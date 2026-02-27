יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5125-5624מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3133-2824בני יהודה9
3030-3124מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2736-2724עירוני מודיעין12
2644-4024מכבי יפו13
2632-2524הפועל עכו14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

דקה 94: הפועל ר"ג - הפועל ראשל"צ 2:1

ליגה לאומית, מחזור 25: משחק ענק, המארחת עלתה ליתרון אך קיבלה אדום, הכתומים ניצלו זאת והפכו. במקביל: פ"ת - עפולה 1:0, בני יהודה - מודיעין 0:1

|
ניר ברדע עם הכדור (שחר גרוס)
ניר ברדע עם הכדור (שחר גרוס)

אנחנו נכנסים לרגע האמת של העונה בכל אירופה וגם כאן בישראל, כשבמחזור ה-25 של הליגה הלאומית מתרחש בשעה זו. במוקד, הפועל רמת גן מארחת את הפועל ראשון לציון ומכבי פתח תקווה פוגשת את הפועל עפולה. בנוסף, בני יהודה מול עירוני מודיעין, הפועל רעננה מתארחת אצל מכבי יפו והפועל עכו נגד הפועל נוף הגליל.

הפועל רמת גן – הפועל ראשל”צ 1:1

קרב לוהט בין שתי קבוצות שנמצאות במקום השלישי והרביעי עם אותו מספר נקודות ורוצות לעלות לליגת העל. מצד אחד, האורדונים מגיעים אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד ו-0:0 במחזור האחרון בעשרה שחקנים מול מכבי הרצליה ומהצד השני, הכתומים עם רצף דומה, אך הם הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בשבוע שעבר עם 0:2 גדול על הפועל כפר סבא.

שחקני הפועל רמת גן מוכנים (שחר גרוס)שחקני הפועל רמת גן מוכנים (שחר גרוס)
גם שחקני מכבי ראשון לציון דרוכים (שחר גרוס)גם שחקני מכבי ראשון לציון דרוכים (שחר גרוס)
לחיצות הידיים (שחר גרוס)לחיצות הידיים (שחר גרוס)
אוהדי הפועל רמת גן (שחר גרוס)אוהדי הפועל רמת גן (שחר גרוס)

דקה 53, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: משיכה בחולצה בתוך הרחבה לא הותירה אפשרות לשופט אלא לשרוק על כדור עונשין, את הפנדל כבש בקלות אזיקיאל הנטי והעלה את האורדונים ליתרון.

איזיקיאל הנטי כובש מהנקודה (שחר גרוס)איזיקיאל הנטי כובש מהנקודה (שחר גרוס)
שחקני הפועל רמת גן בטירוף (שחר גרוס)שחקני הפועל רמת גן בטירוף (שחר גרוס)

דקה 56, הפועל רמת גן נשארה בעשרה שחקנים: הקפטן, מוטי ברשצקי, עם עבירה שטותית ספג את הכרטיס הצהוב השני והורחק מהמשחק.

שחקני ראשון לציון בתלונות לשופט (שחר גרוס)שחקני ראשון לציון בתלונות לשופט (שחר גרוס)
שחקני הפועל רמת גן בהלם (שחר גרוס)שחקני הפועל רמת גן בהלם (שחר גרוס)

דקה 60, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: הכתומים ניצלו את היתרון המספרי והשוו במהירות משער של רוי הר, שגלגל בקלות מול שער חשוף.

רועי הר כובש (שחר גרוס)רועי הר כובש (שחר גרוס)
רועי הר רץ לחגוג (שחר גרוס)רועי הר רץ לחגוג (שחר גרוס)
שחקני ראשון לציון מאושרים (שחר גרוס)שחקני ראשון לציון מאושרים (שחר גרוס)

מכבי פתח תקווה – הפועל עפולה 1:0

החבורה של נועם שהם מוליכה את הטבלה בגאון וכבר הבטיחה את מקומה בפלייאוף העלייה, אך היא מגמגמת ולאחרונה על כל משחק אותו היא מנצחת, היא מסיימת בתיקו בבא אחריו, כולל שוויון מול בני יהודה במחזור האחרון. מהצד השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהובסו 5:0 מול יפו בשבוע שעבר ויודעים שיש להם עוד סיכוי להתברג גם בפלייאוף העלייה ולברוח מהתחתית.

