה, עלה מדרגה בתקופה האחרונה. אוהדים שבחרו שלא להצטרף לחרם וממשיכים לפקוד את המגרשים כדי לתמוך בשחקנים, מדווחים על אווירה עכורה מאוד. לפי עדויות שהגיעו, אותם אוהדים סופגים איומים ישירים, נאצות וקללות קשות מצד אלו שמתנגדים לנוכחותם ביציע בתקופה זו.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

"זו כבר לא רק מחלוקת אידאולוגית, זה עבר את הגבול", מספר גורם המעורה בפרטים. "יש אוהדים שמלווים את הקבוצה שנים ומרגישים היום מאוימים רק כי בחרו לעודד את המועדון שהם אוהבים. האיומים האלה הם לא עניין של יום או יומיים, זו תקופה ארוכה שהם סופגים אש".

המעורבות המשטרתית

המצב הגיע לנקודת רתיחה עד כדי כך שאותם אוהדים שחשו מאוימים החליטו שלא לשתוק יותר. המידע הועבר לאנשי המועדון, שעודכנו לפרטי פרטים במסכת הלחצים המופעלת על הקהל ה"תומך".

הדברים לא נעצרו בתוך כותלי האולם: האוהדים פנו למשטרה והאירועים בטיפול משטרת ישראל, שבוחנת כעת את התלונות ואת טיב האיומים שהופנו כלפי אותם אוהדים. במועדון עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות, ומבחינתם לתת את הביטחון למי שמגיע לעודד את הקבוצה.