מחצית: ישראל - קפריסין 23:58

נבחרת ישראל עדיין חולמת על העפלה לגביע העולם ב-2027, אבל בינתיים המאזן שלה עומד על שני הפסדים ואפס ניצחונות. אריאל בית הלחמי והשחקנים שלו מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין בשעה זו, כשהם מארחים את נבחרת קפריסין, דווקא באי השכן.

אמנם משחקי היורוליג חזרו לכאן, אבל כל מה שבמסגרת של פיב”א לא וישראל נאלצת לארח את קפריסין בקפריסין. המפגש קורה גם בשיאו של מחזור יורוליג ובית הלחמי מתמודד עם לא מעט קשיים, אבל הוא יודע שבשביל להמשיך לחלום הוא חייב לנצח את שני המפגשים השבוע נגד הנבחרת מהאי השכן.

ישראל הפסידה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין כאמור, גם לנבחרת גרמניה וגם לנבחרת קרואטיה. גם קפריסין הפסידה בשני המשחקים הללו ושתי הנבחרות חולקות מאזן של 2:0. בשביל לעבור לסיבוב השני במוקדמות, ישראל צריכה לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בבית.

עם זאת, המאזן חשוב כי כל נבחרת ממשיכה לסיבוב הבא עם המאזן שלה, כך שלכל משחק יש משמעות. כרגע זה חלון אחד לפני האחרון בסיבוב הראשון, כאשר האחרון יהיה ביולי 2026. בסגל של בית הלחמי למשחק: נועם יעקב, בר טימור, ים מדר, קאדין קרינגטון, אדם אריאל, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, עוז בלייזר, יותם חנוכי, אילי דולינסקי ועידן זלמנסון.

רבע ראשון: 15:32 לישראל

יותם חנוכי בחימום (איגוד הכדורסל)

נתנאל ארצי בחימום (איגוד הכדורסל)

חמישיית נבחרת ישראל: נועם יעקב, קאדין קרינגטון, אדם אריאל, עוז בלייזר ועידן זלמנסון.

חמישיית נבחרת קפריסין: פיליפוס טיגקאס, סטפנוס טיגקאס, פניותיוס פאבלידיס, מיכאליס קומיס וניקולאוס סטייליאנו.

זלמנסון קלע שלשה מהירה, וקרינגטון קלע שש נקודות רצופות בדרך לפתיחה טובה עבור ישראל. הריצה המשיכה עם אדם אריאל שקבע יתרון דו ספרתי אחרי פחות מחמש דקות. הקצב הגבוה של הישראלים נמשך כשים מדר וקרינגטון קלעו שלשות והרבע נגמר ב-17 הפרש לישראל.

רבע שני: