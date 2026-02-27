יום שישי, 27.02.2026 שעה 11:12
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

דייגו קוסטה: חיל מנסאנו בן ז**ה, הוא שקרן גדול

כוכב אתלטיקו מדריד נזכר בראיון שהשופט גרם לו להרחקה של 8 משחקים: "אולי יגידו שאני שקרן, אבל ביקשתי הקלטה. כמה פעמים שמעתם את מסי מדבר ככה?"

חיל מנסאנו מרחיק את דייגו קוסטה (רויטרס)
חיל מנסאנו מרחיק את דייגו קוסטה (רויטרס)

חלוץ העבר של אתלטיקו מדריד, דייגו קוסטה, שוב מספק כותרות. במסגרת הפרק החמישי של “המסע של מריו” עם מריו סוארס, בו השתתפו בעבר גם רדאמל פלקאו ודויד וייה, התייחס החלוץ הספרדי ברזילאי לאחת הפרשות הסוערות בקריירה שלו ולא חסך במילים.

קוסטה חזר להרחקה שספג בקאמפ נואו ב 6 באפריל 2019, במחזור ה 31 של הליגה הספרדית, במהלך הקדנציה השנייה שלו באתלטיקו מדריד. בדקה ה 28, כשהתוצאה הייתה 0:0 מול ברצלונה, השופט חסוס חיל מנסאנו שלף לעברו כרטיס אדום ישיר. בדוח המשחק ציין כי החלוץ קילל אותו ואף אחז בזרועו.

בעקבות האירוע הושעה קוסטה לשמונה משחקים, ארבעה בגין העלבת שופט וארבעה נוספים בשל המגע הפיזי. הקבוצה של דייגו סימאונה החזיקה מעמד בעשרה שחקנים עד הדקה ה 85, אז לואיס סוארס הכניע את יאן אובלק. שתי דקות לאחר מכן ליאו מסי קבע 0:2 לברצלונה, תוצאה שנשמרה עד הסיום.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

“הוא שקרן, ביקשתי את ההקלטה”

כעת, שנים לאחר מכן, קוסטה חזר לפרשה וסיפק אמירות חריפות במיוחד נגד השופט: “הוא בן ז**ה. אני אומר לך. שקרן, מה שהוא אמר היה שקר. ביקשתי את ההקלטה. אולי אני השקרן, אבל ביקשתי את ההקלטה כדי לשמוע את זה. כמה פעמים שמעתי את מסי אומר את זה לשופטים? נתנו לי השעיה של שמונה משחקים. הוא היה איש רע. אני הייתי רע, אבל הוא היה יותר גרוע”.

קוסטה אף חשף כי: “מיגל אנחל רצה לקנוס אותי במיליון אירו, בגלל זה ביקשתי את ההקלטה. לא הייתה הקלטה ולא היה קנס”. לסיום ניסה לרכך את הטון: “אם אראה אותו, אגיד שלום. אני מקווה שאראה אותו ואגיד לו את זה בפנים. סתם, זה כבר נגמר, אבל הוא היה מאוד רע ושקרן”.

