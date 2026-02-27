יום שישי, 27.02.2026 שעה 14:10
המפגש שלא מפסיק לתת: ריאל שוב מול סיטי

הבלאנקוס יפגשו את התכולים בפעם השישית בשבע העונות האחרונות. וגם: מה חושב דקו על ההגרלה של ברצלונה עם ניוקאסל וכל התגובות מהרשת על התוצאות

ויניסיוס והולאנד (רויטרס)
ויניסיוס והולאנד (רויטרס)

הגרלת ליגת האלופות שוב לא אכזבה, וסיפקה לנו מספר מפגשים מרתקים בשמינית גמר ליגת האלופות, שבראשם המשחק שכבר התרגלנו אליו – ריאל מדריד מול מנצ’סטר סיטי. בנוסף, קיבלנו את תמונת ההצטלבויות המלאה, שם גם מצפים לנו משחקים אדירים.

תוצאות ההגרלה המלאות

פ.ס.ז’ – צ’לסי
ריאל מדריד – מנצ’סטר סיטי
ניוקאסל – ברצלונה
בודה גלימט – ספורטינג ליסבון
גלאטסראיי – ליברפול
אטאלנטה – באיירן מינכן
אתלטיקו מדריד – טוטנהאם
באיירן לברקוזן – ארסנל

ריאל וסיטי – המפגש שלא מפסיק לתת

מנצ'סטר סיטי היא היריבה האנגלית שפגשה את ריאל מדריד הכי הרבה פעמים בהיסטוריה, עם 15 מפגשים רשמיים עד כה. המאזן נוטה במעט לטובת הבלאנקוס, עם 6 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו ו-5 ניצחונות לסיטי. במסגרת שלבי הנוקאאוט של ליגת האלופות הן נפגשו 6 פעמים, כאשר ריאל מדריד עלתה 4 פעמים וסיטי 2, ב-2020 ו-2023.

העימות הזה חזר על עצמו כמעט בכל עונה לאחרונה. זו תהיה הפעם החמישית ברציפות שהשתיים נפגשות בשלבי ההכרעה. בעונה שעברה הדיחה ריאל מדריד את סיטי בפלייאוף, עם ניצחון 2:3 באיתיחאד ו-1:3 בברנבאו, אז אמבפה כבש שלושער בלתי נשכח. בעונת 2023/24 השתיים נפרדו ב-3:3 במדריד וב-1:1 באנגליה, לפני שהבלאנקוס הכריעו בדו קרב פנדלים בדרך לחצי הגמר ומשם לזכייה בליגת האלופות ב-2024.

מנגד, בעונת 2022/23 הייתה זו הקבוצה של פפ גווארדיולה שנקמה עם 0:4 מהדהד באיתיחאד בחצי הגמר, בדרך לזכייה הראשונה בתולדותיה בליגת האלופות, אחרי 0:1 בגמר על אינטר משער של רודרי. שנה קודם לכן, ב-2021/22, נרשמה אחת הדרמות הגדולות בתולדות המפעל כאשר רודריגו כפה הארכה בדקות הסיום בברנבאו, וקארים בנזמה השלים את המהפך בדרך לגמר נוסף של הבלאנקוס.

קיליאן אמבפה מול ארלינג הולאנד (IMAGO)קיליאן אמבפה מול ארלינג הולאנד (IMAGO)

גם בשלב הליגה של העונה הנוכחית כבר נרשם פרק נוסף ביריבות, כאשר מנצ'סטר סיטי ניצחה 1:2 בברנבאו והראתה שהיא לא חוששת מהמעמד ומהאצטדיון המיתולוגי. הקבוצה של גווארדיולה מגיעה להתמודדות בכושר מצוין, עם 5 ניצחונות רצופים בכל המסגרות וללא הפסד מאז המעידה המפתיעה מול בודו גלימט. במקביל, היא צמצמה פערים מארסנל בפרמייר ליג, עלתה שלב בגביע והעפילה לגמר גביע הליגה.

כעת, שוב יעמדו ריאל מדריד ופפ גווארדיולה זה מול זה, בעוד ארלינג הולאנד חוזר לכושר הבקעה ומקבל חיזוק משחקנים ששבו מפציעות לקראת הישורת האחרונה של העונה. ההיסטוריה מלמדת שכל מפגש ביניהן מייצר רגעים שנחרטים בזיכרון הקולקטיבי של הכדורגל האירופי. גם הפעם, נדמה שהקרב הזה עשוי להגדיר לא רק את דרכה של אחת מהן לרבע הגמר, אלא אולי את זהות הזוכה כולה.

תגובת בארסה להגרלה עם ניוקאסל

המנהל הספורטיבי של ברצלונה, דקו, הגיב: “שתי האופציות שהיינו יכולים לקבל הן מאוד קשות. ניוקאסל חזקה. אפילו יותר כשהיא משחקת בבית, במשחק הקודם מולם שיחקנו נהדר, אם אנחנו במיטבנו אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)

דקו בנוסף אישר שפרנקי דה יונג לא יהיה זמין לצמד המפגשים מול הקבוצה האנגלית בשמינית הגמר: "הוא סובל מפציעה שתימשך 3-5 שבועות, תלוי בהחלמה, והוא כנראה לא יחזור לפני הפגרה".

