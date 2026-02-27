צמד גדול לניימאר: לפני שבוע הייתי הגרוע בעולם

נבחרת ברזיל כמו תמיד ללא ספק היא בין המועמדות לזכות במונדיאל הקרוב, אבל סימן השאלה הכי גדול בקרב על חובב כדורגל בין אם ברזילאי או מקומי לגבי הנבחרת זה האם נראה את ניימאר בטורניר הגדול. בינתיים, הכוכב לא אמר נואש והלילה (בין חמישי לשישי) כבש צמד גדול ב-1:2 של סנטוס על ואסקו.

ניימאר שיחק את כל 90 הדקות וכבש את השער הראשון של קבוצתו כעבור 25 דקות, ואחרי שהיריבה השוותה לפני המחצית הוא השיב את ההובלה לסנטוס בדקה ה-61. זה היה הניצחון הראשון של סנטוס אחרי ארבעה משחקים, הרבה בזכותו של הכוכב הברזילאי שלה.

בסיום המשחק ניימאר התראיין: “מונדיאל? לפני שבוע אמרו שאני השחקן הגרוע בעולם. אני אפילו חושב שבמשחק הקודם הייתי טוב יותר מהיום, אבל כבשתי צמד אז זה מה שחשוב. ככה זה כדורגל, יום אחד אתה הכי גרוע בעולם, לא שייך וצריך לפרוש, יום אחרי אתה כובש צמד ואתה הכי טוב, חייב להיות במונדיאל, אתה ה-10. אני חי יום אחרי יום, עובד קשה ומנסה לשמור על כושר טוב”.

ניימאר מחויך (IMAGO)

ההקדשה לוויניסיוס

על החגיגה החדשה בה רקד: “הריקוד הקטן היה עבור ויניסיוס. דיברתי איתו, אמרתי לו שאם הוא יכבוש בגומלין נגד בנפיקה בברנבאו, הוא צריך לחגוג באותה צורה. אם אני הייתי כובש, הייתי עושה את אותו הדבר, אמרתי לו את זה עוד בפורטוגל”.