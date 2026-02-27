דיווח: בלייקני חשוד מרכזי בפרשת ההימורים

חשדות חמורים בארה"ב: העיתונאי העצמאי המוערך פאבלו טורה חשף היום (שישי) פרטים חדשים בפרשת החשד להטיית משחקי NBA סביב טרי רוז'ייר, כשבמרכז הדיווח ניצב גם שמו של שחקן הפועל תל אביב, אנטוניו בלייקני. יש לציין שבלייקני לא הורשע.

על פי הפרסום, בלייקני הוזכר לכאורה במסגרת החקירה כמי שסייע בגיוס שחקנים למעורבות אפשרית בהטיית משחקים, ואף כונה במסמכים שנחשפו בפני חבר מושבעים גדול "Co-Conspirator No. 1". שמו, כך נטען, לא פורסם בפומבי אך הופיע בחומרי החקירה שהוצגו במסגרת ההליך. בשבוע הקרוב צפוי להתקיים דיון נוסף שעשוי להביא להתפתחויות משמעותיות בפרשה.

עוד דווח כי נמצאו לכאורה ראיות לקשר בין בלייקני לבין מרווס פיירלי, הנחשב לאחד החשודים המרכזיים. לפי הטענות, פיירלי הוא זה שקיבל מרוז'ייר הודעה על יציאה מוקדמת ממשחק בשל פציעה, אירוע שעורר חשד בנוגע לדפוסי הימורים חריגים. בנוסף נטען כי בוצעו העברות כספים מבלייקני לפיירלי, ואף קיים תיעוד מצולם של השניים חוגגים יחד זכייה בהימור.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ב-FBI מעורבים: “מקורות האכיפה מצביעים עליו כמרכזי”

טורה ציין כי לפי מקורותיו נעשה שימוש בבלייקני ובשחקנים נוספים כבר בתקופתו בליגה הסינית, עוד לפני ניסיונות דומים לכאורה בארצות הברית. בלייקני עצמו בחר שלא להגיב לפניית הפודקאסט של טורה. במקביל, שמו של השחקן נקשר גם לפרשה נוספת, במסגרתה הוא חשוד לכאורה בקבלת 200 אלף דולר במזומן מפיירלי בתמורה למכירת משחקים בליגה הסינית ובכדורסל המכללות. יודגש כי מדובר בשתי חקירות נפרדות, כאשר הפרשה הקשורה לרוז'ייר נחקרת על ידי ה-FBI.

לדברי טורה: "מדובר בשם מרכזי שנשאר מתחת לרדאר. בכתב האישום הוא הוגדר כשחקן מזדמן ב-NBA, אך מקורות באכיפת החוק מצביעים עליו כאחד השמות הבולטים במסמכים". למרות זאת, בלייקני ממשיך בפעילותו המקצועית כרגיל.