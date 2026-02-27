דו"ח אופ"א: ברצלונה ראשונה במכירת מרצ'נדייז

דו"ח אופ"א לשנת 2025 מציב את ברצלונה בצמרת הכדורגל האירופי בכל הקשור להכנסות ממכירת חולצות ומרצ'נדייז, ומשרטט תמונה ברורה של התאוששות כלכלית מרשימה, עוד לפני החזרה המלאה לקאמפ נואו המחודש.

ברצלונה בפסגה המסחרית של אירופה

על פי הדו"ח השנתי על מפת המימון וההשקעות בכדורגל האירופי, ברצלונה מובילה את דירוג ההכנסות ממכירת חולצות ומוצרי מרצ'נדייז עם 277 מיליון אירו. היא מקדימה בפער ניכר את ריאל מדריד שמכניסה 231 מיליון אירו, ואת באיירן מינכן עם 189 מיליון.

אחריהן ברשימה נמצאות מנצ'סטר יונייטד עם 172 מיליון, ארסנל עם 151 מיליון, ליברפול עם 148 מיליון, טוטנהאם עם 102 מיליון, גלאטסראיי עם 99 מיליון, צ'לסי עם 95 מיליון, פ.ס.ז' ומנצ'סטר סיטי עם 88 מיליון כל אחת.

לאמין ימאל (IMAGO)

לפי הדו"ח, לאמין ימאל, שגדל בלה מאסיה ולובש את החולצה מספר 10 מאז הקיץ האחרון, מהווה מנוע משמעותי לזינוק במכירות, יחד עם סגל שמבוסס ברובו על שחקני בית. באופ"א מציינים כי האטרקטיביות של כוכבי ברצלונה גוברת על זו של שחקנים שנרכשו בסכומי עתק במועדונים אחרים.

בכל הנוגע להכנסות כוללות, ברצלונה מדורגת במקום השני באירופה עם 989 מיליון אירו, כאשר רק ריאל מדריד מקדימה אותה עם 1.184 מיליארד אירו, בין היתר בזכות הברנבאו שפועל בתפוסה מלאה. אחריהן ניצבות באיירן מינכן עם 861 מיליון, מנצ'סטר סיטי עם 855 מיליון, ליברפול עם 852 מיליון, פ.ס.ז' עם 837 מיליון, ארסנל עם 822 מיליון, מנצ'סטר יונייטד עם 793 מיליון, טוטנהאם עם 673 מיליון וצ'לסי עם 585 מיליון.

חנות ריאל מדריד (IMAGO)

גם בתחום ההכנסות המסחריות מחסויות ושיתופי פעולה ברצלונה ממוקמת שנייה באירופה עם 499 מיליון אירו, שוב מאחורי ריאל מדריד עם 568 מיליון. אחריה מדורגות מנצ'סטר סיטי עם 426 מיליון, באיירן מינכן עם 402 מיליון, מנצ'סטר יונייטד עם 384 מיליון, ליברפול עם 382 מיליון, פ.ס.ז' עם 349 מיליון וארסנל עם 313 מיליון.

עם זאת, בכל הקשור להכנסות מימי משחק ומנויים, ברצלונה נפגעת מהעובדה ששיחקה במונז'ואיק המכיל 50,300 מקומות וכעת בקאמפ נואו בתפוסה זמנית של 45,401 בלבד. לאחר השלמת השיפוץ צפוי האצטדיון להכיל 104,600 מקומות, מה שצפוי להקפיץ משמעותית את ההכנסות. נכון לעכשיו היא מדורגת במקום החמישי עם 150 מיליון אירו מהכנסות אצטדיון, בדומה לטוטנהאם, אחרי ריאל מדריד עם 222 מיליון, ארסנל עם 183 מיליון, פ.ס.ז' עם 175 מיליון ומנצ'סטר יונייטד עם 155 מיליון.

במקביל, מצבת השכר של ברצלונה עומדת על 551 מיליון אירו, השנייה בגובהה באירופה אחרי מנצ'סטר סיטי עם 557 מיליון. אחריה מדורגות פ.ס.ז' עם 551 מיליון, ריאל מדריד עם 514 מיליון וליברפול עם 509 מיליון. למרות הסכומים הגבוהים, באופ"א מציינים כי הנתונים עומדים ביחסים שנקבעו הן על ידי אופ"א והן על ידי לה ליגה, מה שמעיד על יציבות פיננסית הולכת ומתחזקת לקראת עידן חדש בספוטיפיי קאמפ נואו המורחב.