ליגה לאומית 25-26
5125-5624מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3133-2824בני יהודה9
3030-3124מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2736-2724עירוני מודיעין12
2644-4024מכבי יפו13
2632-2524הפועל עכו14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

אחרי חמישה חודשים: דזנט יחזור ל-11 של פ"ת

המגן הימני, שלא פתח מאז ספטמבר יחליף את עומר שירזי המוצהב. גם חטיב ישוב להרכב במקום פרנק ריבולייה: "עפולה עשתה לנו חיים קשים במפגש הקודם"

|
גיא דזנט (רדאד ג'בארה)
גיא דזנט (רדאד ג'בארה)

לאחר איבוד הנקודות בתחילת השבוע מול בני יהודה, מכבי פתח תקווה תנסה להמשיך ולברוח היום (שישי, 15:00) לחבורת הצמרת, כשתארח במגרשה הביתי את עפולה, שנמצאת בכושר פחות טוב.

על פי המסתמן, המאמן נועם שוהם צפוי לבצע שני שינויים בהרכב הפותח, אחד מהם כפוי, כאשר עומר שירזי המוצהב ייעדר וגיא דזנט, שפתח את העונה כמגן הראשון, יחזור ל-11 לאחר תקופה ממושכת כאשר הוא לא פתח במשחק ליגה כמעט חמישה חודשים.

השינוי הנוסף יהיה בחוד ההתקפה: פרנק ריבולייה, שפתח במשחק האחרון מול בני יהודה, ישוב לספסל כאשר מוחמד חטיב, שנמצא בכושר הבקעה מצוין במשחקים בהם פתח בהרכב, ישוב ל-11.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

נועם שוהם: מחויבים ומרוכזים, סומך על השחקנים

"אנחנו מגיעים מוכנים למשחק מול עפולה. מדובר בקבוצה שנאבקת בתחתית ועשתה לנו חיים קשים במפגש הקודם, אבל ידינו הייתה על העליונה ולקחנו את שלוש הנקודות החשובות. אנחנו מחויבים ומרוכזים ואני סומך על השחקנים שנעשה את העבודה וננצח", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המפגש.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, מוחמד הינדי, איתן טיבי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ומוחמד חטיב

