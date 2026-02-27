אנטואן גריזמן על סף עיזבת אתלטיקו לאורלנדו

האם אחד הסמלים הגדולים של אתלטיקו מדריד מתקרב לעזיבה? על פי דיווח ב’לאקיפ’, אנטואן גריזמן נמצא על סף חתימה באורלנדו מה-MLS, כאשר בין הצדדים נותרו פרטים אחרונים בודדים לסגירה.

לפי מקורות המעורים בפרטים, “הכול כמעט סגור”, ובמקביל גורמים אחרים מעריכים כי קיימים “95% סיכויים שהמהלך ייצא לפועל”. יחד עם זאת, החלוץ הצרפתי של אתלטיקו טרם קיבל החלטה סופית, והכדור נמצא כעת במגרש שלו.

באתלטיקו היו שמחים לראות את הכוכב בן ה-33 ממשיך לפחות עד תום העונה, אך במועדון מבינים כי החלום האמריקאי של השחקן קורם עור וגידים. מערכת היחסים הארוכה בין גריזמן לקולצ’ונרוס, שהחלה כבר ב-2014 (עם הפסקה קצרה בברצלונה), מתקרבת לנקודת הכרעה משמעותית.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

אם העסקה אכן תושלם, גריזמן יצטרף לשורה של כוכבים אירופים שבחרו ב-MLS כיעד הבא בקריירה, ויהפוך לאחת ההחתמות הגדולות בתולדות אורלנדו סיטי. מבחינת המועדון מפלורידה, מדובר במהלך הצהרתי שעשוי להקפיץ את הקבוצה קדימה מקצועית ושיווקית כאחד. בשלב זה נותר להמתין להודעה הרשמית – אך נראה כי המעבר קרוב מתמיד.