פליק: מזל? ניוקאסל פנטסטית, צריך לכבד אותה

ברצלונה תפגוש מחר (שבת, 17:15) את ויאריאל למשחק ליגה בקאמפ נואו, אבל עוד לפני כן, היא נמנעה ממפגש פוטנציאלי עם פאריס סן ז’רמן ותתחרה על הכרטיס לרבע גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל. על זאת ועוד, דיבר האנזי פליק במסיבת עיתונאים.

על פציעתו של פרנקי דה יונג: "נראה מחר אילו אפשרויות יש לנו להחליף אותו. אנחנו לא אוהבים שהוא לא יכול לשחק. הוא מאוד מוכשר. זה רע, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה. אחרים ישחקו”.

תוצאות הגרלת האלופות: “שמח להימנע מפ.ס.ז’? כל המשחקים הם קשים. ניוקאסל פנטסטית, ראינו את זה כששיחקנו שם וצריך לכבד את היריבה. כולם רוצים להגיע לגמר”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)

הדרך ה”נוחה” שהם קיבלו לגמר: “כל קבוצה שהגיע לשלב הזה היא באיכות גבוהה מאוד. נוכל להתמודד מול טוטנהאם או אתלטיקו מדריד אם נעבור, זה אותו דבר. אנחנו צריכים לשחק ברמה הכי גבוהה שלנו”.

העתיד שלו במועדון: “הגעתי ל-100 משחקים, למה שלא אשאר עוד 100? אני נהנה מכל יום כאן. מזג האוויר פנטסטי, אני אוהב את העבודה שלי, זה כבוד גדול. כולם צריכים להיות גאים בקבוצה”.