יהלי קז לראשונה בסגל הנבחרת הבוגרת: "נרגש"

נבחרת ישראל בקפיצות ראווה פותחת את עונת 2026 בתחרות גביע האומות בוולינגטון, פלורידה, אור ליום ראשון (01:00 בין שבת לראשון שעון ישראל). יהלי קז, מהרוכבים הטובים בעולם מתחת לגיל 20, יהיה לראשונה בסגל הנבחרת והוא בן 17 בלבד. לפני שבועיים הוא סיים במקום השלישי בגראנד פרי הראשון שלו בגובה 1.55 מטר וקבע את התוצאה הראשונה מבין שלוש להשתתפות באליפות העולם לבוגרים בקיץ בגרמניה. קז יתחרה עם אובור'ס קראנצ'י נאט.

"אני נרגש להיות חלק מהנבחרת הבוגרת בפעם הראשונה. זהו סימן דרך משמעותי מאוד בקריירה המתפתחת שלי ובמיוחד לייצג את עם ישראל ביחד עם הנבחרת בבמות הכי גדולות בעולם. אני אתן את המירב כדי להצליח עבור הנבחרת", אמר קז.

חבריו לנבחרת בתחרות הם אילן פרדר הוותיק (אזרקה דה בלהם), ונסה הוד (וינס וי.די. טויופהובה זי) והרוכבת האולימפית איזבלה רוסקוף (סי פיר 2). סידני שולמן היא הרוכבת החמישית (רזרבה), שניצחה ביום רביעי את המקצה הפותח של שבוע הנבחרות (מקצה 1.45 מטר עם אייפופ סמילי).

בתחרות ישתתפו שמונה נבחרות, שעבור כולן מדובר בהכנה לקראת קיץ עמוס, ששיאו אליפות העולם באאכן, שהיא גם קריטריון לנבחרות למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.