מכבי תארח את הטורקיות בסרביה, הפועל בסופיה

המשחקים ביורוליג אמנם חזרו לישראל ועדיין מרחף כאן הערפל בכל מה שקשור לאיראן שמסכן את הכל, אבל בכל מקרה גם בשובם של המפגשים לכאן היה די ברור שהקבוצות הטורקיות לא יגיעו לכאן. כעת זה הפך לרשמי, כשהיום (שישי) ביורוליג הודיעו על המיקומים הסופיים.

הליגה הטובה באירופה הודיעה שהמשחק בין מכבי ת”א לפנרבחצ’ה במחזור ה-33 ייערך בסרביה ב-24.3, כאשר שני מחזורים לאחר מכן, ה-35, הצהובים ישחקו נגד אנדולו אפס באותה מדינה, באולם אלכסנדר ניקוליץ’, ושהמשחק הזה זז מה-1.4 ל-2.4.

בנוסף, גם להפועל תל אביב יש עוד משחק אחד נגד קבוצה טורקית והיא פנרבחצ’ה, כאשר המשחק הזה יתקיים ב-7 באפריל וישוחק באולם בסופיה, אותו אולם בו מחזיקת היורוקאפ אירחה העונה עד חזרת המשחקים, למעט מעבר קצר לאולם אחר בבולגריה.