שחקני מכבי פתח תקווה והפועל עפולה (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה והפועל עפולה (חגי מיכאלי)
נועם שוהם (חגי מיכאלי)נועם שוהם (חגי מיכאלי)
איתן טיבי עם הכדור (חגי מיכאלי)איתן טיבי עם הכדור (חגי מיכאלי)
לירן חזן מנסה לעבור (חגי מיכאלי)לירן חזן מנסה לעבור (חגי מיכאלי)

דקה 50, מכבי פתח תקווה החמיצה פנדל: לירן חזן ניגש לבעוט את הפנדל, אך סהר חסון מציל את הבעיטה החלשה של שחקן פתח תקווה.

הבעיטה של לירן חזן (חגי מיכאלי)הבעיטה של לירן חזן (חגי מיכאלי)
שחקני עפולה חוגגים עםסהר חסון (חגי מיכאלי)שחקני עפולה חוגגים עםסהר חסון (חגי מיכאלי)
לירן חזן מאוכזב (חגי מיכאלי)לירן חזן מאוכזב (חגי מיכאלי)

דקה 61, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של האורחת, שהגיעה למספר מצבי בעיטה. את השניים הראשונים מרקו וולף הצליח לעצור אך לא מספיק טוב, אך הבעיטה השלישית של איילון אלימלך כבר הכניעה את השוער.

איילון אלימלך בועט (חגי מיכאלי)איילון אלימלך בועט (חגי מיכאלי)
שחקני עפולה חוגגים את השער (חגי מיכאלי)שחקני עפולה חוגגים את השער (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

בני יהודה – עירוני מודיעין 0:1

רגע האמת עבור הזהובים. כשלא נשאר עוד הרבה לעונה הסדירה, הקבוצה משכונת התקווה מבינה שאם היא רוצה להשאיר את חלומות העלייה בחיים, היא צריכה לצבור כמה שיותר נקודות ולתפוס מומנטום, וזה מתחיל היום. מהצד השני, גם האורחת לא רחוקה ממנה אך היא גם מאוד קרובה לתחתית, ותנסה להשיג נקודות קריטיות.

דקה 26, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: כדור עומק ענק של שגיא דרור לבן הדדי, שלא התבלבל מול יוסי גינזבורג וכבש בקלות לפינה הנגדית. 

מכבי יפו – הפועל רעננה 1:1

היפואים רשמו שתי תוצאות מטורפות בשני המחזורים האחרונים, כשסיימו בתיקו 4:4 עם בני יהודה ואז הביסו 0:5 את הפועל עפולה בחוץ. המארחת יודעת שהיא מסובכת בתחתית ו-3 נקודות היום יהיו יקרות מפז. בצד השני של המתרס, האורחת נמצאת במרכז הטבלה ומגיעה אחרי שני ניצחונות, כך שהיא רוצה להמשיך במומנטום החיובי.

דקה 48, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: האדומים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים לאחר עבירה של נתנאל דלויה, מי שלקח את האחריות היה עומר דהן, שכבש בצורה קרת רוח.

דקה 51, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: לי-ים דן עם טעות קשה עשה עבירה בתוך הרחבה, מתן בית-יעקב ניגש לבעיטה והכניע את דור חברון. פנדל מצוין של הקפטן.

הפועל עכו – הפועל נוף הגליל 2:0

קרב תחתית לוהט במיוחד בין שתי צפוניות. מצד אחד, המארחת מגיעה במומנטום שלילי במיוחד עם ארבעה הפסדים רצופים וחייבת להתחיל להתאושש בדחיפות, כשמהצד השני האורחת לא הפסידה בשני המחזורים האחרונים ולא מתכוונת לעשות את זה היום.

דקה 34, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: שחר הירש פתח בדריבל נהדר על האגף השמאלי ומצא את שי מוסינקו, החלוץ השתלט על הכדור והכניע את עומרי זוארץ.

דקה 81, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:2: האדומים עלו ליתרון כפול לאחר שקנדי מוסונדה הגיע למצב של אחד על אחד מול זוארץ וכבש בצורה חדה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */