דקה 94: הפועל ר"ג - הפועל ראשל"צ 2:1

אנחנו נכנסים לרגע האמת של העונה בכל אירופה וגם כאן בישראל, כשבמחזור ה-25 של הליגה הלאומית מתרחש בשעה זו. במוקד, הפועל רמת גן מארחת את הפועל ראשון לציון ומכבי פתח תקווה פוגשת את הפועל עפולה. בנוסף, בני יהודה מול עירוני מודיעין, הפועל רעננה מתארחת אצל מכבי יפו והפועל עכו נגד הפועל נוף הגליל.

הפועל רמת גן – הפועל ראשל”צ 1:1

קרב לוהט בין שתי קבוצות שנמצאות במקום השלישי והרביעי עם אותו מספר נקודות ורוצות לעלות לליגת העל. מצד אחד, האורדונים מגיעים אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד ו-0:0 במחזור האחרון בעשרה שחקנים מול מכבי הרצליה ומהצד השני, הכתומים עם רצף דומה, אך הם הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בשבוע שעבר עם 0:2 גדול על הפועל כפר סבא.

דקה 53, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: משיכה בחולצה בתוך הרחבה לא הותירה אפשרות לשופט אלא לשרוק על כדור עונשין, את הפנדל כבש בקלות אזיקיאל הנטי והעלה את האורדונים ליתרון.

דקה 56, הפועל רמת גן נשארה בעשרה שחקנים: הקפטן, מוטי ברשצקי, עם עבירה שטותית ספג את הכרטיס הצהוב השני והורחק מהמשחק.

דקה 60, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: הכתומים ניצלו את היתרון המספרי והשוו במהירות משער של רוי הר, שגלגל בקלות מול שער חשוף.

מכבי פתח תקווה – הפועל עפולה 1:0

החבורה של נועם שהם מוליכה את הטבלה בגאון וכבר הבטיחה את מקומה בפלייאוף העלייה, אך היא מגמגמת ולאחרונה על כל משחק אותו היא מנצחת, היא מסיימת בתיקו בבא אחריו, כולל שוויון מול בני יהודה במחזור האחרון. מהצד השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהובסו 5:0 מול יפו בשבוע שעבר ויודעים שיש להם עוד סיכוי להתברג גם בפלייאוף העלייה ולברוח מהתחתית.

דקה 50, מכבי פתח תקווה החמיצה פנדל: לירן חזן ניגש לבעוט את הפנדל, אך סהר חסון מציל את הבעיטה החלשה של שחקן פתח תקווה.

דקה 61, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של האורחת, שהגיעה למספר מצבי בעיטה. את השניים הראשונים מרקו וולף הצליח לעצור אך לא מספיק טוב, אך הבעיטה השלישית של איילון אלימלך כבר הכניעה את השוער.

בני יהודה – עירוני מודיעין 0:1

רגע האמת עבור הזהובים. כשלא נשאר עוד הרבה לעונה הסדירה, הקבוצה משכונת התקווה מבינה שאם היא רוצה להשאיר את חלומות העלייה בחיים, היא צריכה לצבור כמה שיותר נקודות ולתפוס מומנטום, וזה מתחיל היום. מהצד השני, גם האורחת לא רחוקה ממנה אך היא גם מאוד קרובה לתחתית, ותנסה להשיג נקודות קריטיות.

דקה 26, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: כדור עומק ענק של שגיא דרור לבן הדדי, שלא התבלבל מול יוסי גינזבורג וכבש בקלות לפינה הנגדית.

מכבי יפו – הפועל רעננה 1:1

היפואים רשמו שתי תוצאות מטורפות בשני המחזורים האחרונים, כשסיימו בתיקו 4:4 עם בני יהודה ואז הביסו 0:5 את הפועל עפולה בחוץ. המארחת יודעת שהיא מסובכת בתחתית ו-3 נקודות היום יהיו יקרות מפז. בצד השני של המתרס, האורחת נמצאת במרכז הטבלה ומגיעה אחרי שני ניצחונות, כך שהיא רוצה להמשיך במומנטום החיובי.

דקה 48, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: האדומים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים לאחר עבירה של נתנאל דלויה, מי שלקח את האחריות היה עומר דהן, שכבש בצורה קרת רוח.

דקה 51, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: לי-ים דן עם טעות קשה עשה עבירה בתוך הרחבה, מתן בית-יעקב ניגש לבעיטה והכניע את דור חברון. פנדל מצוין של הקפטן.

הפועל עכו – הפועל נוף הגליל 2:0

קרב תחתית לוהט במיוחד בין שתי צפוניות. מצד אחד, המארחת מגיעה במומנטום שלילי במיוחד עם ארבעה הפסדים רצופים וחייבת להתחיל להתאושש בדחיפות, כשמהצד השני האורחת לא הפסידה בשני המחזורים האחרונים ולא מתכוונת לעשות את זה היום.

דקה 34, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: שחר הירש פתח בדריבל נהדר על האגף השמאלי ומצא את שי מוסינקו, החלוץ השתלט על הכדור והכניע את עומרי זוארץ.

דקה 81, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:2: האדומים עלו ליתרון כפול לאחר שקנדי מוסונדה הגיע למצב של אחד על אחד מול זוארץ וכבש בצורה חדה.