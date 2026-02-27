יום שישי, 27.02.2026 שעה 13:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המנהלת הודיעה על עמדות איפור במחזור הקרוב

החל ממחר ועד ליום שני, בכל המשחקים ולכבוד חג פורים, יופעלו עמדות חגיגיות. ארז כלפון: "עונה של שבירת שיא מבחינת קהל וזאת הדרך שלנו להודות"

|
ארז כלפון (חגי מיכאלי)
ארז כלפון (חגי מיכאלי)

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שישי) כי לרגל חג פורים, ובמטרה להעצים את חוויית הצפייה לכל המשפחה, יופעלו במחזור המשחקים הקרוב, שיחל מחר ויימשך עד יום שני, עמדות איפור חגיגיות בכל מגרשי ליגת העל.

היוזמה, שהפכה כבר למסורת, מאורגנת על ידי מנהלת הליגות ונועדה לחבר בין אווירת החג לבין תרבות העידוד ותאפשר לאוהדים הצעירים והמבוגרים כאחד להגיע למגרש ולהיצבע בצבעי המועדון האהוב עליהם על ידי מאפרים מקצועיים, ללא עלות.

בהתאם לכמות הקהל שצפויה יוצבו בכל אצטדיון מספר עמדות (לקהל הבית והחוץ). סה"כ ייפתחו ברחבי הארץ 24 נקודות שייפתחו כשעתיים לפני שריקת הפתיחה ויפעלו עד לתחילת המשחק. הציבור מוזמן להקדים, להתאפר ולמלא את היציעים בצבע.

כלפון: הכדורגל הוא קודם כל בשביל הקהל והמשפחות

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "פורים הוא חג של שמחה וצבע, ואנחנו רוצים להביא את האנרגיה הזו אל תוך האצטדיונים. הכדורגל הוא קודם כל בשביל הקהל והמשפחות, והצבת עמדות האיפור היא דרך נוספת עבורנו להפוך את ההגעה למגרש לחוויה קהילתית וחגיגית לפני ובמהלך המשחק. מדובר בעונה של שבירת שיאי הקהל שממשיך להצביע ברגליים וזאת דרכנו להודות לכולם".

