יום שישי, 27.02.2026 שעה 12:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

ז'רמי מתייה חשף בריאיון: אני מתמודד עם דיכאון

הבלם הצרפתי, ששיחק במשך 3 עונות בברצלונה ולפני מספר חודשים נראה כשהוא עובד כמוכר בחנות ספורט, הודה כי היו לו מספר שנים בעיות בבריאות הנפש

|
ז'רמי מתייה וג'רארד פיקה (רויטרס)
ז'רמי מתייה וג'רארד פיקה (רויטרס)

לפעמים, מעבר לאור הזרקורים, כדורגלנים מתמודדים עם קשיים לא פשוטים. זה קורה במיוחד בחיים של אחרי הפרישה, וכך גם מצבו של ז’רמי מתייה, אקס ברצלונה ו-ולנסיה, שלפני כמה חודשים אף נצפה עובד בחנות ספורט סמוך למרסיי וכעת משתף שהוא מתמודד עם דיכאון

הצרפתי סיפר בריאיון כי בזכות חבר שעמו שיחק במחלקת הנוער של סושו, הצליח לצאת מהבית ולמצוא עבודה ב’אינטרספורט’ לאחר כמה חודשים שבהם סבל מבעיות בריאות נפשיות. הוא ידע שהוא רוצה קצת לצאת מהבית, שכן במשך תקופה לא עשה דבר. "בשיחה בינינו הוא אמר לי: 'יש משרה פנויה'", סיפר.

בקיץ האחרון עובר אורח הבחין במתייה עובד, והתמונה הפכה לוויראלית, מה שהביא אנשים רבים להגיע לחנות רק כדי להצטלם עם הצרפתי ולהנציח את הרגע. אנשים מסביבתו ביקשו ברשתות החברתיות לכבד את פרטיותו של שחקן העבר של ספורטינג ליסבון, המועדון שבו פרש, ולאפשר לו לעבוד בשקט.

זז'רמי מתייה ב-2025 וב-2015 (רויטרס, טוויטר)

הזמן בברצלונה

התקופה הכי זכורה של הבלם בקריירה הייתה כמובן במדי ברצלונה, שם שיחק בין 2014 ל-2017 ואף היה שותף לזכייתם האחרונה של הקטלונים בליגת האלופות, עם לואיס אנריקה כמאמן ועם ה-MSN (ליאו מסי, לואיס סוארס וניימאר) האגדיים בחוד ההתקפה. 

