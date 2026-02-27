יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:12
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

אנטואן גריזמן על סף עיזבת אתלטיקו לאורלנדו

דיווח ב'לאקיפ': אחד הסמלים הגדולים של הקולצ'ונרוס סיכם כמעט את כל תנאיו בקבוצה מה-MLS, במעבר שאם אכן ייצא לפועל יקרה כעת ולא בסיום העונה

|
אנטואן גריזמן (IMAGO)
אנטואן גריזמן (IMAGO)

האם אחד הסמלים הגדולים של אתלטיקו מדריד מתקרב לעזיבה? על פי דיווח ב’לאקיפ’, אנטואן גריזמן נמצא על סף חתימה באורלנדו מה-MLS, כאשר בין הצדדים נותרו פרטים אחרונים בודדים לסגירה.

לפי מקורות המעורים בפרטים, “הכול כמעט סגור”, ובמקביל גורמים אחרים מעריכים כי קיימים “95% סיכויים שהמהלך ייצא לפועל”. יחד עם זאת, החלוץ הצרפתי של אתלטיקו טרם קיבל החלטה סופית, והכדור נמצא כעת במגרש שלו.

באתלטיקו היו שמחים לראות את הכוכב בן ה-33 ממשיך לפחות עד תום העונה, אך במועדון מבינים כי החלום האמריקאי של השחקן קורם עור וגידים. מערכת היחסים הארוכה בין גריזמן לקולצ’ונרוס, שהחלה כבר ב-2014 (עם הפסקה קצרה בברצלונה), מתקרבת לנקודת הכרעה משמעותית.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

אם העסקה אכן תושלם, גריזמן יצטרף לשורה של כוכבים אירופים שבחרו ב-MLS כיעד הבא בקריירה, ויהפוך לאחת ההחתמות הגדולות בתולדות אורלנדו סיטי. מבחינת המועדון מפלורידה, מדובר במהלך הצהרתי שעשוי להקפיץ את הקבוצה קדימה מקצועית ושיווקית כאחד. בשלב זה נותר להמתין להודעה הרשמית – אך נראה כי המעבר קרוב מתמיד.

