דייגו קוסטה: חיל מנסאנו בן ז**ה, הוא שקרן גדול

חלוץ העבר של אתלטיקו מדריד, דייגו קוסטה, שוב מספק כותרות. במסגרת הפרק החמישי של “המסע של מריו” עם מריו סוארס, בו השתתפו בעבר גם רדאמל פלקאו ודויד וייה, התייחס החלוץ הספרדי ברזילאי לאחת הפרשות הסוערות בקריירה שלו ולא חסך במילים.

קוסטה חזר להרחקה שספג בקאמפ נואו ב 6 באפריל 2019, במחזור ה 31 של הליגה הספרדית, במהלך הקדנציה השנייה שלו באתלטיקו מדריד. בדקה ה 28, כשהתוצאה הייתה 0:0 מול ברצלונה, השופט חסוס חיל מנסאנו שלף לעברו כרטיס אדום ישיר. בדוח המשחק ציין כי החלוץ קילל אותו ואף אחז בזרועו.

בעקבות האירוע הושעה קוסטה לשמונה משחקים, ארבעה בגין העלבת שופט וארבעה נוספים בשל המגע הפיזי. הקבוצה של דייגו סימאונה החזיקה מעמד בעשרה שחקנים עד הדקה ה 85, אז לואיס סוארס הכניע את יאן אובלק. שתי דקות לאחר מכן ליאו מסי קבע 0:2 לברצלונה, תוצאה שנשמרה עד הסיום.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

“הוא שקרן, ביקשתי את ההקלטה”

כעת, שנים לאחר מכן, קוסטה חזר לפרשה וסיפק אמירות חריפות במיוחד נגד השופט: “הוא בן ז**ה. אני אומר לך. שקרן, מה שהוא אמר היה שקר. ביקשתי את ההקלטה. אולי אני השקרן, אבל ביקשתי את ההקלטה כדי לשמוע את זה. כמה פעמים שמעתי את מסי אומר את זה לשופטים? נתנו לי השעיה של שמונה משחקים. הוא היה איש רע. אני הייתי רע, אבל הוא היה יותר גרוע”.

קוסטה אף חשף כי: “מיגל אנחל רצה לקנוס אותי במיליון אירו, בגלל זה ביקשתי את ההקלטה. לא הייתה הקלטה ולא היה קנס”. לסיום ניסה לרכך את הטון: “אם אראה אותו, אגיד שלום. אני מקווה שאראה אותו ואגיד לו את זה בפנים. סתם, זה כבר נגמר, אבל הוא היה מאוד רע ושקרן”.