אבל בכדורגל הישראלי: רוני דורה נפטר בגיל 72

אבל בכדורגל הישראלי. השחקן ומאמן העבר האגדי של הפועל חיפה, רוני דורה, נפטר היום (שישי) בגיל בן 72. הוא נולד במצרים ועלה לישראל עם משפחתו בגיל צעיר. היה חלק מצוות האימון והצוות המקצועי של האדומים מהכרמל במשך כ-23 שנים. הוא נפטר מדלקת ריאות עם וירוס אלים שלא ניתן היה להשתלט עליו. רוני היה דודם של טל בנין ושלומי דורה. מועד ההלוויה היום בשעה 14:45 בית העלמין כפר סמיר שער תמר.

לדורה הייתה קריירה קצרה ככדורגלן, בה הוא התחיל בהפועל קריית חיים, עבר להפועל קריית אתא מליגה א’ ואף הגיע לסגל נבחרת הנוער של ישראל. הוא היה שחקן מאוד מבטיח אבל נאלץ לפרוש בגיל צעיר בעקבות פציעה קשה שחווה בקרסול.

לאחר הפרישה, התחיל דורה בשנת 1980 לאמן את קבוצת הנוער של הפועל קריית חיים ובהמשך את הקבוצה הבוגרת. ב-1982 עבר לאמן במחלקת הנוער של הפועל חיפה, כשהמשיך לתפקיד עוזר מאמן בקבוצה הבוגרת.

רוני דורה (עמית מצפה)

למעשה, מלבד עונה אחת בה אימן בהפועל עכו, הוא היה מאמן הפועל חיפה וחלק מהצוות של המועדון עד 2005, למעט הפסקות קצרות. דורה הוביל את הקבוצה מהכרמל להישגים חשובים, כולל עליות ליגה והופעה בגמר גביע המדינה, מה שהוכיח את היכולת והמחויבות שלו למשחק ולמועדון. יהי זכרו ברוך.

שלומי ורוני דורה (עמית מצפה)

בהפועל חיפה מסרו: “משפחת הפועל פנורמה צפון חיפה כואבת את לכתו של רוני דורה ז"ל שנפטר הבוקר בגיל 71. רוני דורה אימן בהפועל חיפה יותר מכל מאמן אחר בתולדות המועדון, בחמש קדנציות שונות. הוא הוביל את הקבוצה לשתי עליות ליגה כמאמן בשנת 1992 וכמנג'ר בשנת 2004, בה גם העפילה הקבוצה לגמר גביע וגידל דורות של שחקנים. הבעלים יואב כץ הצוות המקצועי והניהולי והשחקנים שולחים תנחומים למשפחה. יהי זכרו ברוך”.

הקבוצה תקיים לזכרו של דורה דקת דומיה לפני המשחק מול מכבי תל אביב מחר (שבת, 19:30) והשחקנים יעלו עם סרטים שחורים על הזרוע.